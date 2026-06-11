Războiul magistraților cu magistrații. Cui vor da dreptate organismele internaționale de profil cărora li se vor adresa magistrații din România?

După declarațiile de acum câtva timp făcute de președintele României pe tema problemelor din justiție și necesitatea acută a reformării acestui domeniu esential într-un stat de drept și într-o democrație funcțională,

După apariția documentarului ”Justiția capturată” realizat de publicația Recorder, după reacțiile publice ale autorităților în privința situației analizate și aduse la cunoștința opiniei publice,

După seria de consultări și ascultări de către președintele Nicușor Dan a magistraților care au avut curajul să semnaleze și să vorbească liber despre problemele din sector,

După celebra conferință ”M-a sunat Lia!”,

După ce magistrații care au avut curajul să vorbească liber și și-au atras repercursiunile și consecințele de a spune adevărul,

După ce Ministerul Justiției a organizat concursuri pentru ocuparea principalelor funcții din parchete și numirea noilor procurori șefi de către președintețe țării,

-Ce vedem că se întâmplă în Justiția Română?

Soluții, reformă, eficientizarea actului de justiție, modernizarea sistemului și curățarea acestuia de uscăturile care-l controlează, credibilizarea magistraților și a actului de justiție, consolidarea integrității și independenței magistraților, promovarea competenței, transparență, responsabilitate și corectitudine față de cetățeni?

Nu!

Nimic din toate acestea nu pare că se întâmplă în sistemul de justiție din țara noastră!

Dimpotrivă!

Problemele sistemului în loc să fie îndreptate se adâncesc, decredibilizarea magistraților continuă, minciuna este preferată adevărului, dreptatea umblă tot mai mult cu capul spart, cetățenii sunt tot mai sceptici că sistemul de justiție va fi corectat vreodată și pus pe făgașul normal al statului cu adevărat de drept.

Corupția este pe val! La Vedere!

Mai mult cei care ar trebui să facă ordine în sistem și dreptate în această țară, cei aflați în serviciul public, magistrații, sunt prinși tot mai mult în dispute interne, dar și cu o parte a puterii politice, cu o parte dintre organizațiile civice și cu presa liberă care susține libertatea de exprimare.

Asistăm clar la un război al magistraților cu magistrații!

Un conflict al binelui cu răul!

Război dus cu bătălii dure între taberele de magistrați în care sunt implicați și factori de la vârful puterii politice, organizații neguvernamentale, jurnaliști și instituții de presă situați de o parte sau alta a combatanților!

Consiliul Superior al Magistraturii pe de o parte, unele asociații ale judecătorilor, procurorii pe de altă parte se războiesc între ei susținuți de entități diverse.

După ce și-au arătat nemulțumirea față de noul proiect al Legii salarizării, o parte dintre magistrați, a urmat și bomba detonată de CSM, care pe 10 iunie 2026, a dat un comunicat de presă (https://www.csm1909.ro/):

” Secţia pentru judecători apără independenţa justiţiei în faţa unui atac fără precedent în istoria post-revoluţionară a României

*

3580 judecători denunță în unanimitatea adunărilor generale încercarea de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică

În şedinţa din data de 09 iunie 2026, Secţia pentru judecători a constatat existenţa unui atac fără precedent la adresa independenţei justiţiei şi a decis apărarea independenţei judecătorilor.

Măsura a fost adoptată ca urmare a realizării unei ample analize a acţiunilor şi poziţiilor publice ale clasei politice, ale mass media, ale unor ONG-uri şi persoane publice, cu impact asupra independenţei justiţiei, încrederii publice în actul de justiţie şi a imaginii puterii judecătoreşti în ansamblu începând din luna iulie a anului 2025 și până în prezent, hotărârea fiind publicată integral pe site-ul Consiliului.

În același context, toate cele 239 de instanțe (judecătorii, tribunale şi curţi de apel) s-au întrunit, la data de 09 iunie 2026, în adunările generale ale judecătorilor.

Prin voturile exprimate în unanimitatea celor 239 de adunări generale, 98,6% dintre judecătorii prezenți (care reprezintă 84% din totalul judecătorilor în funcție) au denunţat degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susţinută de subordonare a puterii judecătoreşti de către puterea politică.

În ce războaie este implicată România pe frontul intern

Totodată, au abilitat Consiliul, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, să realizeze toate demersurile naţionale şi internaţionale în vederea restabilirii echilibrului specific statului de drept, prin recunoaşterea de către celelalte puteri a independenţei reale a judecătorului, ca cerinţă esenţială într-o societate democratică.”

” Campania publică îndreptată în special împotriva judecătorilor a generat, așa cum era de așteptat, și consecințe colaterale de o gravitate greu de imaginat și imposibil de acceptat într-un stat de drept, concretizate în luări de poziție pe rețelele sociale de o agresivitate fără precedent la adresa judecătorilor, care au vizat chiar și instigări directe la săvârșirea unor infracțiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor. Mai mult, manifestări similare au avut loc și în incinta instanțelor, în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecție care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave.

Situația dramatică a justiției din România nu poate să rămână fără ecou şi consecinţe în mediile juridice naționale și internaționale, motiv pentru care aspectele menționate trebuie aduse la cunoștință tuturor entităților relevante din domeniu.

Hotărârea va fi comunicată spre informare Comisiei Europene, Parlamentului European, Reţelei Curţilor Supreme, a Inspecţiilor Judiciare şi a Consiliilor Judiciare, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni, Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum şi Asociaţiilor internaţionale ale judecătorilor (MEDEL, EAJ), Preşedintelui României, Guvernului României şi Ministerului Afacerilor Externe în calitate de coordonator al aderării la OCDE.”

Fără precedent comunicatul CSM!

Dar, oare aceasta este realitatea, acesta este adevărul?

Alți magistrați afirmă contrariul și combat afirmațiile CSM-Secția de judecători, declarând că adevărul este cu totul și cu totul altul!

Atât judecători cât și procurori, independenți sau organizați în asociații de profil, susțin că CSM nu spune adevărul, ci îl măsluiește cum îi convine!

Asociația Forumul Judecătorilor din România (https://www.forumuljudecatorilor.ro) a prezentat public un cu totul alt punct de vedere față de CSM-Secția de judecători:

” Comunicatul publicat astăzi de Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii referitor la Hotărârea nr.1348/09.06.2026 distruge orice șansă a unui dialog al magistraturii cu societatea civilă și celelalte puteri ale statului și induce o gravă îndoială asupra credibilității justiției în sine.

Este prezentată nereal o susținere cvasiunanimă, la nivelul tuturor instanțelor judecătorești, a acestui mesaj nespecific discursului magistraturii, aflat cu precădere în cuprinsul Hotărârii nr.1348/09.06.2026, cu atacuri la adresa unor partide politice, a reprezentanților unor organizații neguvernamentale, ziare și site-uri de presă, persoane fizice indicate cu nume și prenume, precum și a unor asociații ale judecătorilor și procurorilor incomode pentru emitent.

Cum a devenit România țara țărilor noastre

Cei 3580 de judecători despre care se afirmă că ”denunță încercarea de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică” nu au votat un astfel de material având conținutul Hotărârii nr.1348/09.06.2026 (care nici nu a fost comunicat în prealabil judecătorilor, neavând cunoștință despre cuprinsul său) în adunările generale organizate ieri, 9 iunie 2026, adunări care au avut ca obiect reacții legate de erorile privind salarizarea magistraților, aflate în proiectul publicat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, indicate de altfel de toți judecătorii și procurorii, inclusiv de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România.”

În plină criză politică, economică, în contextul situației geopolitice și a stării de război din vecinătate, în fața unei agresiuni hibride la care este supusă România, situația și problemele interne ale țării se adâncesc grav pe fondul războiului din justiție.

O justiție în care în loc să se găsească soluții pentru rezolvarea problemelor, reformarea și modernizarea sistemului, consolidarea statului de drept, se evidențiază tot mai mult o situație fără precedent, un război al magistraților cu magistrați, cu puterea politică, societatea civilă și cu presa liberă!

Cât va mai dura această stare de fapt, cum se va rezolva atât timp cât taberele combatante par să fie hotărâte să meargă fiecare cu dreptatea ei până în pânzele albe!

O situație fără sfârșit!

Cui vor da dreptate organismele internaționale de profil cărora li se vor adresa magistrații din România?

Va triumfa în sfârșit dreptatea sau vor persista la nesfârșit minciunile, nedreptățile și corupția?