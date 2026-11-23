Dedicată legendarei soprane Elena Teodorini (Craiova, 25 martie 1857 – București, 27 februarie 1926), prima noastră cântăreață invitată să evolueze pe faimoasa scenă a teatrului La Scala din Milano (debut cu Marguerite din „Faust” de Gounod în 1880), opera „Elena” pe muzică scrisă de tânărul compozitor italian Emanuele Stracchi (n. 1990) a devenit întâiul opus al tuturor timpurilor în care personajul principal este un mare artist liric român. Premiera mondială absolută a avut loc în 19 noiembrie 2026 la ora 19, în An Centenar Elena Teodorini, prin execuția concertantă datorată forțelor Operei Române Craiova, cu reprezentare în Sala Teatrului Național Marin Sorescu din Bănie. Fără exagerare, un eveniment de amplă importanță indigenă și internațională, cu rezonanță în istoricul liricii noastre.

Foto: © Opera Română Craiova

Festivalul Internațional Elena Teodorini

Noua operă s-a prezentat drept serată de încheiere a celei de-a XIX-a ediții a Festivalului Internațional Elena Teodorini care s-a întins pe aproape două luni și a cuprins o largă diversitate de manifestări. Le sintetizez aici pentru informare și arhive. Deschiderea s-a făcut prin Conferința de Muzicologie „Vocile timpului” la care au participat italienii Hugo De Ana și Alberto Paloscia (regizori), Beatrice Venezi și Fabio Serani (dirijori), Maria Pia Ferraris (cercetător la Arhivele Istorice Ricordi), alături de semnatarul acestor rânduri (din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România), Violeta Popescu (autoarea împreună cu Ida Garzonio a noului volum „Elena Teodorini”) și Florin Popențiu Vlădicescu, descendent al marii soprane.

Foto: © Opera Română Craiova

Festivalul a continuat cu Cursurile de Măiestrie în Arta Cântului susținute de renumita soprană Nelly Miricioiu în cadrul „Elena Teodorini Academy”, finalizat cu un spectacol de gală. Opera Română Craiova a dezvoltat apoi un bogat program de spectacole de operă, operetă, musical, balet, un concert simfonic datorat Filarmonicii din Craiova și unul coral susținut de Opera Română Craiova, ca și o expoziție de costume și fotografii. În total 12 evenimente, cu titluri precum „Trubadurul”, „Tosca”, rarisima „Arlesiana” (concert al Cilea Opera Festival din Reggio Calabria), „Nabucco” (prezentat de Opera de Stat Stara Zagora), „Don Carlos”, „Silvia”, „Micuța Dorothy”, „Aladin” (Teatrul Colibri) sau „Zâna păpușilor”. În afara instituțiilor lirice din Italia și Bulgaria, soliști - oaspeți din Italia, Statele Unite, Mexic, Kosovo, Spania, Ucraina au completat distribuțiile. Un efort deosebit pentru managementul și artiștii Operei Române Craiova, care au onorat Centenarul dispariției Elenei Teodorini prin afișe de mare atractivitate încununate de succes de public.

Emanuele Stracchi Foto: Internet

„Elena”...

... este prezentată în partitura lui Emanuele Stracchi drept Operă lirică în două acte, cu subiect și linie dramaturgică de Michela Varvaro, pe libret de Emanuele Stracchi și Michela Varvaro.

Cele două acte oferă spectatorilor cadraje reprezentative din viața și cariera Elenei Teodorini. Libretiștii au construit câteva episoade din tinerețea ei craioveană, de la Milano și Paris, totul încadrat între episoade din anul morții 1926 dar care se petrec la Craiova când artista își dictează memoriile. Fiind vorba de o premieră absolută, trama merită sumar prezentată.

Sunt șapte personaje în acțiune, Elena tânără (soprană), Elena în vârstă (mezzosoprană), Aura Teodorini, sora ei (soprană), Theodor, tatăl ei (bas), Maestrul Antonio Sangiovanni (tenor), George Enescu (bariton), O elevă (soprană).

Corina Vlada, Licia Toscano Foto: © Opera Română Craiova

Actul prim (șapte scene) se petrece mai întâi la Craiova în 1926. Elena, în vârstă de 69 de ani, îi dictează unei Eleve, amintirile. Recitativul, ce înfățișează o Elena nostalgică, se continuă cu arioso-ul marii cântărețe care își pornește aducerile – aminte cu triste presimțiri. Rostește către ELEVĂ „Scrie: Elena, doar un nume care își așteaptă limpedele destin”. (N. B. Traducerea în limba română din aceste rânduri a fost electronică și liber corijată, după originalul italian care s-a cântat în concert.)

Renata Vari Foto: © Opera Română Craiova

Ne întoarcem în 1876, tot la Craiova. Tânăra Elena, 19 ani, își cântă cavatina „Io sogno lontani teatri” („Visez teatre îndepărtate”), meditând la glasul ce-l dorește strălucind în adorația întregii lumi.

Mariana Bulicanu, Renata Vari Foto: © Opera Română Craiova

Sosește sora ei, Aura, care îi aduce o scrisoare de la Milano, prin care Elena este anunțată că a fost admisă la Conservatorul din marele oraș. Împreună cântă un duet în care Aura îi risipește Elenei îndoielile („Și dacă glasul meu s-ar pierde printr-o mie?”), încurajând-o, „Atunci lumea va pierde ceva, nu tu”, clamând apoi împreună cu speranță „... întreaga lume te aclamă, zboară, urcă tot mai sus!”.

Ioan Cherata, Mariana Bulicanu, Renata Vari Foto: © Opera Română Craiova

În scena următoare, a IV-a, tatăl Theodor intră împreună cu cei ai casei (cor) și, aflând marea veste de la Aura, își ia rămas bun de la Elena. Îndemnul tatălui sună astfel „Du-te, dar poartă-ți țara în inimă!”

Andrei Manea Foto: © Opera Română Craiova

Regio Conservatorio din Milano. O lecție de canto a Elenei cu faimosul profesor Antonio Sangiovanni constituie scena a VI-a a operei. Se dau indicații de tehnică, respirație, control al sunetului. Elena, docilă, aplică totul și cei doi își exprimă crezul în cântul izvorât din suflet „glasul găsește lumea, dacă trece dincolo de rațiune...”

Andrei Manea, Ioan Cherata, Renata Vari. Foto: © Opera Română Craiova

Scena a VII-a se intitulează „Debutul și succesele”. Suntem la Scala. Un cor însuflețit anunță debutul unui glas „dintr-un ținut de dincolo de Dunăre”: Elena și Sangiovanni așteaptă emoționați în culise. Se aud scurte aluzii muzicale din „Faust”, spectacolul de debut. Ecoul din depărtări al vocii tatălui Elenei încurajează. Corul cântă „Glorie! Lumini! Aplauze! Lumea ți se deschide!” și consfințește marele succes al Elenei la debutul scaliger. O paranteză de arhivă istorică. Avusese 15 minute de aplauze la final. La nici 23 de ani. Iar „Corriere della sera” scria un an mai târziu, în 1881, că Elena Teodorini devenise „idolul publicului”. Un vis împlinit.

Renata Vari Foto: © Opera Română Craiova

Actul al II-lea (șase scene plus cea finală) ne trimite mai întâi la Paris în 1901. Singură într-o încăpere elegantă care îi amintește de gloria de cântăreață, Elena cântă un recitativ nostalgic în care rostește „Craiova... numele tău revine ca un sunet care nu se stinge”, urmat de aria „Quanta strada senza ritorno” („Cât drum fără întoarcere”), rememorând aplauzele de odinioară, dar deplângându-și un declin vocal iminent.

Un mesager îi aduce o scrisoare de la Craiova în care i se anunță moartea tatălui. Într-un arioso sfâșietor, diva regretă că nu și-a vizitat părintele în ultimele lui clipe, în timp ce glasul ei „alerga departe”.

Scurta terță scenă îi vestește prin vocea unui doctor nevăzut crunta veste că va trebui să nu mai cânte. Elena suportă cu stoicism decizia și se întreabă „Ce este o cântăreață când cântul o părăsește? Un ecou... sau o umbră?”

Cristian Fofucă, Renata Vari. Foto: © Opera Română Craiova

Intră George Enescu însuși, care îi oferă soluția. Într-un duet memorabil, îi recomandă să aleagă un drum și mai profund, să predea canto, preocupare ce „va deveni o nouă viață, în viitor!” Tabloul următor, al cincilea, arată punerea în practică a sfatului lui Enescu, într-un cadru de studiu cu o scenă de cor și arioso-ul Elenei „Poate că acesta este darul meu... nu să strălucesc singură, ci să-i învăț pe alții să strălucească...”.

Cristian Fofucă, Renata Vari.„ Foto: © Opera Română Craiova

Un Intermezzo orchestral ne transportă în timp și ne readuce în cadrul inițial din 1926. Craiova trepidează în corale de glorificări aduse marii soprane care acum, în vârstă, își dictează memoriile. ELEVA bate la mașina de scris „într-un ritm lent, aproape ca o bătaie a inimii”. Cadența acestui tempo descrește până la aneantizare. Totul s-a sfârșit. Corul cântă „Va dăinui... va dăinui... va dăinui”.

Foto: © Opera Română Craiova

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Pentru o viață de artist, apreciez libretul drept potrivit esențializat, fotografiind unele imagini definitorii pentru punctele principale ale carierei, admiterea la Conservator, debutul la Scala, declinul, trecerea la preocupările de îndrumător, revenirea acasă, apropierea finalului. Nu multe, dar semnificative. Totul punctat cu sentimente de frământări profunde ale sufletului sensibil de cântăreață, dorința arzătoare de a ajunge pe culmi, munca asiduă cu coach-ul de canto, emoțiile și apoi dăruirea cu care împărtășea tinerilor învățăcei cunoștiințele sale. Totul străbătut de dorul de casă și familie. O cuprinzătoare și concentrată abordare pentru o oră și un sfert de muzică.

Desigur, cum este firesc. subiectul conține elemente de ficțiune și mă refer în primul rând la finalul vieții artistei, care știm că s-a petrecut la București, nu la Craiova, apoi atribuirea surprinzătoare de către compozitor a sfatului dat Elenei Teodorini de George Enescu pentru renunțarea la cariera scenică în favoarea celei didactice, fapt neprobat documentar. Apariția lui George Enescu ca personaj într-un libret de operă este o altă noutate absolută a opusului lui Stracchi.

Ansamblurile Operei Române Craiova, dirijor Fabio Serani, concertmaestru Meda Stanciu. Foto: © Opera Română Craiova

Concertul craiovean

A fost o sărbătoare desfășurată sub bagheta dirijorului italian Fabio Serani, cu concursul Orchestrei și Corului Operei Române Craiova. Proiecții de epocă pe fundal au reprodus imagini de viață și carieră ale Elenei Teodorini, iar publicul a putut urmări textul în lb. română pe două ecrane laterale, suplinind lipsa programului de sală.

S-a simțit faptul că Emanuele Stracchi s-a aflat în dublă postură, de compozitor și colaborator la libret, a existat o simbioză între simptomatica orchestrației și sensurile textului, sensibilitățile care abundă în subiect.

Aș dori să remarc mai întâi potrivita alegere a vocalității personajelor de către Stracchi și a interpreților de către managerul Antoniu Zamfir, soprana lirico-spintă Renata Vari (Elena tânără), mezzosoprana italiană cu timbru sombrat, bogat și vibrant Licia Toscano (vârstnica Elena, cu potrivite reflecții asupra trecutelor ei glorii), muzicala soprană lejeră Mariana Bulicanu (Aura Teodorini), basul cu culoare impunătoare de voce Ioan Cherata (Theodor), tenorul cu inserții incisive Andrei Manea (Antonio Sangiovanni), tânărul Cristian Fofucă cu glas baritonal înalt și timbralitate caldă, blând dar decis în adresare, binevenit rolului George Enescu, pe atunci un june de 20 de ani și soprana Corina Vlada, într-adevăr o Elevă în formare.

Corul și Orchestra Operei Române Craiova. Foto: © Opera Română Craiova

Scriitura lui Emanuele Stracchi este de sorginte neoromantică, derulând desene melodice lungi în care cordarii își au rolurile principale cu pigmentări de lemne și singulare alămuri. Instrumentiștii din Bănie au redat totul cu înțelegere și bune compactări pe partide, sub îndrumarea exigentă și profesionistă a dirijorului Fabio Serani. Remarci au mers către melancolia topită în eter cu flaute și violoncele a scurtei introduceri orchestrale a operei, dinamica finalului de prim act, Intermezzo-ul din cel secund cu partidele de coarde susținând tematicile și, în general, către acompaniamentul soliștilor. Redusele intervenții corale, cu tente epice, au fost potrivit susținute de ansamblul de specific al Operei, al cărui maestru pregătitor a rămas un mister, nefiind menționat pe afiș.

Renata Vari. Foto: © Opera Română Craiova

Cum era firesc, rolul Elena tânără a fost cel mai extins și Renata Vari l-a conturat cu emoționalitate și trăire interioară, expunându-și timbrul rotund și frumos învelit în armonice strălucitoare, cu nuanțe pornind de la pianissimi frumoase până la sunete înalte severe. Tabloul din culisele Scalei a fost bine construit, Elena, încurajată de Sangiovanni și cor, l-a însoțit imaginar în plin lirism pe Faust printr-un pasaj din celebra lui arie a actului al III-lea al operei omonime, continuând cu cânt senzual și fraze acute frumoase, rafinate și expansive momentul pășirii în sacra scenă, într-un ansamblu de forță al încheierii de act. Culminații ale serii au fost apoi recitativul „Questa stanza...” („Camera aceasta...”) cu evocarea Craiovei și aria „Quanta strada senza ritorno...” („Cât drum fără întoarcere...”) din debutul actului al doilea. Renata Vari a continuat într-un lamento primirea știrii despre moartea tatălui și cu disperare perceperea declamației Doctorului despre diagnosticul ei implacabil. În context, dialogul cu George Enescu a venit ca o salvare, provocând solide reflecții ale artistei și o potrivită împreunare a glasurilor celor două personaje. O secvență pe care am găsit-o intens emoțională.

Aplauze pentru soprana Renata Vari și dirijorul Fabio Serani. Foto: © Opera Română Craiova

Corul final, să-l numesc „Gloria!”, și-a expus ultimele sunete într-un apoteotic morendo.

Succes deosebit, aplauze și ovații în picioare..

Evident că se așteaptă o producție scenică, poate în limba română, odată cu re-inaugurarea cochetei săli proprii a Operei Române Craiova, supusă de mulți ani renovării. Două decenii de Festival Internațional Elena Teodorini care se împlinesc în 2027 ar fi un bun moment.

Și altceva. Opera „Elena” de Emanuele Stracchi este o deschizătoare de drumuri către alte opusuri pe bază de librete originale care pot avea drept personaje principale mari personalități interpretative sau componistice românești. De luat aminte!