Diesel la Kremlin nu-și scoate ochii

Așa e la război, mai ales la unul de durată, pleci la drum cu un număr de aliați, pe drum unii se răzgândesc, vin alții, unii pun condiții, alții cer plata înainte, unii spun că li s-au terminat resursele, alții afirmă cu nu mai stau bine cu răbdarea...

Foto: Twitter / X

Nu ar fi un capăt de lume, se întâmplă, nimeni nu poate fi loial până la capăt, până la urmă fiecare politician de pe lumea asta, oricât de internaționalist și de globalist ar fi, răspunde doar în fața propriului său electorat.

Dacă se întâlnește cu acesta mai rar, așa, o dată la patru ani, la cinci ani, sau chiar la șapte ani, lucrurile sunt simple.

Dar dacă are alegeri importante din doi în doi ani, cu campanii electorale care durează, și ele, un an, totul devine extrem de complicat, nimic nu mai e sigur în materie de principii și valori, contează doar mercurialul lucrurilor care permit deplasarea și consumul alegătorului.

Iar alegătorul american e un cetățean de formație solidă, se deplasează jumătate din viață cu o mașină de mare putere, pe motorină, de obicei, și se enervează rapid când vede noile cotații de prețuri afișate la stațiile de combustibil.

La ora când scriu acest cuvânt, ”diesel”, media națională în SUA este 6,20 dolari galonul (aprox. 3,8 litri).

În 2024, media anuală a fost de 3,76 dolari galonul.

Cum să nu te enervezi?

Președintele Trump nu are nevoie de cetățeni nervoși la alegerile din noiembrie, când sunt bune șanse ca democrații să preia majoritatea locurilor din cele două camere ale Congresului SUA.

A mai avut problema asta și în mandatul trecut: când democrații sunt mulți în Senat sau în Camera Reprezentanților, vin cu idei, mai o punere sub acuzare, două chiar, mai blocarea acestor proiecte frumoase care pot face America ”Big Again”, ce mai, niște sabotori ai progresului.

Când ai o problemă, suni un prieten.

Dacă e și ziua lui de naștere, pe 7 octombrie: ”Happy Birthday, dear Vladimir...”, cu atât mai bine, ai și o oportunitate de încălzire a conversației care urmează.

În urma negocierii de după mesajul de felicitare, numai succese.

Prezintă raportul președintele Trump: ”Rusia va livra imediat peste 300.000 de tone de motorină, alte 500.000 de tone în noiembrie și 1 milion de tone ulterior. Sunt planificate livrări suplimentare de 3 milioane de tone de combustibil, în funcție de situația rafinăriilor rusești. Statele Unite au ridicat sancțiunile asupra motorinei rusești până la data de 7 aprilie 2027”.

Foto: Twitter / X

La Kiev, vestea ridicării sancțiunilor la combustibilul rus (SUA nu a mai importat diesel de la ruși din martie 2022, n.n.) a căzut ca o dronă reactivă Geran 5.

Tocmai în perioada anunțului, o delegație ucraineană, condusă de Kirillo Budanov, șeful Administrației Prezidențiale, se afla în Florida pentru negocieri cu Steve Witkoff și Jared Kushner.

Cele două zile de negocieri au devenit brusc doar una, delegația Kievului făcându-și rapid bagajele pentru revenirea intempestivă în țară.

În următoarea noapte de după anunț, terminalul de export diesel de la Rostov-pe-Don a fost atacat și incendiat de dronele ucrainene.

Așa, ca un gest de frondă la adresa Washingtonului, care ceruse de șase ori înainte – așa e varianta oficială - încetarea acestor atacuri.

S-a ajuns, iată, ca și între parteneri să se întâmple lucruri de neimaginat.

Probabil decizia de lovire s-a luat după ce președintele Zelenski a dat un interviu pentru platforma media Axios în care și-a explicat poziția și și-a vizualizat amărăciunea: „„Nu este corect, sincer vorbind, pentru că am încercat să ne construim relațiile în cel mai bun mod posibil”... „Se pare că au profitat de această ocazie pentru a se întâlni cu noi, pe de o parte, iar pe de altă parte l-au sunat pe Putin și au negociat acest lucru.” ... ”Ce a obținut (Trump, n.n.)? Că va avea mai mult motorină? Pentru cine? Mai multă motorină rusească pentru americani? Asta arată slăbiciunea lumii.”... ”Cred că, pur și simplu, folosesc echipa noastră (de negociatori, n.n.) drept paravan. Iar acest lucru este, în mod clar, nedrept. Este evident că nu acționează cu bună-credință în calitate de partener. Și, în opinia mea, este o decizie slabă. Din păcate este o decizie slabă venită din partea unor parteneri puternici”.

Foto: Twitter / X

A urmat și răspunsul de pe gazonul din fața Casei Albe.

Data: vineri, 9 octombrie.

Reporter: ”Președintele ucrainean Zelenski afirmă că acordul privind motorina este un gest de slăbiciune din partea unui partener puternic, care nu va face decât să prelungească războiul”.

Președintele Trump: „Suntem un partener puternic. Ei bine, avem nevoie de petrol pentru întreaga lume. Este vorba de motorină, de aceasta avem nevoie. Așadar, ne bucurăm foarte mult să o primim. Ne bucurăm foarte mult să o primim. Uitați, avem nevoie de ea. Prețurile petrolului cad acum precum pietrele. Așadar, ne bucurăm foarte mult să o primim.”

A urmat al doilea răspuns de pe gazonul din fața Casei Albe

Data: sâmbătă, 10 octombrie.

Reporter: ”Criticii acordului privind motorina din Rusia afirmă că acesta va prelungi războiul din Ucraina”.

Președintele Trump: ”Ei bine, eu privesc lucrurile altfel. Zelenski ar fi putut pune capăt acestui război de multe ori – de foarte, foarte multe ori – dar a ales să nu o facă. Vrea să creeze probleme lumii întregi. Vrea să creeze probleme fermierilor noștri. Iar noi le-am spus: faceți ce vreți, dar nu atacați infrastructura pentru motorină. Și ce face el? Se duce și atacă infrastructura pentru motorină. Așa că ar face bine să înceteze odată”.

Reporter: ”Ce mesaj aveți pentru ucrainenii care suferă din cauza atacurilor rusești zilnice?”

Președintele Trump: ”Ei bine, sunt de acord cu dumneavoastră. Și știți ce propun? Propun (Ucrainei, n.n.) să-și găsească un nou lider, capabil să încheie o înțelegere, pentru că ar fi putut încheia multe înțelegeri. Dar, dintr-un motiv oarecare, nu o face niciodată. Dacă aș fi fost președinte, acest război nu ar fi avut loc niciodată. Nu ar fi pierdut deja 30% din țară. Au pierdut 30% din țară și au avut peste un milion de oameni uciși... Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”.

Cam asta e cu principiile, valorile și loialitățile.

Subiectul ”diesel” devine unul cu consecințe și pentru cursul războiului.

Nu e greu de presupus că Rusia a solicitat SUA încheierea sprijinirii Ucrainei cu date și informații pentru atacurile din adâncimea teritoriului rus.

Ce s-a întâmplat la Rostov-pe-Don a fost, probabil, în siajul unor operații pregătite anterior.

De asemenea, ridicarea de către americani, chiar și provizorie (până la 7 aprilie 2027, n.n.), a unor sancțiuni la adresa Rusiei se petrece într-o perioadă în care Uniunea Europeană pregătește cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni.

Nici că se poate defazare mai spectaculoasă între aliați și parteneri.

Privind ceea ce a obținut Rusia de la SUA, în afară de posibilitatea de a comercializa o cantitate importantă de combustibil, datele sunt puține – intră aici și amenințarea cu retragerea sprijinului informativ pentru Kiev - și se pot face doar presupuneri.

Tratativele dintre Rusia și Ucraina, prin intermedierea SUA, vor continua, președintele Zelenski s-a reținut în a refuza acest rol Washingtonului și este posibilă o reluare a ”momentului Anchorage”, dar de pe alte platforme și condiționări, pentru că, între timp, și războiul a evoluat și situația din teren și escaladarea confruntării și...

Foto: Twitter / X

Dar pentru că speranța trebuia să poarte un nume, i s-a spus ”Vivaldi”

În timp ce la nivel înalt, evoluțiile nu sunt prea bune pentru Kiev, nici partenerii nu mai sunt ce au fost, câte o rază de optimism se mai strecoară, totuși, din anumite direcții punctuale de operații de pe linia frontului.

Dacă aceste operații sunt unele cu impact asupra situației frontului sau sunt doar proiecte de imagine și relații publice este o altă discuție.

Pierderile umane sunt numeroase și într-un caz și în celălalt, poate chiar mai multe în operațiile media pentru că, în căutarea imaginii cu cel mai mare impact la public, se încalcă unele din principiile de conservare și economisire a forțelor.

”The Kyiv Independent” are un reportaj spectaculos de pe linia frontului despre cum a decurs această operație condusă de generalul de brigadă Andrii Bilețki, comandantul Corpului 3 Armată.

Generalul e unul legendar, tânăr și naționalist, fost lider politic și deputat, fondatorul vestitului ”Batalion Azov”, din care a crescut și acest corp de armată, devenit unitate de elită a forțelor terestre ucrainene.

Noul comandant al forțelor armate ucrainene, generalul Mihailo Drapatîi, i-a încredințat, natural, responsabilitatea de a conduce lupta în unul din cele mai dificile sectoare ale frontului, cel care asigură apărarea pe direcția orașului Sloviansk.

Undeva, mai la sud, pe direcția Kramatorsk, o misiune similară a primit generalul de brigadă Denis Prokopenko, comandantului Corpului 1 Armată, provenit tot din ”Azov”.

Cum s-ar spune, când e vorba de ținut frontul, ”Azov” este în toți și în toate.

Să ne întoarcem la Operația ”Vivaldi”, cea care ține sus speranța ucraineană, dar despre care nu se știu prea multe lucruri.

Nici reportajul nu prezintă decât câteva poze spectaculoase luate la vreo zece kilometri de ”zona gri”, operatori drone aflați în poziții, dialoguri savuroase ale acestora, imagini de pe camerele video.

Tot materialul jurnalistic este despre drone, roboți, logistică, poziții, coordonare, bruiaj, nu mai e războiul de altădată, nu e clar nici măcar ce teritoriu ocupă fiecare parte, doar la început este anunțat un număr care a apărut și în media, peste 170 de kilometri pătrați recuperați de către forțele ucrainene.

Ucrainenii prezintă operația ca pe un succes, în care s-au folosit din plin noile tehnologii militare.

Foto: Twitter / X

Apogeul îl reprezintă materialele video și imaginile cu prizonierii ruși, filmați din toate unghiurile, inclusiv ascultând lecția de ”remușcare” predată de generalul ucrainean: ”Ați tras lozul cel mare. În două luni, locul ăsta va deveni un iad pentru oamenii voștri”.

Pe platforma ”X” este o operație clar victorioasă pentru ucraineni, pe ”Telegram” aprecierile sunt mai nuanțate, mai câștigă și rușii, bloggerii ruși afirmă că ”situația e dificilă”, sunt și opinii că rezultatele, cei 140 – 170 de kilometri pătrați recuperați, nu sunt pe măsura celor șase luni de pregătire și a speranțelor puse în reușita ei, ținând cont de unitatea de elită care o desfășoară.

Iar la pierderi, desigur cifrele sunt cu totul altele.

Concluzia e cea prezentată și în reportajul publicat de ”The Kyiv Independent”: ”Hărțile noastre nu seamănă cu ale lor”.

În media, războiul e câștigat de fiecare parte, în propria sală de filme, în fața spectatorilor săi credincioși.

***

Drumul până la victorie, dacă va fi unul, dacă va fi una, are multe serpentine, prăpăstiile sunt când pe partea stângă, când pe partea dreaptă, tovarășii de drum au, din când în când, probleme de orientare, scade pulsul, crește tensiunea, crește și consumul, e o stație diesel undeva în apropiere?