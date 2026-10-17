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Este mai bine ca PNL să voteze învestirea cabinetului Luca Niculescu?

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Sunt multe discuţii în PNL şi pro şi contra votului pentru învestirea guvernului Niculescu. Ilie Bolojan susţine că votul „pentru” este o responsabilitate faţă de ţară, că fără un guvern cu puteri depline România riscă să intre în haos. Există unităţi spitaliceşti care nu mai au bani de funcţionare, inclusiv unităţi de primiri urgenţe. Multe alte sectoare de activitate au terminat banii şi trebuie repartizaţi bani de la cei care nu i-au cheltuit, la cei care nu mai au bani, lucru ce se poate face doar prin rectificare bugetară, prerogativă a unui guvern cu puteri depline.

Delegația PNL la consultări
Delegația PNL la consultări Foto: Inquam / George Călin

Proiectarea bugetului pe 2027 este iarăşi importantă şi urgentă, să nu  intrăm în 2027 fără buget aprobat.

Situaţia internaţională este volatilă şi periculoasă, necesită un guvern validat de parlament să ia decizii grele şi importante.

„Schimbarea direcţiei” cerută de PSD

Acum are ocazia să aplice „schimbarea direcţiei de guvernare”, dar sub comanda ministrului de Finanţe, Alexandru Nazare. Pentru că principala „schimbare ” vine de la „nu avem bani”, la „avem bani”. Să vedem şi noi minunea prin care guvernul „PSDan” face rost de banii necesari unei guvernări optimiste şi îndestulate.

Nazare a explicat în ultima postare situaţia în care ne aflăm:

„ani la rând statul a cheltuit fără rigoare, a rostogolit datoriile, a amânat schimbările de substanță și a tratat deficitul ca pe o problemă care poate fi rezolvată mai târziu.

Rezultatul: cel mai mare deficit bugetar din UE, o datorie publică ajunsă la cote istorice și costuri tot mai mari pentru finanțarea funcționării statului”.

Bugetul pe 2027 trebuie construit pe venituri reale, nu imaginare, nu bazate pe împrumuturi care nu se ştie dacă mai vin.

Banii din PNRR s-au terminat, iar legea salarizării nevotată de PSD ne-a lipsit de 720 milioane de euro din PNRR, o sumă imensă la sărăcia pe care o traversăm.

„Relansarea economiei” e un slogan foarte frumos, dar care necesită un munte de bani, pe care statul român nu îi are. În plus, economia este privată, depinde de deciziile patronilor privaţi, nu ale statului.

Nu văd cum Nazare, ministrul de Finanţe în guvernul Niculescu, va accepta şi tolera abateri de la această realitate crudă.

Grindeanu are şi el un merit. S-a abţinut de la votul pentru intrarea PSD la guvernare, speriat fiind de faptul că va veni timpul în care guvernul nu mai are bani de pensii şi salarii bugetare. Dar grosul conducerii PSD a votat intrarea la guvernare, după 5 luni în care a stat fără cont(r)act cu banii bugetului de stat.

Este de presupus că şi premierul Luca Niculescu înţelege aceste argumente ale ministrului de Finanţe Nazare şi, cum are ultimul cuvânt în deciziile guvernului, va obliga ministerele, inclusiv cele conduse de PSD, să se limiteze la banii pe care îi are ţara, cu constrângerile legate de situaţia financiar-bugetara actuală. Nu ghidați de vise „exotice”!

Avantajul guvernării PSDan este că populaţia va afla şi înţelege ce înseamnă „schimbarea direcţiei guvernării” în concepţia conducerii PSD. Vor fi discuţii şi dezbateri multiple, cu PNL-USR în opoziţie, care au informaţii asupra bugetelor ordonatorilor de credite. Nu cred că nu mai există „surse” în ministere care să informeze foştii miniştri PNL-USR asupra situaţiei reale şi a „şmecheriilor” puse la cale de viitoarea conducere. Toată guvernarea viitoare va sta sub lupa opiniei publice, care va comenta şi judeca tot ce se întâmplă în ministere.

Programul de guvernare este un exemplu. Cei care se pricep şi înţeleg au şi explicat cum PSD a eliminat prevederile preluate din programul Bolojan care nu le conveneau. Un exemplu, eliminarea cumulului pensie-salariu la stat, nu mai figurează în programul Niculescu. Dar de unde bani, să dea guvernul clientelei de partid, şi pensii şi salarii?

Dincolo de toate aspectele viitoarei guvernări şi speranţele conducerii PSD, există o realitate clară şi crudă, pe care unii evită să o vadă: nu mai sunt bani! De aici vine necesitatea conformării la o realitate dureroasă,  pe care trebuie să o traversăm şi gestionăm cu toţii. Mai ales guvernul PSDan.

În concluzie, viitoare guvernare PSDan vine să arate electoratului cât de capabilă este  să „schimbe direcţia guvernării”, să ia decizii în situaţia delicată în care se află România la capitolul finanţe, să respecte tratatele şi convenţiile cu UE privind deficitele bugetare şi traiectoria fiscal-bugetară.

Mai multe de la Ștefan Vlaston

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