Aplicația e-Terra rămâne nefuncțională: Problemele descoperite în Cloudul Guvernamental sunt în curs de remediere

Aplicația e-Terra a trecut printr-o nouă rundă de teste de securitate, funcționalitate și performanță în Cloudul Guvernamental. Problemele identificate sunt în curs de remediere, iar sistemul va fi repus în funcțiune doar după finalizarea cu succes a tuturor verificărilor tehnice, a anunțat luni Executivul.

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Departamentul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) și Cyberint au finalizat o nouă etapă de testare a aplicației e-Terra, iar concluziile au fost transmise Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), a transmis Executivul printr-un comunicat.

Potrivit comunicatului, ANCPI lucrează împreună cu STS, DNSC și Cyberint la remedierea fiecărui aspect identificat, urmând ca toate corecțiile să fie supuse unor noi teste înainte de trecerea la etapa următoare.

Reprezentanții Guvernului mai precizează că detaliile tehnice privind vulnerabilitățile descoperite nu vor fi făcute publice pe perioada remedierii, în conformitate cu practicile standard de gestionare responsabilă a incidentelor de securitate cibernetică.

Verificările sunt realizate într-un mediu de testare controlat, înainte ca aplicația să fie disponibilă publicului, această etapă fiind inclusă în procesul de repunere în funcțiune a sistemului.

Potrivit sursei citate, prioritatea este protejarea datelor cetățenilor, iar aplicația va fi repornită numai după ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate cu succes. Data exactă a reluării funcționării va fi anunțată public după confirmarea finală.

Executivul a anunțat totodată că va publica o nouă actualizare privind stadiul operațiunilor cel târziu miercuri, 5 august 2026, și au mulțumit notarilor, agențiilor imobiliare, băncilor, autorităților locale și cetățenilor pentru răbdarea de care dau dovadă în așteptarea reluării serviciilor.

Aplicația e-Terra este una dintre cele mai importante platforme informatice utilizate în activitatea de cadastru și publicitate imobiliară din România, fiind folosită pentru înregistrarea și gestionarea informațiilor din domeniul imobiliar.

Aceasta a fost afectată de atacul cibernetic care a afectat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).