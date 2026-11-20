Vă plac poveștile cu eroi? Eu sunt fan. Aproape toate urmează același tipar narativ.

Intră în scenă protagonistul — fie el Profesorul X, Rambo, Harry Potter, Sarah Connor, Bambi, Superman, Pinocchio, Dead Pool, Rocky sau Harap-Alb.

Foto: Imagine creata cu AI, reprezentand persoane cu dizabilitati care au devenit super-eroi

Este un personaj imperfect, cu care rezonăm ușor: poate fi introvertit, măcinat de complexe, diverse probleme de sănătate, modest sau copleșit de propriile limite.

Traversează o criză profundă — temporară sau permanentă — marcată de sărăcie, boală, pierderi sau necazuri. Suferă.

Însă, într-un moment de inflexiune în viață, își schimbă perspectiva și alege acțiunea în locul autocompătimirii. Prin muncă, determinare, reziliență și o toleranță crescută la eșec, reușește. Indiferent de obstacole, antagoniști sau piedicile pe care i le scoate în cale destinul.

Ieșim din sala de cinema cu o stare plăcută: binele a învins din nou. Dacă el a putut, putem și noi. Iar cu cât adversitatea este mai mare, cu atât povestea devine mai epică.

În România trăiesc aproximativ două milioane de persoane cu dizabilități, dintre care doar în jur de un milion figurează în evidențele oficiale. Marea majoritate duc o luptă reală, chiar dacă există și excepții (care profită abuziv de sistem și care trebuie sancționate ferm).

Sunt două opțiuni majore

O dizabilitate poate fi privită ca o condamnare la resemnare sau, dimpotrivă, ca punctul de plecare al unei povești extraordinare, în care protagonistul își depășește condiția și realizează lucruri remarcabile.

În fața unui astfel de exemplu, cei fără dizabilități chiar ajung să își reevalueze propriile obstacole: WOW, dacă acest om poate, ce scuză mai am eu?

În peste 25 de ani de activitate în acest domeniu la Asociația StartEvo, am întâlnit ambele realități. Însă forța inspirațională a unei povești de reușită este incomparabil mai valoroasă decât resemnarea.

Exemple concrete

Unul dintre finii mei (Iulian Crăciun) este aproape paraplegic, imobilizat în scaun rulant din copilărie. Deși medicii i-au dat puține șanse de supraviețuire, și-a construit o viață extraordinară, cu realizări notabile pe toate planurile. El este cel mai ambițios om pe care îl cunosc.

Adina Soare, cunoscută drept 'fata cu planete în păr', participă la sute de evenimente de popularizare a științei, explicându-le copiilor tainele astronomiei. Deși prognosticul medical o dădea imobilizată de ani buni, refuză să cedeze.

La rândul ei, Diana Chiriță, tot din scaunul rulant, le predă copiilor astronomie cu o pasiune, o energie și un optimism molipsitor.

Paradoxal, cei mai mulți oameni — cu sau fără dizabilități — ezită să își asume rolul de protagonist al propriei vieți. Preferă confortul amar al victimizării, mediocritatea și blamarea contextului, a sorții sau a celorlalți, concentrându-se pe factori pe care nu îi pot controla.

Scuzele sunt la îndemână: educația, familia, societatea, mediul, vecina de la 4. Dar dincolo de constatare, întrebarea esențială rămâne. Așa, și? Ce faci concret pentru a-ți scrie propria poveste de succes? Pentru a-ți depăși situația. Trebuie să-ți joci cărțile pe care le ai. Alternativa este mult prea costisitoare.

Atât pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru România în ansamblu, miza este asumarea acestei mentalități de învingător. Când devii eroul propriei vieți, devii implicit un reper și o sursă de speranță pentru ceilalți.

Există deja oameni care facilitează această transformare prin puterea exemplului, prin informație și prin sisteme concrete de sprijin. Cosmin Jurcan este unul dintre ei: de peste două decenii organizează evenimente menite să formeze și să inspire viitori lideri.

Foto: Imagini de la evenimentele pentru persoane cu dizabilitati organizate de Cosmin Jurcan

Chiar, pe 3 și 4 decembrie 2026, la București, el organizează 'Access Power Days' — un eveniment gratuit dedicat persoanelor cu dizabilități care vor să creeze plusvaloare, să își câștige independența financiară și să valorifice logistica, marketingul, legislația și resursele comunității. Inițiativa reunește reprezentanți ai unor companii importante din România, experți din diverse domenii și persoane cu dizabilități, creând exact acele puncte de inflexiune care merită susținute. Fapte, nu vorbe.

România are nevoie de cât mai mulți oameni care generează valoare reală în societate. Alege să fii și tu o sursă de inspirație, un reper de speranță și un factor de schimbare în bine.

Fii eroul propriei vieți și inspiră-i pe ceilalți să facă același lucru — pentru că, cu cât pornești mai de jos, cu atât victoria este mai epică.

Se poate!