DefCamp 2026 – o șansă pentru imunitatea României

Știați că meseria de expert în securitate cibernetică în general este foarte ingrată? Acest expert este omul care are grijă ca toată infrastructura hardware și software dintr-o instituție să funcționeze 100% din timp. Și sunt două situații:

Foto: DefCamp 2025

- Dacă totul merge bine (serverele funcționează, atacatorii sunt ținuți departe, nu există buguri lăsate nesupravegheate), profesioniștii în securitate cibernetică nu prea sunt lăudați. Doar își fac treaba, nu? Ce atâta laudă?!?

- Dacă apare orice problemuță (cădere sisteme, vulnerabilități, vreun angajat care își ține parola lipită pe ecran și pe urmă se miră că I s-a spart contul, un ransomeware care criptează TOT), cine e de vină? Expertul în securitate cibernetică.

Deci, este un joc cu sumă negativă pentru bieții oameni.

În România educația de IT și cea de cybersecurity pentru populația generală este la genunchiul broaștei.

De exemplu, OLX trebuie să facă campanii constante prin care îi roagă pe români să nu mai dea datele cardului lor altor persoane, că nu așa vor primi banii. Exact!

Dăm click pe linkuri fără să ne uităm la ele, dăm like la orice prostie fără să trecem prin filtrul rațiunii. Adevărul este că atunci când cineva are IQ de două cifre este o victimă ambulantă, cu butoanele gata de a fi apăsate.

În medie, tinerii din România au o părere extraordinar de bună despre ei înșiși referitor la abilitățile lor tehnice. Efectul Dunning-Kruger. Deși stăm cel mai prost din UE la acest capitol (doar 31,84% dintre români au competențe digitale de bază sau superioare, conform Eurostat.). Până și Bulgaria ne depășește (38,26%)!

Românul clasic știe IT cât să consume content și mindless entertainment, pentru dopamină facilă. Asta nu înseamnă cunoștințe de IT.

Și asta face nevoia de experți în cyber și mai mare. Ca să protejeze marea masă care nu au imunitate. Și strigă, ca în desene animate, ”Geronimooooo” în timp ce se aruncă cu capul înainte.

Nevoia de experți în cybersecurity este uriașă. Și nu doar în România, ci la nivel global.

Dar, de ce nu sunt mai mulți experți?

Pentru că este un domeniu FOARTE greu. Trebuie să înțelegi tehnologia la nivelul ei de bază. Trebuie să înțelegi psihologia oamenilor. Trebuie să înțelegi software, să înțelegi hardware. Să fii autodidact. Să înveți cu viteza luminii, pentru că lucrurile avansează exponențial.

În școlile și liceele din România nu se învață așa ceva. În universități abia acum au început să predea în anumite locuri aceasta materie, dar la nivel elementar.

Profesorii sunt depășiți de evoluția fulminantă a tehnologiei. Până se gândesc să scoată un manual, până îl scriu, până îl aprobă ministerul (presupunând că știu ce scrie acolo, în manual), până se publică și până îl citesc copiii, tehnologia a evoluat de 10x, ceea ce face majoritatea manualului maculatură.

Singurii care pot să facă față real acestui domeniu extrem, extrem de competitiv sunt auto-didacții. Pasionați nebuni care caută să rezolve probleme incredibil de grele. Specialiștii care discută cu alți specialiști. Care se întâlnesc pe grupuri de Discord, Telegram, la diverse întâlniri, care schimbă idei, concepte, opinii.

Sunt foarte puține astfel de locuri și ocazii la noi în țară.

Și DefCamp este regina evenimentelor de profil din România. De 15 ani. Anul acesta se desfășoară pe 19-20 noiembrie. Mii de oameni ciudați, cu flăcări în ochi, care se întâlnesc la Casa Poporului. Să învețe, să se dezvolte, să devină mai buni, să concureze. Totul bazat pe meritocrație.

Și juniorii mei au participat de acum câțiva ani la acest eveniment și au fost extrem de energizați. Așa au luat-o pe acest drum și au ajuns departe.

DefCamp este o ocazia prin care sistemul de imunitate al acestei țări primește un boost în fiecare an. Pentru că oamenii care intră în această comunitate sunt leucocitele sistemului, pe care îl apără de asaltul neînceptat al microbilor și virușilor, indiferent dacă primesc sau nu mulțumiri.

Foto: credit foto: arhiva personală DefCamp 2025

Acești oameni minunați fac parte din același aluat ca și cei care protejează România pe alte căi (militare, informaționale, etc…).

Acești oameni ar trebui lăudați. Copiii din liceele/universitățile României ar trebui să fie motivați să participe la aceste evenimente, întrucât pot să le schimbe viața în bine. Sunt puncte de inflexiune uriașe.

Foto: DefCamp 2025

Cine le organizează? Tineri modești, care fac eforturi uriașe ca să crească imunitatea nației. Tineri fără resurse. Tineri care își jertfesc timpul, nervii, ochii pentru binele comun. Chit că sunt sau nu apreciați pentru asta.

Foto: DefCamp 2025

În siajul DefCamp există deja numeroase organizații care multiplică eforturile lor. De exemplu cluburi de liceeni (precum Vianu Cybersecurity Club, cu 500+ membri naționali și internaționali), evenimente de profil (CTF-uri, hackatoane, conferințe, etc). Sau grupuri de prieteni care încep să participe în mici echipe la astfel de activități.

România are nevoie de acești oameni minunați și evenimentele lor. Trebuie să îi ajutăm. Trebuie să le dăm resurse, ca să ne apere pe termen lung.

Doar așa putem spera ca să ne ridicăm nivelul nostru de imunitate și să facem față pericolelor de la porțile noastre.