Statul ar putea prelua activele Lukoil România, afirmă un consilier prezidențial, după ce SUA au catalogat compania Gunvor, interesată de achiziționarea activelor externe ale Lukoil, drept ‘marioneta Kremlinului’.

Orice tranzacție ar urma să facă Lukoil pentru a-și vinde afacerile din România, totul va fi verificat de Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe. Consilierul prezidențial Radu Burnete insistă că România se poate opune vânzării activelor autohtone ale Lukoil, fiindcă statul are drept de veto, pe care îl va folosi dacă există bănuieli că potențialul cumpărător are legături cu Federația Rusă sau s-ar dovedi că este doar o firmă paravan. Potrivit ProTv, Radu Burnete consideră că achiziționarea activelor Lukoil România de către stat „e o ipoteză care nu poate fi exclusă”.

Pe 22 octombrie, Washington-ul a anunțat că sancționează cele mai mari companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil. Până atunci, Bruxelles-ul a evitat să amendeze Lukoil. din cauza excepției de lungă pe care au primit-o Ungaria și Slovacia, state care continuă să cumpere petrol rusesc.

După vizita premierului ungar în SUA, Budapesta ar fi primit o nouă exceptare de la sancțiuni pentru cel puțin un an. Germania a obținut la rândul ei o derogare de șase luni pentru rafinăria Schwedt, proprietate a Rosneft, care se află sub controlul guvernului din 2022. România încearcă la rândul ei să obțină o derogare, potrivit Politico.com.

Sancțiunile americane intră în vigoare pe 21 noiembrie, dată de la care rafinăriile, benzinăriile și celelalte servicii pe care le oferă Lukoil în România, Bulgaria, Belgia, Olanda, Statele Unite n-ar trebui să mai funcționeze. În România, Lukoil Rusia controlează rafinăria Petrotel din Ploiești, cea mai veche, fondată în 1904 ca o companie româno-americană, are 300 de benzinării, venituri totale pe ultimii doi ani de 8 miliarde de euro și asigură un sfert din consumul autohton.

Rafinăria Lukoil din Burgas furnizează peste două treimi din aprovizionarea cu combustibil a Bulgariei și este cel mai mare contributor la Produsul Intern Brut al țării.





România și Bulgaria, cele mai presate de timp

Dintre statele Uniunii Europene, Bulgaria și România sunt cele mai presate de timp, fiindcă dețin afacerile cele mai mari, dar și cele mai încâlcite ale Lukoil din UE. Ambele rafinării au probleme cu justiția și o serie de legături în economie, astfel încât sunt greu de scos de pe piață.

Totuși, în vreme ce în Bulgaria parlamentul s-a grăbit la finele săptămânii trecute să adopte o lege care i-ar da voie guvernului să numească un administrator pentru rafinăria din Burgas, care să gestioneze inclusiv eventuala vânzare a acesteia, România încă se gândește care ar fi cel mai bun plan, dincolo de așteptata derogare.

Ministrul energiei se gândește la o soluție prin care să păstreze activitatea economică a Lukoil în România, dar profitul să nu mai ajungă în Rusia. Bucureștiul ar fi putut începe această operațiune imediat după invazia rusă din Ucraina, dacă ar fi vrut cu adevărat să demonstreze că Rusia este un inamic și pentru România. Faptele arată, în schimb, că statul român a fost de partea Rusiei în chestiunile economice și nu numai: Context.ro scoate în evidență că România ar fi trimis milioane de euro în conturile Lukoil și ale firmelor oligarhului Deripaska, furnizorii strategici ai armatei ruse. Pe scurt, între 2016 și 2024 valoarea totală a contractelor dintre Lukoil și instituțiile statului român ar fi depășit 250 de milioane de euro.

În discursurile publice, România este de partea Ucrainei, dar pe dedesubt îi ajută pe ruși, în diferite formule: le-a dat pașapoarte românești pentru ca agenții lor să poată umbla liberi prin Europa sau să rămână aici și să-și întărească vechea rețea, să-l aducă pe Călin Georgescu la putere, să saboteze tot ce menține țara pe axa euro-atlantică.

Sabina Fati - DW