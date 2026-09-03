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Controlul și deșertăciunea marilor speranțe

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În anul de grație 2026, la peste 36 de ani de la căderea regimului comunist, de la așa zisa revoluție după care mulți români am crezut că am scăpat definitiv de odiosul regim și de fanaticii lui slujitori, am senzația tot mai mult că suntem conduși în continuare, sub masca democrației, de aceeași oameni vechi, de urmașii lor și de creațiile acestora!

Dezbaterea și votul motiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR împotriva guvernului de coaliție, în Parlamentul României, 5 mai 2026. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea jpg
Foto: Inquam

La butoanele puterii din România actuală par să fie aceeași indivizi atotputernici proveniți din fosta Securitate și fostul PCR, urmașii lor și oamenii lor!

Sub masca la vedere și înșelătoare a așa numitului ”Sistem”, care prin oamenii lui conduce și hotărăște ce vrea el în țara aceasta!

”Sistemul” are trecutul sub cheie, conduce democratic prezentul și din păcate, pare să acapareze și viitorul, cu toate că falangele de putere ale sistemului se ciocnesc mai tot timpul între ele în funcție de interese și obiective!

Este evident, unii chiar au declarat-o public, cum a făcut-o președintele Emil Constantinescu, autodeclarat învins de  ”Sistem”, că toți cei cinci președinți ai României în democrația nostră originală de după 1989 încoace, au fost creați, impuși, conduși și dați jos de atotputernicul și intangibilul ”Sistem”!

În acest an, trăim paradoxul să-l auzim pe actualul președinte al României, după 1 an de mandat, declarând că el ”este șeful Sistemului” și cunoaște cel mai bine tot ce se întâmplă în țară!!!

Din public, din mulțimea cetățenilor care l-au votat sau nu l-au votat, percepția este exact inversă-președintele Nicușor pare cel mai păpușat și controlat șef de stat dintre cei cinci de către ”meandrele concretului”! Se vede din atitudinea, comportamentul și vorbele publice ale acestuia, care una spune azi și alta face mâine!

La fel, toate partidele politice care au guvernat țara ultimilor 36 de ani au fost păpușate, cele vechi, și create de ”Sistem”, cele noi!

Cu politicieni scoși din laboratoarele de creație, care ajung marionete la butoanele puterii, inclusiv prin vot democratic, se știe, se vede cu ochiul liber.

Acum, avem de toate: partide și politicieni de toate culorile, din tot spectrul societății noastre tot mai apăsată și divizată de oamenii aleși ai poporului.

Parcă niciodată nu am avut o clasă politică atât de prostă, de incompetentă, de needucată, de hoață și de coruptă ca cea din prezent, fie că se numesc partide la guvernare sau în opoziție, în Parlament!

Parcă nu am avut niciodată o hoție și o corupție pe față, sfidătoare, amenințătoare, fără frică de nimic!

Parcă nu am avut niciodată o justiție atât de aservită și controlată politic, care nu doar că le ține spatele corupților, ci îi pune la zid și pe cei care au curajul să ceară dreptate!

Parcă nu am avut niciodată o serie nesfârșită de legi care impun fărădelegea!

Parcă nu am avut niciodată aâtea creaturi politice în țară, în slujba Moscovei și atât de mulți cetățeni fără minte care le urmează și le votează!

Parcă nu a fost niciodată atâta haos și anarhie în țară!

Educația nu a fost niciodată la cel mai scăzut nivel ca acum!

Sănătatea tratează tot mai mult și mai mulți bolnavi cu coasa!

Instituțiile de forță sunt doar niște structuri la mâna șefilor din sistem, care le folosesc după interes!

Religia și Dumnezeu au ajuns să fie amanetate și folosite de diverși mesianici și credincioși ca instrumente de manipulare și propagandă, de dezbinare și promovare a urii între oameni! Parcă niciodată preoții și înalții prelați nu s-au făcut frați de cruce cu diavolul ca acum!

Realitatea și lucrurile sunt tot mai insuportabile pe zi ce trece pentru cetățenii onești ai acestei țări, iar viitorul este o nebuloasă incertă pe care numai nemuritorii ”Sistemului” o pot desluși de aici înainte!

Cu toate acestea, tot mai mica parte a oamenilor buni, curajoși, onești, educați, anonimi merg mai departe și trag cu greu România de partea bună a lucrurilor!

Marile speranțe care ne iluzionează de fiecare data când credem că vom schimba în bine țara, când avem alegeri și ni se prezintă candidați care mai de care ”salvatori ai patriei”, oameni noi, constatăm cu amărăciune după, că aleșii noștrii nu sunt nici pe departe cei care pretind a fi, ci opusul lor, fiind chiar oamenii ”Sistemului” atotputernic și nemuritor!

Un ”Sistem” nociv și toxic care pare că poate controla totul într-o țară democratică precum România!

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