Contracte germane, decizii politice, factură românească: cine mai ascultă Armata?

Modernizarea Armatei este necesară. Dar urgența nu poate înlocui justificarea militară, iar finanțarea europeană nu scutește Guvernul de obligația de a explica prețurile, selecția furnizorilor și ce rămâne efectiv în industria românească. Experiența Greciei arată cât de scump poate deveni un program de înzestrare atunci când contractul, muniția, mentenanța și interesul public sunt tratate separat.

Foto: ChatGPT

În anii 2000, Grecia a devenit unul dintre marii importatori de armament, Germania fiind un furnizor important. Atena a comandat 170 de tancuri Leopard 2HEL, într-un pachet evaluat la aproximativ 1,7 miliarde de euro, obuziere autopropulsate PzH 2000 și submarine de tip 214 realizate în cadrul cooperării cu HDW și șantierele grecești. Rivalitatea cu Turcia, disputa din Marea Egee și problema cipriotă explicau nevoia de descurajare. Ele nu justificau însă orice preț și orice formulă contractuală.

Povara apărării a fost persistent ridicată. Comisia Europeană consemna, într-o analiză a programului de ajustare, că între 2000 și 2009 Grecia avusese cea mai mare cheltuială de apărare raportată la PIB dintre statele UE. Procentele diferă după an și metodologia statistică, astfel încât formula „3–4% din PIB” trebuie înțeleasă ca ordin de mărime pentru anumite perioade, nu ca valoare constantă.

Rezultatul a inclus capabilități militare importante, dar și întârzieri, litigii, costuri suplimentare și dosare de corupție. Lecția greacă nu este că țările amenințate trebuie să renunțe la înarmare. Este că o amenințare reală poate fi folosită pentru a reduce controlul asupra unor cheltuieli foarte mari.

Submarinele: bani plătiți, ani pierduți

Programul submarinelor Type 214 a devenit simbolul acestei contradicții. Prima unitate, Papanikolis, construită la Kiel, a fost contestată de partea greacă din cauza problemelor reclamate la probe. Au urmat dispute tehnice și comerciale, întârzieri și renegocieri. O sinteză documentară a cazului arată că, în 2009, Grecia plătise aproximativ două miliarde de euro, în timp ce existau și restanțe de circa 500 de milioane de euro. Valorile trebuie raportate la momentul și la configurația programului, care au evoluat.

De aceea, afirmația că Grecia „a plătit peste două miliarde, a rămas datoare încă un miliard și a primit numai un submarin” nu trebuie folosită ca bilanț final. Ea amestecă etape ale unei dispute îndelungate. Papanikolis a intrat în serviciu în 2010, iar flota greacă include ulterior toate cele patru submarine din această clasă: Papanikolis, Pipinos, Matrozos și Katsonis. Marina elenă le prezintă pe propriul site.

Precizarea nu micșorează problema. Un submarin disponibil cu ani întârziere înseamnă bani imobilizați, echipaje care trebuie pregătite sau reprogramate și planuri operative modificate. Statul poate ajunge să plătească simultan pentru noul program și pentru menținerea tehnicii vechi, necesară până la livrare.

Nici participarea industriei locale nu a lipsit. Marina greacă precizează că Pipinos a fost primul submarin al clasei construit în Grecia, la Skaramanga, construcția fiind încheiată în aprilie 2014. Tocmai acest exemplu arată că producția locală, deși valoroasă, nu elimină singură riscul contractual. Contează cine controlează proiectul, cum sunt împărțite responsabilitățile și ce se întâmplă când apar blocaje.

Leopard: tancurile au venit înaintea muniției

Un exemplu și mai clar privește tancurile Leopard. Într-un document publicat în 2008 pe site-ul Ministerului grec al Apărării se arăta că, la cinci ani după semnarea contractului pentru cele 170 de Leopard 2HEL, acordurile pentru procurarea și producerea muniției încă nu fuseseră semnate.

Documentul descria situația a aproximativ o sută de tancuri deja primite, fără muniția necesară tunurilor de 120 mm, deși unitățile fuseseră declarate pregătite operațional. Menționa și o decizie din februarie 2008 privind 84.720 de proiectile, pentru aproximativ 395,5 milioane de euro, cu participare industrială grecească și cu muniție împrumutată pentru acoperirea necesarului imediat. Era un document de critică și control politic publicat de minister, nu un inventar independent al fiecărei unități, dar problema de planificare era explicită.

Acesta este unul dintre cele mai utile avertismente pentru România. Achiziționarea unei platforme nu echivalează cu obținerea unei capabilități. Un blindat are nevoie de muniție, comunicații, recuperare și reparații, echipaje și infrastructură. O baterie antiaeriană are nevoie de senzori, integrare în comandă, reîncărcare și stocuri. O navă are nevoie de armament, echipaj și susținere la cheu și pe mare.

Dacă aceste componente vin la ani distanță, statul poate raporta o achiziție reușită, în timp ce comandantul încă nu poate utiliza complet echipamentul.

Corupția: dosare distincte, responsabilități concrete

În cazul grec, corupția a fost demonstrată în instanță în dosare importante. La 7 octombrie 2013, fostul ministru al Apărării Akis Tsochatzopoulos a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru spălarea banilor proveniți din comisioane ilegale aferente contractelor de apărare. În 2017, instanța de apel a menținut condamnarea, reducând pedeapsa la 19 ani. Dosarul privea, între altele, submarinele și sistemele TOR-M1.

Ferrostaal a fost implicată în anchetele privind vânzările de submarine, iar procedurile germane au produs sancțiuni și condamnări ale unor foști responsabili. Trebuie însă evitată prezentarea tuturor furnizorilor și contractelor drept un singur dosar.

Pentru Rheinmetall există chiar comunicatul companiei din 10 decembrie 2014: filiala Rheinmetall Defence Electronics a acceptat o sancțiune de 37,07 milioane de euro în legătură cu procedurile privind plăți neautorizate în afaceri de armament din Grecia. Compania menționa deficiențe ale controlului intern în detectarea și prevenirea plăților suspecte către parteneri comerciali.

În cazul KMW, raportul Transparency International din 2018 descrie proceduri legate de vânzarea a 24 de obuziere către Grecia, într-un contract de 188 de milioane de euro din 2001. Raportul consemnează și faptul că hotărârile inițiale au fost parțial desființate în apel, cauza fiind trimisă spre rejudecare. Această evoluție trebuie păstrată în relatare; o amendă inițială și o hotărâre definitivă nu sunt același lucru.

Aceste antecedente justifică verificări ferme asupra intermediarilor, beneficiarilor reali, comisioanelor și controalelor interne. Ele nu demonstrează automat existența unor ilegalități în contractele românești de astăzi. Pentru acestea sunt necesare probe proprii.

Cât a cântărit înarmarea în criza Greciei

Cheltuielile militare nu au fost singura cauză a crizei grecești. Deficitele, colectarea fiscală slabă, problemele structurale, costurile unor investiții, inclusiv cele olimpice, și pierderea accesului la finanțare au avut roluri importante. Totuși, importurile militare mari au adăugat presiune asupra finanțelor publice.

Estimarea de aproximativ 150 de miliarde de euro economii, invocată în dezbaterea vremii, este un calcul contrafactual, nu un prejudiciu stabilit contabil. O analiză publicată în 2012 calcula 108,1 miliarde de euro, la prețurile constante din 2005, pentru perioada 1974–2010, dacă Grecia ar fi urmat media cheltuielilor de apărare ale membrilor europeni ai NATO. Perioada, prețurile și grupul de comparație schimbă rezultatul.

Mai important decât alegerea cifrei celei mai mari este rezultatul industrial. Institutul grec ELIAMEP observa că efortul financiar de lungă durată nu produsese o industrie de apărare suficient de robustă și inovatoare. Grecia acumulase echipamente și obligații financiare fără să obțină pe măsură autonomie industrială.

Aici se află și contradicția politică a epocii: state creditoare erau, în același timp, state de origine ale marilor exportatori de armament. Acuzațiile că sprijinul financiar ar fi fost condiționat de cumpărarea armelor trebuie deosebite de faptele demonstrate. În răspunsuri publicate în documentele Parlamentului European, Comisia indica inclusiv reduceri ale achizițiilor militare cerute prin programul de ajustare. Existența interesului comercial nu dovedește singură o condiționare formală a împrumuturilor.

Rheinmetall: precedentul grecesc al mitei și lecția pentru România

Implicarea Rheinmetall în scandalurile de corupție din achizițiile militare grecești nu a rămas la nivelul unor acuzații de presă. La 10 decembrie 2014, compania a anunțat că filiala sa Rheinmetall Defence Electronics, cu sediul la Bremen, acceptase o sancțiune financiară de 37,07 milioane de euro, încheind procedura desfășurată împotriva acesteia în Germania. Cazul privea plăți efectuate printr-un reprezentant din Grecia și deficiențe ale controalelor interne pentru detectarea și prevenirea plăților suspecte către parteneri comerciali. Din suma totală, 36,77 milioane reprezentau confiscarea câștigurilor, iar 300.000 de euro constituiau componenta punitivă. Cele 37 de milioane nu reprezentau valoarea mitei, ci sancțiunea financiară aplicată companiei.

Cotidianul grec Kathimerini, într-un articol din 11 decembrie 2014, lega cazul de vânzarea sistemelor antiaeriene ASRAD, într-un contract de aproximativ 150 de milioane de euro. Invocând surse din cadrul Parchetului din Bremen și din companie, publicația relata că Rheinmetall Defence Electronics acceptase existența unor plăți de mită de zece milioane de euro, făcute prin reprezentantul său, Panos Efstathiou. Același articol prezenta declarații ale șefului grupului, Armin Papperger, care recunoștea greșeli și își asuma responsabilitatea, afirmând că, în viitor, compania ar prefera să piardă o comandă decât să efectueze plăți cu legalitate îndoielnică.

Există și o confirmare instituțională a gravității cazului. În evaluarea din 2018 privind aplicarea Convenției împotriva corupției de către Germania, OCDE consemnează cazul Rheinmetall Defence Electronics, referindu-se la acuzații privind plăți de mită de peste 20 de milioane de euro către oficiali greci, în legătură cu vânzări de armament. Diferența față de suma prezentată de Kathimerini impune prudență: sursele descriu diferit întinderea plăților investigate, iar cifrele nu trebuie adunate. OCDE precizează și că sancțiunea aplicată companiei avea ca temei încălcarea obligațiilor de supraveghere. Aceasta nu trebuie confundată cu o condamnare penală individuală a fiecărui director pentru toate faptele investigate.

Pentru analiza achizițiilor militare, mecanismul este esențial. Un reprezentant comercial poate deveni interfața dintre furnizor și persoanele care influențează selecția, aprobarea sau derularea contractului. De aceea, controlul trebuie să urmărească serviciile efectiv prestate, comisioanele, beneficiarii finali și eventualele legături cu funcționari publici sau responsabili militari. Un sistem de armament poate fi performant, iar procedura prin care este vândut poate fi coruptă. Calitatea tehnicii nu ține loc de integritate contractuală.

Experiența greacă arată și de ce participarea militarilor este necesară, dar nu suficientă. Expertiza operațională trebuie să stabilească ce îi trebuie Armatei, însă nici uniforma, nici funcția civilă nu oferă imunitate în fața corupției. Sunt necesare responsabilități clare, evaluări documentate și verificări independente, astfel încât nimeni să nu poată controla singur cerințele, selecția furnizorului și acceptarea livrărilor.

Pentru România, antecedentul justifică o supraveghere riguroasă a contractelor actuale, mai ales atunci când un volum mare de comenzi se concentrează la același grup. Nu dovedește existența mitei în achizițiile românești. Impune însă întrebări concrete: există intermediari și cum sunt remunerați? Cine verifică prețurile? Ce alternative au fost evaluate? Ce capacități industriale rămân efectiv în țară? Cine răspunde dacă obligațiile de producție, transfer tehnologic sau livrare nu sunt respectate?

România are motive legitime să cumpere armament german. Guvernul are însă obligația să demonstreze că a studiat și dosarele de corupție din Grecia, nu doar ofertele comerciale ale furnizorilor. Lecția greacă este că amenințarea externă poate justifica înarmarea rapidă, dar nu poate justifica slăbirea controlului asupra banilor publici.

De la Leopard-uri grecești la Lynx-uri românești prin SAFE

România beneficiază de o alocare SAFE de aproximativ 16,68 miliarde de euro. MApN a anunțat că prima plată, de 2,5 miliarde de euro, a fost efectuată la 26 august 2026. Trebuie diferențiate alocarea totală, sumele virate și valoarea contractelor semnate.

SAFE oferă împrumuturi europene pentru accelerarea investițiilor de apărare. Avantajul este accesul la finanțare pe termen lung; obligația rambursării rămâne însă a statului beneficiar. Regulamentul permite o durată maximă de 45 de ani. Banii nu devin nerambursabili fiindcă vin printr-un mecanism european, iar împrumutul nu scoate cheltuielile și datoria din contabilitatea publică.

În cazul Rheinmetall, concentrarea poate fi evaluată pe cifre oficiale. MApN a comunicat la 3 iunie 2026 următoarele valori pentru documentele semnate la 29 mai:

Achiziție

Valoare anunțată, fără TVA

Acord-cadru pentru 298 de mașini de luptă ale infanteriei și derivate

3,337 miliarde euro

Sisteme Skynex, Skyranger și Millennium

981,95 milioane euro

Două nave de patrulare și două nave pentru intervenția scafandrilor

920 milioane euro

401.760 de lovituri de muniție AHEAD de 35 mm

449,75 milioane euro

Totalul este de aproximativ 5,69 miliarde de euro. Prima poziție este un acord-cadru, distincție relevantă pentru comenzile efective și calendarul plăților. Sursa identifică Direcția generală pentru armamente drept autoritate contractantă.

Pentru a judeca ponderea reală trebuie ales și numitorul corect. Pagina MApN privind SAFE prezintă 21 de proiecte ale ministerului, cu o finanțare estimată de circa 9,6 miliarde de euro. Alocarea națională de 16,68 miliarde nu trebuie confundată cu suma destinată exclusiv acestor proiecte. Raportarea pachetului Rheinmetall la cele două baze produce ponderi foarte diferite.

O asemenea concentrare poate aduce avantaje de standardizare și logistică. Poate produce și dependență: același grup ajunge să aibă un rol important în blindate, apărare antiaeriană, muniție și nave. Statul trebuie să evalueze ce putere de negociere îi mai rămâne după prima achiziție, când urmează piesele, modernizările și completarea stocurilor.

Două „sisteme” nu înseamnă neapărat două vehicule

Există un exemplu concret al nevoii de explicații publice. Comunicatul MApN enumeră două sisteme Skyranger 35, în timp ce Rheinmetall a anunțat la 24 iunie 2026 un număr de 24 de Skyranger 35, alături de șapte Skynex și două Millennium.

Cele două comunicări folosesc aparent niveluri diferite de agregare. Fără structura livrării, nu putem echivala două sisteme cu două vehicule și nici stabili independent configurația fiecărei unități. Furnizorul descrie Skyranger ca sistem de apărare apropiată, cu tun de 35 mm și muniție programabilă AHEAD.

Este exact genul de precizare pe care ministerul ar trebui să o ofere înainte ca dezbaterea să fie dominată de cifre incompatibile. Pentru public contează câte unități de foc există, ce pot proteja și când devin disponibile. Pentru militari contează și conectarea la senzori, timpul de reacție, muniția și susținerea în operații.

Mediaș și Mangalia: ce înseamnă producție românească

Rheinmetall a anunțat investiții de câteva sute de milioane de euro, implicarea a peste 200 de subcontractori și livrări între 2028 și 2030. În același comunicat, coordonatorul guvernamental Mihai Jurca afirma că peste 50% din producție urma să se realizeze în România sau în colaborare cu firme locale. Sunt angajamente importante, care trebuie urmărite până la realizare.

Dar „producție în România”, „colaborare cu firme locale” și „valoare adăugată românească” nu sunt indicatori identici. Asamblarea unor componente importate poate crea locuri de muncă și competențe. Autonomia crește însă mult mai mult dacă firmele locale pot fabrica piese critice, repara echipamentele și susține producția atunci când lanțurile externe sunt întrerupte.

La Mediaș, întrebarea este ce operațiuni și ce competențe vor fi dezvoltate pentru familia Lynx. La Mangalia, trebuie clarificat ce lucrări navale sunt contractate efectiv șantierului, cu ce investiții, personal și termene. Existența unei componente navale în pachet nu dovedește singură că întreaga valoare se va executa la Mangalia.

Nici Romarm, nici societățile private românești nu trebuie evaluate doar prin prezența la ceremonii. Contează comenzile, utilajele, calificările, proprietatea intelectuală și capacitatea de livrare. Același criteriu se aplică numelor Airbus, Thales sau Quantum Systems invocate în discuțiile despre programele de înzestrare: proiectul propus, contractul semnat și producția locală realizată sunt etape diferite.

Experiența greacă avertizează că o clauză de participare industrială nu este suficientă. Ea trebuie să aibă indicatori verificabili și consecințe contractuale dacă nu este respectată.

Piranha și corvetele: România are propriile lecții

Cazul Piranha arată de ce trebuie separate programele existente de extinderile propuse prin SAFE. Potrivit relatării HotNews din 2 iunie 2026, care citează explicațiile conducerii militare, achiziția suplimentară a 139 de Piranha 5 nu a mai fost semnată prin SAFE, după dificultăți privind prețul, iar banii au fost redirecționați. Aceasta nu înseamnă anularea întregului program Piranha al României.

Refuzul unui preț considerat neacceptabil poate fi o decizie corectă. Rămâne însă de explicat ce ipoteze au fost folosite inițial, când s-a modificat oferta și ce efect are renunțarea asupra unităților care așteptau echipamentele. O estimare prea optimistă poate bloca o capabilitate chiar dacă, în final, statul refuză să semneze.

Cazul corvetelor este și mai apăsător. În 2019 fusese selectată oferta Naval Group și a Șantierului Naval Constanța pentru patru corvete Gowind și modernizarea a două fregate, într-un program de circa 1,2 miliarde de euro. În august 2023, procedura a fost anulată, după ce termenul pentru semnarea contractului nu fusese respectat.

România a pierdut patru ani între selectarea ofertei și anulare. Nu rezultă de aici că a plătit integral nave nelivrate; rezultă însă că nu a primit capabilitatea urmărită. Iar timpul pierdut a devenit mai greu de recuperat odată cu războiul de la graniță.

Există și exemple românești mai bune. MApN a prevăzut implicarea Aerostar Bacău în mentenanța și modernizarea avioanelor F-16, iar compania a anunțat în 2025 finalizarea unor lucrări și revenirea unui aparat în serviciu. În mai 2024 a fost inaugurat și centrul național de mentenanță HIMARS. Sunt exemple de activitate industrială concretă, care pot servi drept reper pentru noile contracte.

Industria de apărare nu se salvează prin declarații

Industria de apărare are comenzi, dar „salvarea” ei nu poate fi proclamată printr-un bilanț de imagine. La Sadu, MApN a încheiat în octombrie trei contracte de muniție, în valoare de 9,88 milioane de lei: comenzi reale, necesare pentru continuarea activității, dar insuficiente pentru a demonstra singure redresarea unei fabrici. În același timp, producția militară din România nu a început odată cu mandatul lui Radu Miruță. Contractul de 275 milioane de lei pentru modernizarea celor zece IAR-99 datează din 2020, iar producția celor 133 de transportoare Piranha V din al doilea contract începuse la București în 2023. Problema este continuitatea comenzilor și capacitatea de a le executa: în septembrie, ministrul vorbea despre contracte Romarm de 84 milioane de lei și livrări de numai 10,4 milioane, în timp ce conducerea companiei reclama absența unor contracte noi. Un bilanț serios trebuie să arate, pentru fiecare fabrică, ce s-a contractat, ce s-a produs, ce s-a livrat și cât din valoarea achizițiilor rămâne efectiv în România. Abia atunci putem vorbi despre industrie salvată.

Aproximativ 10% comanda Ministerul Apărării în industria locală

Conform analizelor (inclusiv cea a lui Horia-Răzvan Botiș, co-vicepreședinte al NATO Industrial Advisory Group), doar circa 10% din producția de echipamente militare realizată în România este achiziționată de Forțele Armate Române (deci de Ministerul Apărării Naționale). Restul merge în principal la export.

Comenzile directe ale MApN către industria națională tradițională (în special filiale Romarm și alți operatori de stat) au fost descrise în mod repetat ca nesemnificative, mai ales pe tehnică militară, cu cantități mici pe muniție care uneori nu justifică pornirea liniilor de producție.

Context recent: Situația evoluează prin programul european SAFE (circa 16,7 mld. euro pentru România, din care o parte importantă la MApN). Contractele majore (ex. cu Rheinmetall) impun localizare industrială (adesea 40–50%+, iar în unele cazuri 65% sau chiar 100% pentru anumite arme/muniții la filiale Romarm sau parteneri locali). Acestea cresc volumul de lucru în România, dar multă producție se face prin companii străine sau joint-venture, nu exclusiv prin comenzile clasice ale industriei naționale de stat.

Civili la decizie, militari la fundamentare

Controlul civil asupra Armatei este firesc într-o democrație. Guvernul stabilește politica și resursele, Parlamentul autorizează și controlează, iar militarii fundamentează cerințele operaționale. Problema apare dacă această expertiză este ocolită sau dacă alegerea furnizorului precedă evaluarea nevoii.

Problema ridicată este neparticiparea specialiștilor militari la selecția furnizorilor, nu simplul fapt că procesul a fost coordonat de civili. Controlul politic asupra apărării este firesc, dar nu poate înlocui expertiza celor care vor utiliza echipamentele în luptă. Cancelaria Prim-Ministrului poate coordona finanțarea și cooperarea interinstituțională; evaluarea soluțiilor, compararea performanțelor și fundamentarea alegerii trebuie să implice efectiv Statul Major al Apărării și specialiștii categoriilor de forțe. Armata nu poate fi doar destinatarul unor echipamente alese în afara evaluării sale profesionale. Absența militarilor din această etapă constituie o deficiență de fond a procesului decizional; eventualul favoritism este o chestiune distinctă, care trebuie demonstrată prin probe.

La fel, rolul CSAT în deciziile strategice trebuie deosebit de rolul autorității contractante și de evaluarea tehnică. Un aviz politic sau strategic nu înlocuiește comparația între performanțe, costuri și riscuri.

Întrebările legitime sunt precise: cine a formulat cerințele, cine a comparat alternativele, ce specialiști au semnat evaluările și ce recomandări au fost acceptate sau respinse? Aceste răspunsuri ar permite verificarea criticii privind lipsa unui clasament real și a concurenței.

În cazul unui blindat greu, evaluarea trebuie să includă protecția, mobilitatea pe terenurile de utilizare, podurile, transportul, recuperarea și mentenanța. Dacă o platformă nouă schimbă modul de traversare a cursurilor de apă față de tehnica înlocuită, trebuie finanțate și mijloacele de geniu necesare. O platformă poate fi performantă și totuși să ceară investiții suplimentare importante pentru a funcționa în structura Armatei.

Urgența permite proceduri rapide, nu justificări sumare

Regulamentul SAFE recunoaște condiția de urgență rezultată din criză pentru aplicarea procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unui anunț, în condițiile cadrului european relevant. Așadar, o asemenea procedură nu este automat ilegală. Dar nici nu dovedește că prețul este competitiv ori că soluția aleasă este cea mai potrivită.

Cu cât competiția deschisă este mai restrânsă, cu atât trebuie să fie mai riguroasă justificarea internă: comparații cu achiziții similare, verificarea configurației, analiza costurilor pe durata exploatării și controlul modificărilor ulterioare de preț.

Nu orice creștere dovedește un abuz. Pot interveni modificări de cantitate, protecție, muniție sau suport logistic. Tocmai de aceea, autoritatea trebuie să arate ce s-a schimbat. Comparația dintre două valori totale, fără configurații și condiții echivalente, poate induce în eroare.

Lecția greacă: factura trebuie să cumpere putere militară

România nu se află în situația Greciei din 2009–2010. Are alt context strategic, alt mecanism de finanțare și posibilitatea de a construi capacități industriale utile. Modernizarea rapidă este justificată de amenințarea de la Marea Neagră și de uzura tehnicii vechi.

Dar condițiile financiare mai bune nu corectează automat un contract slab. Riscul apare când succesul este măsurat prin suma semnată, iar disponibilitatea militară, muniția și mentenanța rămân pentru mai târziu.

Grecia oferă exemple concrete: submarine întârziate, tancuri sosite înaintea acordurilor pentru muniție, corupție sancționată și participare industrială care nu a produs întotdeauna autonomia promisă. România are propriul avertisment în anii pierduți pentru corvete și propriile repere utile în mentenanța construită la Bacău.

Diferența o vor face cerințele militare asumate, prețurile explicate, comenzile industriale verificabile și controlul asupra întregii durate de exploatare.

Pentru fiecare miliard trebuie să se poată spune ce capacitate de luptă obține România, când o obține și cât o costă să o păstreze funcțională.

Ben Hodges avertiza încă din mai 2025 că, într-un eventual atac rusesc asupra NATO, România trebuie să ia în calcul lovirea Constanței și a infrastructurii sale de transport. Un an mai târziu, el atrăgea atenția asupra agresiunii din zona gri: sabotaje, dezinformare și încălcări ale spațiului aerian. Iar generalul Alexus Grynkewich aprecia în septembrie 2026 că un atac limitat asupra NATO, deși improbabil, nu poate fi exclus. Pentru București, aceste evaluări cer priorități militare clare și rezultate verificabile. România are nevoie de contracte care se transformă la timp în apărare: porturi protejate, infrastructură rezistentă, muniție disponibilă și fabrici capabile să susțină Armata într-o criză. Acolo se măsoară succesul înzestrării.

Lecția greacă este că factura vine întotdeauna. Pentru România, întrebarea este câtă apărare și câtă capacitate industrială proprie vor rămâne în urma ei.