Dacă pierdem bani din PNRR ne ducem în „junk” şi la alegeri anticipate

Clasa politică este în relaţii de duşmănie mai mult decât oricând în trecut. PSD a demolat fragila coaliţie rezultată după alegeri, acum trimite în judecată guvernul Bolojan pentru nu mai puţin de 12 HG-uri, de care depind banii din PNRR. Instanţa va suspenda probabil HG-urile, la fel cum a mai făcut şi cu alte acte normative emise de guvern, până la soluţionarea cauzei, adică ani de zile. Iar banii din PNRR s-au pierdut.

Este foarte probabil să pierdem bani din PNRR pentru neîndeplinirea jaloanelor şi ţintelor din tratatul semnat de România.

Deşi PSD ţipă sus şi tare să plece guvernul Bolojan, să se instaleze un guvern cu puteri depline, dar nu explică ce majoritate parlamentară ar susţine acest guvern. De ce să plece Bolojan inainte de a avea un guvern valid, nu interimar?

AUR vrea alegeri anticipate, profitând de scorul mare din sondaje, iar în caz de instalare a unui nou guvern susţinut de ei, să dea primul ministru. Pe George Simion. Lucru pe care preşedintele Nicușor Dan îl respinge, iar UE şi partenerii europeni ne-ar privi ca pe Ungaria condusă de Orban, oaia neagră a Europei.

PSD a ajuns la totală incompatibilitate cu PNL şi USR, după ce a detonat coaliţia de guvernare şi, mai nou, dă în judecată guvernul Bolojan.

PNL şi USR au demonstrat că pot să reducă deficitul bugetar şi să micşoreze cheltuielile de funcţionare a statului, să iniţieze reformele cerute de PNRR şi de stabilitatea economico-bugetara a statului, drum pe care ar merge dacă ar rămâne la guvernare.

UDMR încearcă să-i împace pe foştii parteneri de coaliţiei şi propune un guvern de tranziţie de 6 luni sau un an, pentru a scoate ţara din criză.

Preşedintele Nicusor Dan vrea „pupat toţi piaţa Endependentei”, un guvern de tip USL, ignorând faptul că guvernele USL au adus ţara unde suntem azi.

Magistraţii şi restul bugetarilor se opun reformelor şi măsurilor promovate de Bolojan, pentru că pierd la venituri şi se aleg cu un control mai riguros al activităţii lor, ca preţ al salariilor. Bineînţeles că nu le convine şi resping măsurile lui Bolojan.

În momentul de faţă nu se conturează o majoritate parlamentară, iar cerinţa imperioasă a PSD, „să plece Bolojan” este neserioasă, pentru că nu schimbi un premier interimar cu alt premier tot interimar.

Aşteptăm reacţia agenţiilor de rating

Pe 31 iulie şi 8 august agenţiile Fitch şi Moody’s ar urma să emite rapoarte asupra clasei de risc în care se află România. Acum ne aflăm în penultima categorie, înainte de „junk”, dar cu perspectivă negativă. Este posibil ca cele două rapoarte să sufere o amânare, până când se lămureşte stabilitatea politică şi obţinerea banilor din PNRR. Sau este posibil, cum recunoaşte şi ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, să asistăm la downgradarea României la „junk”, altă treaptă nu mai există. Cu atât mai mult este posibilă această variantă, dacă săptămâna aceasta parlamentul nu salvează banii din PNRR pe care riscăm să-i pierdem pentru neîndeplinirea unor ţinte şi jaloane, cum ar fi legea salarizării. Este aproape sigur că legea salarizării nu va fi adoptată, pentru că sunt prea multe interese bugetare, sindicale, ale magistraţilor, cu toții nemulţumiţi de forma legii propusă spre aprobare parlamentului. Plus cele 12 HG-uri despre care nu ştim ce soartă vor avea.

Banii din PNRR au fost prinşi în buget, şi pierderea lor creează o degringoladă bugetară care nu mai poate fi stăpânită. Nu mai este posibilă o rectificare bugetară, pe care nici nu are cine să o facă, fără un guvern cu puteri depline. În concluzie, sunt şanse destul de mari să „aterizăm” în „junk” după 1 septembrie, caz în care nu ne mai putem împrumuta, CE nu ne mai dă fonduri din PNRR sau din Fondul de Coeziune şi rămânem fără bani de pensii şi salarii bugetare.

Singura posibilitate pentru un guvern stabil o reprezintă alegerile anticipate

Multe ţări europene au trecut prin această soluţie, nu mai departe vecina noastră Bulgaria. Când clasa politică este la un nivel de duşmănie ne mai văzut în România, ultima soluţie o reprezintă alegerile anticipate. Populaţia, alegătorii, să găsească soluţia pentru rezolvarea crizei politice care nu poate fi degajată în actuala componenţă a parlamentului. Aşa este prevăzut în Constituţie şi trebuie să ne obişnuim şi cu această soluţie.

Că actualii parlamentarii îşi pierd mandatele şi foarte mulţi nu se vor regăsi în noul parlament, asta este. Că este posibil ca AUR să obţină un scor mare şi să formeze viitorul guvern, asta este. Aceasta este democraţia, chiar dacă uneori nu ne plac soluţiile date de regimul democratic.

Nu văd cum putem evita acest drum. Cele trei blocuri din parlament, PSD, AUR, PNL-USR sunt astăzi incompatibile, un guvern PSD-AUR va fi ignorat de UE, contextul extern de la graniţele României ne spune că nu avem nevoie de aşa guvernări impredictibile. Dar nu avem ce face, când clasa politică nu găseşte soluţii. Ne revine nouă, alegătorilor să găsim soluţii.