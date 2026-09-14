 Deschiderea Marelui Precedent: „Efectul Trump” asupra istoriei Marii Britanii și Europei | adevarul.ro
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Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Deschiderea Marelui Precedent: „Efectul Trump” asupra istoriei Marii Britanii și Europei

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De trei ori a repetat Trump în vizita sa scurtă în Irlanda că este favorabil reunirii celor două Irlande. Este primul președinte al SUA care face asta și este absolut suficient pentru a motiva și favoriza ceea ce, oficial, va începe azi, atunci când la hotelul St David din Cardiff liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord vor semna Declarația de la Cardiff, pe care o doresc a fi, politic vorbind, piatra de temelie a unei mișcări comune a cărei finalizare va fi obținerea independenței de Regatul Unit.

Donald Trump
Donald Trump Foto: AFP

Este posibil acest eveniment deoarece, pentru prima oară în istorie, guvernele Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord sunt conduse de partide care s-au pronunțat deschis în favoarea independenței: John Swinney (Scoția), Rhun ap Iorwerth (Țara Galilor) și Michelle O'Neill (Irlanda de Nord), însoțiți de Mary Lou McDonald (președinta Sinn Féin în Republica Irlanda), în calitatea lor de șefi de partid, vor semna acest Pact care va aduce o presiune internă de netăgăduit asupra premierului britanic, totul în contextul în care Trump, președintele țării considerate a fi cel mai apropiat aliat strategic al UK, a dat deja un prim semnal de susținere a mișcării independentiste, știind foarte bine care vor fi, în final, consecințele acestui gest: deschiderea Marelui Precedent. Cu efecte certe asupra a ceea ce va fi ruperea internă în UK, dar și prefațând revigorarea, numai Dumnezeu știe cu ce consecințe, a tuturor mișcărilor similare dintr-o Europă aflată și așa sub semnul tuturor crizelor imaginabile.

Din această cauză este atât de important semnalul dat de Trump și este vital ceea ce veți citi în acest document de la Cardiff, deocamdată transmis doar pe canale neoficiale, prietenii rugând să nu fie citată decât forma finală.

Dar este limpede că, chiar dacă se vor mai schimba niște formulări, ideile de bază vor rămâne și sunt echivalente cu baza teoretică a unei revoluții constituționale.

Textul va cere în mod oficial Guvernului Marii Britanii „să pregătească, planifice și faciliteze schimbarea constituțională”. Cere și transferul competențelor legale necesare pentru organizarea referendumurilor de independență în Scoția și Țara Galilor, precum și un Vot pentru Unificare (Border Poll) în Irlanda de Nord. Finalmente, apare și afirmația care semnifică dorința de a desființa definitiv actuala ordine statală din UK: se afirmă că actualul status quo nu mai este valabil și că nu se mai poate vorbi despre legitimitatea democratică în Regatul Unit.

Ce ar urma dacă cele două referendumuri plus votul din Irlanda ar avea un rezultat în favoarea independenței, desființând structura actuală a UK?

Documentul de la Cardiff dă un răspuns, anunțând o strategie coordonată pentru reintegrarea arhitecturii europene. În două modalități diferite: Țara Galilor și Scoția ar iniția procesul aderării la UE în calitate de state independente, iar Irlanda de Nord, prin reintegrarea cu Republica Irlanda, ar deveni automat membră în UE. Desigur, documentul nu prevede o ruptură brutală, ci vorbește despre existența viitoare a unor acorduri de parteneriat cu Anglia în domeniul resurselor energetice și o diplomație comună transfrontalieră.

Dar va trebui să se aștepte rezultatul fiecărui referendum, foarte dificil de prezis în acest moment și, apoi, de văzut care ar putea fi aranjamentele administrative ultra-complicate care apar la orizont, inclusiv cu problemele legate de cetățenie, drept la muncă, recuperarea drepturilor salariale și de pensie, natura proprietăților etc. Adică, pe scurt, se profilează reintrarea în haosul cumplit generat de BREXIT.

Deocamdată, aici suntem: vom avea un document care preconizează toate aceste schimbări, dar nimic nu garantează care va fi reacția guvernului de la Londra și care sunt termenii în care ar putea accepta anularea tratatelor fundamentale care stau la baza construcției Regatului Unit (aveți AICI o foarte interesantă analiză a cadrului constituțional cumplit de complicat).

Dar „efectul Trump” va începe să lucreze indiferent de evoluțiile viitoare din UK tocmai pentru că este un semnal pe care toți liderii partidelor sau mișcărilor independentiste din Europa (și nu numai) îl așteptau de atât de mult timp și de care se vor folosi argumentând că „SUA ne susțin”. Că așa e sau nu, chiar nu mai are niciun fel de importanță, cadoul a fost deja făcut și, de acum, începe să lucreze lovind cu mult mai tare decât toate modificările tarifare cu care președintele american lovește punitiv aliații europeni ai Americii.

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