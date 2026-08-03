 Boris Nadejdin a fugit din Rusia. Opozantul lui Putin s-a refugiat în Franța după ce a fost desemnat „agent străin” de Kremlin | adevarul.ro
search
Luni, 3 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Boris Nadejdin a fugit din Rusia. Opozantul lui Putin s-a refugiat în Franța după ce a fost desemnat „agent străin” de Kremlin

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Opozantul rus Boris Nadejdin a părăsit Rusia și s-a refugiat la Paris, în contextul în care Moscova își intensifică represiunea împotriva vocilor critice înaintea alegerilor parlamentare programate pentru sfârșitul acestui an.

Boris Nadejdin
Opozantul rus Boris Nadejdin a părăsit Rusia FOTO EPA-EFE

Nadejdin, un politician liberal cu o carieră îndelungată, a atras atenția la nivel internațional în timpul alegerilor prezidențiale din Rusia din 2024, când candidatura sa, considerată inițial fără șanse reale împotriva lui Vladimir Putin, a câștigat neașteptat susținere. Ascensiunea sa a fost însă oprită după ce autoritățile electorale i-au interzis să participe la scrutin.

De la campania prezidențială, Nadejdin, în vârstă de 63 de ani, a rămas una dintre puținele figuri publice cunoscute din Rusia care au continuat să se opună în mod deschis războiului din Ucraina. Tocmai această poziție l-a transformat într-o prezență tot mai incomodă pentru Kremlin, notează The Guardian.

„Veștile bune sunt că sunt în viață și sunt liber. Din păcate, pentru moment nu mă aflu în Rusia”, a declarat Nadejdin într-un videoclip filmat în fața Turnului Eiffel. El a adăugat că are nevoie „să privească în jur și să își dea seama cum își va continua viața”.

Sursa Boris Nadejdin / Telegram

Luna trecută, la mai puțin de trei săptămâni după ce și-a înregistrat candidatura pentru alegerile parlamentare din septembrie, politicianul a fost reținut pentru scurt timp și acuzat de o contravenție minoră. Gestul a fost interpretat pe scară largă drept o încercare de intimidare și de subminare a candidaturii sale.

În aceeași lună, Ministerul Justiției din Rusia l-a desemnat pe Nadejdin drept „agent străin”, etichetă care implică obligații stricte de raportare, o supraveghere sporită din partea autorităților și un puternic stigmat social în Rusia.

Această desemnare, împreună cu o condamnare pentru o abatere administrativă legată de extremism, i-a interzis să candideze la alegerile parlamentare din septembrie, scrutin despre care se estimează pe scară largă că va fi strict controlat de Kremlin.

Într-un interviu acordat luna trecută publicației independente ruse Meduza, Nadejdin a declarat că el și familia sa luau în calcul posibilitatea de a părăsi Rusia, pe fondul intensificării presiunilor exercitate de autorități. Deși a spus că și-ar fi dorit să rămână în țară și să participe la alegerile parlamentare, a recunoscut că riscul tot mai mare de a fi închis devenise imposibil de ignorat.

După invazia la scară largă a Ucrainei, lansată de Kremlin în 2022, autoritățile ruse au declanșat o campanie fără precedent împotriva oricărei forme de disidență, vizând presa independentă, organizațiile pentru drepturile omului, societatea civilă și criticii războiului. Sute de persoane au fost încarcerate, iar alte mii au fugit din țară.

Partidul de guvernământ Rusia Unită, condus de Vladimir Putin, încearcă să își păstreze dominația în camera inferioară a Parlamentului la alegerile din septembrie, organizate sub controlul statului și fără participarea unei opoziții autentice.

Scrutinul are loc într-un context în care apar tot mai multe semne de oboseală a populației față de războiul din Ucraina, pe fondul penuriei de combustibil și al presiunilor economice în creștere, ceea ce face ca Kremlinul să fie tot mai puțin dispus să tolereze chiar și o opoziție simbolică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
digi24.ro
image
România evită la limită o criză majoră de energie, greul abia începe. Ungaria și Serbia iau măsuri disperate de economisire
stirileprotv.ro
image
Bolojan anunță că Dacia și Ford au oprit activitatea de producție până pe 19 august
gandul.ro
image
Noua lege a salarizării: Sindicatele din Sănătate nu acceptă modificări în minus
mediafax.ro
image
Mohamed Salah a acceptat oferta turcilor de la Trabzonspor! Egipteanul îl poate trimite pe Denis Drăguș la FCSB! Update
fanatik.ro
image
Nivelul apei la Cernavodă s-a stabilizat după ce stânca Pârjoaia a fost aruncată controlat în aer: „Scăderea Dunării s-a oprit”
libertatea.ro
image
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
digi24.ro
image
Cum s-au relaxat Baiaram și soția, supranumită „prințesa războinică”, înainte de „dubla” cu KuPS
gsp.ro
image
Pus ”la zid” de toată planeta, a ajuns să-i ceară ajutorul lui Trump! Președintele SUA, gata să-i dea lovitura de grație
digisport.ro
image
Galetă rustică cu caise coapte
click.ro
image
O dronă s-a prăbușit pe o plajă plină cu turiști de la Marea Neagră, din regiunea Krasnodar. Sunt 7 morți și 40 de răniți
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
observatornews.ro
image
BOMBA VERII! Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit
cancan.ro
image
Consilierul lui Bolojan dă pensionarilor vestea bună: Pensiile vor crește. Când vom afla cu ce sume de bani?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
prosport.ro
image
Cât economisești dacă mergi cu 110 km/h în loc de 130 km/h. Diferența reală de bani și de timp
playtech.ro
image
Lukic pleacă de la U Cluj! Bergodi l-a „ascuns” cu o accidentare, dar bosniacii anunță transferul-record de 5 milioane de euro
fanatik.ro
image
1 an de austeritate sub Ilie Bolojan. Ce spun datele oficiale și economiștii
ziare.com
image
630.000.000 de euro! Reacția englezilor, după lovitura de proporții primită de CFR Cluj
digisport.ro
image
Un nou oraș din România ia măsuri pentru reducerea consumului de energie. Iluminatul public va fi diminuat, iar autobuzele electrice vor fi încărcate doar noaptea
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
VIDEO ŞOCANT O dronă s-a prăbuşit pe o plajă plină cu turişti de la Marea Neagră
romaniatv.net
image
Bani pentru cei care fac economii la energie. Propunerea ANRE pentru consumatorii români
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
„Ne dăm viața pentru Călin Georgescu. Dacă acum vin jandarmii și mă împușcă, îmi dau viața pentru Călin”. Ce spun oamenii care îl urmează de peste un deceniu și merg la fiecare apariție publică a fostului candidat
actualitate.net
image
Ce cadou a primit Simona Trașcă de la soțul ei dupa nuntă. „Am ajuns la sapă”
click.ro
image
Fiica lui Horia Moculescu, în lacrimi, pe scena Festivalului de la Amara. A cântat „Salcia”: „Am avut mari emoții, tremuram”
click.ro
image
Andra Măruță, întâlnire emoționantă cu doi actori celebri: „Cu ani în urmă îi urmăream în telenovele”
click.ro
Regina Letizia, 2 august 2026, Profimedia (2) jpg
Cea mai sexy regină a arătat mai multă piele decât de obicei, căci are cu ce se lăuda! La 53 de ani, fizicul său este impecabil
okmagazine.ro
Epava descoperită în apropierea insulei Andros (© Υπουργείο Πολιτισμού)
O navă scufundată la finalului Războiului Peloponesiac, cu încărcătura aproape intactă, descoperită în apropierea insulei Andros
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doliu în presa românească: prezentatoarea TV Alina Mitrache a murit. Care este cauza decesului
image
Ce cadou a primit Simona Trașcă de la soțul ei dupa nuntă. „Am ajuns la sapă”

OK! Magazine

image
Acuzații șocante! Regina Letizia ar fi avut trei iubiți înainte de nuntă și o mare pasiune pentru... bodyguarzii ei

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?