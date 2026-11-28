Mult așteptată, s-a produs în această primă lună a stagiunii Operei Naționale Române Iași, aniversară, celebrând 70 de ani de la înființarea scenei lirice moldave. Deschiderea avusese loc, ca de obicei, la început de noiembrie cu „Tosca”, opusul inaugural din 1956, acum cu o distribuție de vază, avându-l în frunte pe renumitul tenor Ștefan Pop, alături de soprana italiană Federica Vitali și baritonul canadian Jean-Kristof Bouton, cu concursul șefului de orchestră Daniel Jinga.

Foto: Foto Internet

Deci, acum, „Cenușăreasa” de Gioachino Rossini, un titlu aflat la prima lui reprezentare în cele șapte decenii de existență a instituției ieșene, o producție cu trei spectacole în ultima decadă a lunii noiembrie, toate denumite „Premieră”, un obicei ciudat care s-a inițiat de ceva vreme la noi și se perpetuează printre teatrele de operă din țară. Am vizionat spectacolul al treilea, din seara de 24, cu distribuție coincidentă cu a primului.

Producția a revenit unei echipe formate din Cristi Avram (regie), Maria Eșanu (scenografie), Mălina Andrei (coregrafie), Lucian Țurcanu (lighting design), partea muzicală fiind asigurată de Bogdan Chiroșcă (dirijor) și Manuel Giugula (dirijor de cor), cu concursul soliștilor, Corului, Baletului și Orchestrei Operei Naționale Române Iași.

Foto: Foto Luca Iuriciuc, program sală

Scena

Un spectacol irezistibil, așa cum era de așteptat pentru o dramma giocoso în care realizatorii au accentuat componenta apropiată de opera buffa, plină de mișcare și vervă, de umor savuros de la subtilități la îngroșări, de la alegorii la realități crude de la deghizări la simbolistică, așa cum îi stă bine unui Rossini nepotolit, nestăvilit. Producția a impresionat prin mișcarea continuă subliniată și de Corpul de Balet a cărui coregrafie a însoțit apoape peste tot jocul actorilor - cântăreți, a coriștilor, în plină vivacitate de scenă. Cu diversitate de atitudini și gestualități.

Ideatica exprimată de subtitlul original al operei pe libretul lui Jacopo Ferretti, „La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo” a fost preluată fără ezitare de regizor și bunătatea a triumfat în pofida tuturor intrigilor și malițiozităților. Comicul a rămas determinant și a cucerit.

Foto: Luca Iuriciuc, program sală

O montare clasică în decor stilizat (o uriașă valiză ingenios deschisă, rotativă grație turnantei scenei a schimbat cadraje ale casei lui Don Magnifico), un parc adiacent palatului prințului Don Ramiro a stabilit o idilică atmosferă în actul secund. Tot stilizată a fost și imensa caleașcă a lui Ramiro, care umple bine scena. Poate luminile reci precum tuburile de neon, deși schimbate coloristic, au contrazis prin tentele moderne cadrul de epocă al acțiunii. În schimb, elegantele candelabre au avut desene luxoase.

Foto: Luca Iuriciuc, program sală

Costumele au fost absolut spectaculoase ca detaliu, perucile au pornit de la extravaganța celor ale lui Don Magnifico, Clorinda și Tisbe, intens caricaturizate, mergând prin cele de epocă ale celorlalți eroi, Don Ramiro, Dandini, Alidoro până la frumosul păr natural al Angelinei, personajul de firesc al tramei.

Un spectacol de intensă atractivitate, mult gustat de numerosul public, deseori cu aplauze la scenă deschisă..

Muzica...

... a cunoscut momente inedite și mă refer în primul rând la neașteptatul cor de bărbați din debutul actului al doilea, comentator suculent, o invenție dintr-o versiune de partitură adusă la Iași de dirijorul italian David Crescenzi, cel care a pregătit muzical producția, a condus premiera din 21 noiembrie și spectacolul din următoarea seară, bagheta lui Bogdan Chiroșcă fiind prezentă în fosă în serata pe care am urmărit-o. Crescenzi declarase la conferința de presă premergătoare lansării spectacolului de premieră că a ales o versiune întâlnită la Düsseldorf înainte de pandemie, fără să precizeze ediția critică a partiturii, în care noutatea în orchestră a venit prin renunțarea la percuție. Astfel aerul cameral al lecturii a fost încă un element nou al tălmăcirii, cu efect ajutător în transparența sonorităților, bine susținută de Orchestra Operei.

Sub conducerea lui Bogdan Chiroșcă, instrumentiștii au respectat tempo-ul Maestoso din „Sinfonia”, apoi Allegro con brio, Andantino, Allegro, Andante grazioso, Allegro moderato, Moderato, Allegro vivace, Allegro maestoso, Vivace, Andante maestoso, Andante, măiestrită diversitate alternantă rossiniană care a dat culoare și spirit texturii sonore. Nu au lipsit sublinierile crescendo-urilor tipice ale compozitorului pesarian.

Deschidere wagneriană de stagiune la Operă, „Tannhäuser”

Recitativele au fost cântate cu respectarea intențiilor de rostire a cuvintelor, cu consecințe potrivit adecvate expresivității.

O remarcă deosebită se cuvine a fi făcută pentru specialul sextet „Questo è un nodo avviluppato, questo è un gruppo rintrecciato” din actul secund, ca reușită în accentuarea „mușcată” a dublelor consoane, o construcție într-adins așternută de Rossini spre a da haz liniei melodice în formă de canon pe șase voci.

Păcat că a lipsit aria Clorindei „Sventurata! mi credea”, probabil absentă în varianta selectată.

Foto: Luca Iuriciuc, program sală

Nu uit omogenitatea și verva coriștilor pregătiți de cunoscutul Manuel Giugula.

La pasiv, am notat ușoare nesiguranțe la suflători în „Sinfonia” sau mici decalaje între ansambluri și instrumentiști, pe ici, pe colo, corijate rapid și eficient de dirijor.

Foto: Luca Iuriciuc, program sală

Vocile

Vedeta serii a fost, cum era de așteptat, mezzosoprana Maria Miron Sîrbu, posesoarea unui glas calitativ de coloratură lirică, egal între registre, bogat înzestrat cu armonice prețioase și strălucitor pe întreg ambitusul, pornind de la note grave în sonorități „di petto” (cu care artista respectă cerința rossiniană din partitură pentru o voce de contraltă în rolul Angelina – Cenușăreasa) mergând până la acute (Si natural) suverane și penetrante. Frazele muzicale au iradiat desene cu sens, nuanțate, preluarea agilităților scriiturii i-a fost la îndemână iar țesăturile vocale finale ale rondò-ului „Nacqui all'affanno... Non più mesta” s-au desfășurat în toată dificultatea lor acută, întrețesută cu ornamentații abordate cu impecabilă acuratețe. Maria Miron Sîrbu este una dintre rarele cântărețe pentru care se poate naște în mod special o producție. Cred că așa a fost cazul și cu „Cenușăreasa” ieșeană, alături de nevoia de a avea titlul prezent pe afiș.

Îl mai văzusem pe Alin Munteanu în rolul Dandini, cameristul lui Don Ramiro și reascultarea mi-a produs aceeași excelentă impresie. O timbralitate generoasă, o patină de bariton briliant, și el, cu cursivitate în exprimarea desenelor melodice. Bune perspective îi stau în față.

Foto: Luca Iuriciuc, program sală

„Window to Mozart” by Marius Vlad Budoiu

Basul Daniel Pascariu a întrupat un Don Magnifico, baron de Monte Fiascone, în plină descriere vocală buffă, cu glas masiv și pătrunzător.

Tot un foarte bun performer al partiturii rossiniene a fost și basul Cezar Octavian Ionescu, ca Alidoro, filosof.

Foto: Luca Iuriciuc, program sală

Pentru personajul Don Ramiro, principe de Salerno, a fost distribuit tenorul liric lejer Andrei Mihalcea, cu abilități de preluare a coloraturilor rolului, dar care trebuie să-și omogenizeze emisia pe întreaga întindere de glas, rotunjind sunetul și evitând opacizările acute.

După un început discret, care s-a mai regăsit pe parcurs, soprana Maria Rădeanu (Clorinda) și mezzosoprana Diana Penișoară (Tisbe) au cântat cu implicare și muzicalitate.

Foto: Luca Iuriciuc, program sală

În distribuție a mai apărut un nume, Alexandru Radu, pe post de... asin (?!), descris ca un Alter Ego (!?) al lui Don Magnifico. Pentru că tot aminteam de alegorii, iată ceva fără rost.

„La Cenerentola” la Opera din Iași, un spectacol cu multe superlative ca pregătire muzicală, interpretare vocal-scenică, aspect vizual, o producție de viață lungă în teatru.