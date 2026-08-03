Opozantul rus Boris Nadejdin a părăsit Rusia și s-a refugiat la Paris, în contextul în care Moscova își intensifică represiunea împotriva vocilor critice înaintea alegerilor parlamentare programate pentru sfârșitul acestui an.

Nadejdin, un politician liberal cu o carieră îndelungată, a atras atenția la nivel internațional în timpul alegerilor prezidențiale din Rusia din 2024, când candidatura sa, considerată inițial fără șanse reale împotriva lui Vladimir Putin, a câștigat neașteptat susținere. Ascensiunea sa a fost însă oprită după ce autoritățile electorale i-au interzis să participe la scrutin.

De la campania prezidențială, Nadejdin, în vârstă de 63 de ani, a rămas una dintre puținele figuri publice cunoscute din Rusia care au continuat să se opună în mod deschis războiului din Ucraina. Tocmai această poziție l-a transformat într-o prezență tot mai incomodă pentru Kremlin, notează The Guardian.

„Veștile bune sunt că sunt în viață și sunt liber. Din păcate, pentru moment nu mă aflu în Rusia”, a declarat Nadejdin într-un videoclip filmat în fața Turnului Eiffel. El a adăugat că are nevoie „să privească în jur și să își dea seama cum își va continua viața”.

Sursa Boris Nadejdin / Telegram

Luna trecută, la mai puțin de trei săptămâni după ce și-a înregistrat candidatura pentru alegerile parlamentare din septembrie, politicianul a fost reținut pentru scurt timp și acuzat de o contravenție minoră. Gestul a fost interpretat pe scară largă drept o încercare de intimidare și de subminare a candidaturii sale.

În aceeași lună, Ministerul Justiției din Rusia l-a desemnat pe Nadejdin drept „agent străin”, etichetă care implică obligații stricte de raportare, o supraveghere sporită din partea autorităților și un puternic stigmat social în Rusia.

Această desemnare, împreună cu o condamnare pentru o abatere administrativă legată de extremism, i-a interzis să candideze la alegerile parlamentare din septembrie, scrutin despre care se estimează pe scară largă că va fi strict controlat de Kremlin.

Într-un interviu acordat luna trecută publicației independente ruse Meduza, Nadejdin a declarat că el și familia sa luau în calcul posibilitatea de a părăsi Rusia, pe fondul intensificării presiunilor exercitate de autorități. Deși a spus că și-ar fi dorit să rămână în țară și să participe la alegerile parlamentare, a recunoscut că riscul tot mai mare de a fi închis devenise imposibil de ignorat.

După invazia la scară largă a Ucrainei, lansată de Kremlin în 2022, autoritățile ruse au declanșat o campanie fără precedent împotriva oricărei forme de disidență, vizând presa independentă, organizațiile pentru drepturile omului, societatea civilă și criticii războiului. Sute de persoane au fost încarcerate, iar alte mii au fugit din țară.

Partidul de guvernământ Rusia Unită, condus de Vladimir Putin, încearcă să își păstreze dominația în camera inferioară a Parlamentului la alegerile din septembrie, organizate sub controlul statului și fără participarea unei opoziții autentice.

Scrutinul are loc într-un context în care apar tot mai multe semne de oboseală a populației față de războiul din Ucraina, pe fondul penuriei de combustibil și al presiunilor economice în creștere, ceea ce face ca Kremlinul să fie tot mai puțin dispus să tolereze chiar și o opoziție simbolică.