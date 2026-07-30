Cui folosește festivalul național de dezinformări și manipulări

Pe fondul crizei politice declanșată de demiterea Guvernului Bolojan și al neînțelegerilor dintre partidele parlamentare privind formarea unui nou executiv,

Pe fondul certurilor între partidele care vor să stingă lumina sau să o țină aprinsă în cămara furtișagurilor din bugetul național,

Pe fondul presiunii și urgenței adoptării unor legi esențiale necesare accesării fondurilor din PNRR,

În condițiile scumpirii permanente a nivelului de trai al românilor, prin creșterea prețurilor la carburanți, implicit a costurilor serviciilor și alimentelor de bază,

În condițiile în care situația generată de războiul de la granițele țării ne afectează tot mai tare prin riscurile și expunerile la atacurile cibernetice, amenințările cu drone rusești și provocările permanente la adresa securității și siguranței naționale,

Observăm și constatăm că suntem țintele unui război informațional tot mai vizibil și puternic lansat de actori interni, inclusiv de jucători politici aflați la butoanele puterii.

În prezent, ne confruntăm cu un puternic val de minciuni, dezinformare și manipulare națională, ce vizează tot mai mulți români naivi, folosiți cu bună știință și intenție pentru a crea dezbinare în societate și a lovi în forțele democratice care încearcă din răsputeri să scoată țara la liman.

Cui ajută ca în loc de dialog, soluții și rezolvare la problemele stringente, grave din domenii importante de activitate, să dezinformeze, să manipuleze și să scoată oamenii în stradă, folosindu-i ca un berbece să lovească în adversarii politici și să creeze haos în România?

De ani de zile, vedem cum unele sindicate conduse de șefi nemuritori aserviți politic fac jocuri de putere, dirijate de la spate de interese politice, folosindu-se de cetățenii pe care-i scot în stradă ca de o masa de manevră la discreția ”băieților deștepți”!

În domenii importante și vitale cum sunt educația, sănătatea, agricultura de ani de zile, sindicatele sunt instrumente la discreția șmecherilor politici, care le folosesc când vor pentru a pune presiune pe adversarii politici și a-și atinge și menține privilegiile.

Din păcate, foarte mulți români simpli, care se confruntă cu problemele cotidiene de trai tot mai greu și supraviețuire, se lasă manipulați și angrenați în războaiele politice și fac jocurile celor care-i manipulează fără să câștige nimic!

Acest lucru este valabil inclusiv pentru cetățenii ce cred și urmează sirenele suveraniste, extremiste, antinaționale, care-i folosesc pentru a servi interese străine de cele ale românilor!

Problemele României și ale românilor sunt multe, mari, grave, vitale pentru viața și sănătatea oamenilor, care în loc să fie analizate și rezolvate prin soluții eficiente și competente, sunt folosite drept pretexte de a scoate oamenii în stradă, a crea haos și dezbinare în lupta pentru putere.

Actorii politici și organizațiile acestora, factorii decizionali sunt principalii vinovați de crizele generate și de starea actuală a României!

Iresponsabilitatea politică, la fel ca și lipsa de răspundere pentru acțiunile și faptele celor aflați la butoanele puterii sunt tot mai pregnante și apasă tot mai greu pe umerii românilor!

Cetățenii sunt considerați tot mai mult o masă de manevră folosită după bunul plac al unora și altora, care-i mint și manipulează fără rușine!