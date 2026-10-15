Dilema proiectului cu maimuța care stă pe un piedestal și recită Shakespeare

Primești următorul proiect: trebuie să construiești un piedestal pe care stă o maimuță vie care recită Shakespeare. Ce faci mai întâi? Asta este o problemă extrem de întâlnită la nivel planetar și majoritatea oamenilor încep cu ce nu trebuie.

Foto: AI

Deci, începi cu construirea piedestalului? Sau cu antrenarea maimuței?

Majoritatea tind să înceapa cu piedestalul. E mai simplu. Mai predictibil. Piedestaluri s-au tot făcut. Există o predictibilitate mare în acest sub-proiect.

Tinzi să te apuci de piedestal. Vezi progres. Termini repede. Daca termini repede, poți spune că ai făcut jumătate din proiect. Poți să ceri și un bonus de performanță șefului tău. Te simți mai bine când vezi progres. Dopamină rapidă!

Dar, răspunsul corect este să te apuci de maimuță. Probabilistic, sunt șanse mici să se mai fi făcut și cineva să aiba know-how-ul. Șansele să estimezi corect cât va dura antrenarea maimuței – foarte scăzute. Gradul de dificultate? Mult mai ridicat decât al construirii piedestalului.

Dacă te apuci de maimuță prima dată, există șansa să conștientizezi că nu ai cum să faci această secțiune cu tehnologia actuală. Cel puțin salvezi mult timp, salvezi timpul și banii construirii piedestalului. Și poți să omori proiectul mai rapid, cu costuri cât mai mici.

10 exemple din viața reală când oamenii aleg să lucreze mai întâi la piedestal.

Și tu, și eu, toți avem tendința să evităm maimuța. Dar, poate, prin conștientizare….

1. Educația copiilor – notele din carnet vs pregătirea pentru viață

În loc să investească timp și răbdare pentru a-i dezvolta copilului gândirea critică, inteligența emoțională și reziliența la eșec (maimuța), societatea + ministerul + părinții își pun toată energia în doparea copilului, pentru ca cel mic să ia 10 pe linie sau să adune diplome la concursuri (piedestalul). Copilul ajunge un adult cu note maxime pe hârtie, dar complet incapabil să gestioneze o frustrare sau o decizie grea în viața reală. În loc să-I ajute să conștientizeze că eșecul este OBLIGATORIU pentru succes, ca cea mai bogată sursă de informații, școala îi antrenează să evite orice eșec, cu orice preț.

2. Tinerii la primul loc de muncă: Brandul personal vs. Competența reală

Un tânăr la început de drum își consumă primele luni din carieră cosmetizându-și profilul de LinkedIn (dacă are noroc), participând la evenimente de networking și învățând jargon de corporație (piedestalul). Sau, cu ajutorul de șomaj își cumpără un aifon 20 pro max, ca să arate celor din jur ca statusul lui a crescut. În schimb, amână partea grea și neexpusă public: să stea cu capul în jos, să învețe meserie, să înțeleagă procesele dificile și să livreze valoare reală (maimuța). Formă vs fond.

3. Politică și Guvern: Legi noi și strategii vs. Aplicarea celor existente

Când apare o problemă gravă în societate (de exemplu, siguranța rutieră sau consumul de substanțe), politicienii adoptă de urgență o lege nouă cu pedepse mai mari sau înființează un „Grup de Lucru” și o „Strategie Națională” (piedestalul). Este ieftin, arată bine la știri și dă senzația că s-a făcut ceva. Să reformezi de la temelie poliția, instituțiile de control și sistemul de executare a pedepselor (maimuța) este prea greu și nu aduce voturi rapide.

4. Reforma din Sănătate: Renovarea clădirilor vs. Calitatea actului medical

O primărie sau un minister reabilitează fațada unui spital, schimbă geamurile și taie o panglică la inaugurare, mai ales dacă sunt bani ieftini, din PNRR (piedestalul). Se vede frumos în poze. Însă problema cruntă — lipsa procedurilor stricte de igienă, lipsa personalului calificat, corupția din achizițiile de medicamente și lipsa de empatie față de pacient (maimuța) — rămâne netratată. Spitalul arată modern la exterior, dar te îmbolnăvește la interior.

5. Relațiile de cuplu: Nunta spectaculoasă vs. Construirea unei vieți în doi

Doi tineri își petrec un an întreg planificând o nuntă de poveste, alegând cel mai bun videograf, meniul perfect și artificiile (piedestalul). Dar evită complet să discute aspectele inconfortabile care le vor dicta următorii 40 de ani: compatibilitatea financiară, cum își vor crește copiii, limitele față de socri și cum comunică în timpul unui conflict (maimuța). Rezultatul? O petrecere impecabilă urmată de un divorț rapid.

6. Ecologia de fațadă: Reciclarea individuală vs. Marii poluatori industriali

Polițistul moral al societății moderne ne spune să spălăm bine paharul de plastic și să refuzăm paiele din plastic (piedestalul). Ne face să ne simțim cetățeni superiori și responsabili. Dar problema colosală a medului — tranziția energetică grea, poluarea industrială masivă și reglementarea marilor corporații (maimuța) — este amânată pentru că necesită decizii politice și economice extrem de dureroase. Noi avem paie din hârtie, refuzăm energia nucleară (vezi Germania), devenim dependenți de cei care produc energie în bandă. Și la nivel global emisiile cresc. Gândire tip piedestal.

7. Școala și Siguranța Copiilor: Camere de supraveghere vs. Mentalitatea din clase

Pentru a combate fenomenul de bullying și violența din școli, conducerea instalează porți de acces cu cartele și camere video scumpe pe holuri (piedestalul). Arată că „școala e securizată”. Dar să lucrezi cu consilieri psihologici, să pregătești profesorii să identifice copiii abuzați și să schimbi climatul toxic dintre elevi (maimuța) este un proces nevăzut, lung și anevoios de care nimeni nu vrea să se apuce. Mai sunt ONG-uri, dar procentul de bine pe care îl pot face ele la nivelul întregii societăți este marginal.

8. Stilul de viață sănătos: Suplimentele minune vs. Somnul și disciplina

Știți sigur cel puțin o persoană care dorește o viață sănătoasă și cumpără zeci de vitamine scumpe, ceaiuri detox și brățări inteligente de monitorizare (piedestalul). Totuși, refuză să schimbe lucrurile cu adevărat grele: să doarmă 8 ore pe noapte, să renunțe la alimentele ultra-procesate și să reducă stresul cronic, să facă sport (maimuța). Suplimentele arată bine pe noptieră, dar nu pot compensa un stil de viață distrus. Fă maimuța, fă efortul, nu abandona... și pe urmă poți să faci și restul

9. Integrarea Socială: Tabele cu indicatori vs. Schimbarea culturală

Guvernele sau ONG-urile lansează programe de integrare pentru minorități sau categorii defavorizate, raportând cu mândrie numărul de broșuri distribuite, workshop-uri bifate și bugete cheltuite (piedestalul). Indicatori penibili, pentru praf în ochi. Dar integrarea reală pe piața muncii, lupta cu discriminarea sistemică și educația de bază din comunitățile izolate (maimuța) necesită o prezență fizică și efort continuu pe ani de zile, fără rezultate spectaculoase peste noapte. Truth well told, cum zic unii publicitari.

10. Sistemul de Învățământ: Mutațiile digitale vs. Curriculum-ul învechit

Ministerul Educației cumpără table interactive și laptopuri pentru toate școlile (piedestalul). Se fac poze, se fac comunicate de presă despre „digitalizarea școlii românești”. În schimb, materia predată pe acele table super-moderne este exact aceeași din anii '90, bazată pe memorare mecanică și complet deconectată de la realitatea economică actuală (maimuța). Suntem europenii cu cele mai mici scoruri la educație digitală, financiară, nutrițională, ....

Consecința este catastrofală: ne trezim înconjurați de societăți pline de piedestaluri din marmură, frumos lustruite, pe care stau proiecte moarte, reforme eșuate și oameni extenuați. Piste de biciclete în sate părăsite...

Dacă vrei să schimbi ceva cu adevărat — în viața ta, în familia ta sau în comunitatea ta — caută maimuța. Și apucă-te de ea din prima zi.

Sper să vă ajute. Votați maimuța!