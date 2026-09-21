Apărarea la bucată: Ucraina privatizează cerul, România încă îl testează

Ucraina a început să transfere sectorului privat protecția unor obiective civile împotriva dronelor, în timp ce investițiile europene în tehnologia militară cresc mai repede decât capacitatea instituțiilor de a o integra. Pentru România, lecția ajunge direct în porturile de la Marea Neagră: apărarea anti-dronă trebuie să devină o infrastructură permanentă, nu o soluție instalată după fiecare incident.

Foto: ChatGPT

Din noiembrie 2025, guvernul de la Kiev a externalizat oficial o parte din apărarea antiaeriană către sectorul privat. Până la sfârșitul lunii august 2026, 51 de companii primiseră aprobarea Ministerului Apărării pentru a proteja centre comerciale, benzinării, depozite logistice, unități industriale și clădiri civile împotriva dronelor rusești cu rază lungă de acțiune.

Nu este vorba despre apariția unor armate particulare care acționează independent. Grupările sunt autorizate de stat și trebuie integrate în sistemul ucrainean de comandă și control. Statul păstrează decizia asupra folosirii forței, dar permite companiilor private să finanțeze și să opereze mijloacele necesare protejării propriilor obiective.

Privatizarea violenței organizate nu este o invenție a războiului din Ucraina. De la condotierii angajați de orașele-stat italiene până la contractorii americani din Irak, guvernele au cedat periodic părți ale monopolului militar atunci când propriile capacități nu mai puteau acoperi toate misiunile. Noutatea ucraineană este produsul oferit: nu o forță ofensivă, ci o bulă locală de protecție, construită și tarifată în jurul unui depozit, al unei fabrici sau al unei benzinării.

Apărarea antiaeriană devine serviciu comercial

Sheriff, companie de securitate înființată în 2003 și adaptată rapid la condițiile războiului, deservește între 30 și 50 de clienți, ale căror identități nu sunt făcute publice. Compania combină drone interceptoare cu raze de acțiune de aproximativ 10–15 kilometri și turele automatizate asistate de inteligență artificială. Costul unui sistem pornește de la aproximativ 150.000 de euro.

Carmine Sky a urmat o traiectorie diferită. Creată în 2025 de un om de afaceri din Harkov, compania ajunsese în 2026 la 473 de angajați și aproximativ 40 de contracte. Sistemele sale includ turele Sky Sentinel, dotate cu mitraliere M2 Browning, camere și soluții de recunoaștere automată a țintelor. Pentru instalarea unui sistem și asigurarea mentenanței timp de un an, costul poate ajunge la aproximativ 330.000 de euro pentru fiecare obiectiv.

Compania susține că obține o rată de interceptare apropiată de 100%, dar asemenea cifre trebuie privite cu prudență. Rezultatele pot varia în funcție de numărul atacurilor, tipul dronelor, densitatea sistemului defensiv și condițiile de bruiaj. Apărarea privată poate proteja un perimetru împotriva dronelor relativ lente, dar nu poate înlocui sistemele militare necesare împotriva rachetelor balistice sau a atacurilor aeriene complexe.

Amenințarea se schimbă mai repede decât achizițiile

Cifra care contează mai mult decât marketingul companiilor este timpul de reacție. Apariția dronelor rusești cu motor cu reacție, capabile să atingă viteze de până la aproximativ 500 km/h, a redus în unele situații fereastra disponibilă operatorilor de la aproape 30 la numai 15 secunde.

Armele și procedurile dezvoltate pentru dronele Shahed cu elice nu mai oferă automat aceleași rezultate. La o viteză mai mare, drona traversează rapid raza de angajare, iar operatorul are mai puțin timp pentru detectare, identificare, autorizarea focului și neutralizare.

Statul ucrainean nu a apelat la sectorul privat dintr-o convingere ideologică privind superioritatea pieței. A făcut-o pentru că nu dispune de suficient personal și de suficiente sisteme pentru a proteja fiecare obiectiv de pe un teritoriu atât de întins. Sistemele militare performante trebuie păstrate pentru orașe, infrastructura energetică, baze și obiective strategice. Companiile pot prelua protecția locală a unor facilități comerciale și industriale.

Modelul ridică însă și o problemă de echitate. Companiile mari își pot permite propria apărare, în timp ce întreprinderile mici și comunitățile sărace rămân dependente de resursele statului. Într-un război prelungit, securitatea riscă să devină un serviciu distribuit în funcție de capacitatea de plată.

Capitalul european aleargă înaintea instituțiilor

În Europa, dezvoltarea pieței anti-dronă nu este provocată de epuizarea unui stat aflat în război, ci de anticiparea unei cereri uriașe. În iulie 2026, compania germană Helsing a atras 1,8 miliarde de dolari într-o rundă Series E, ajungând la o evaluare de 18 miliarde de dolari. A fost una dintre cele mai mari finanțări obținute de o companie europeană din domeniul tehnologiei de apărare.

În aceeași perioadă, NATO a anunțat că aliații intenționează să investească peste 40 de miliarde de dolari în capabilități anti-dronă în următorii cinci ani.

Quantum Systems a depășit pragul de un miliard de euro în evaluare, portughezii de la Tekever au ajuns la aproximativ 1,3 miliarde de dolari, iar companii mai mici au atras investiții pentru rachete interceptoare ieftine, detectarea dronelor și analiza spectrului electromagnetic.

Piața a înțeles deja că apărarea anti-dronă va deveni o componentă permanentă a securității europene. Instituțiile se mișcă însă mai lent. Conceptul unui „zid de drone”, integrat ulterior în Inițiativa Europeană de Apărare cu Drone, presupune armonizarea senzorilor, achizițiilor și structurilor de comandă între state care folosesc proceduri și tehnologii diferite.

Problema Europei nu mai este lipsa proiectelor. Este transformarea lor într-o arhitectură care poate funcționa permanent, din Finlanda până în România.

Exercițiul nu poate înlocui doctrina

NATO încearcă să recupereze decalajul prin testare accelerată. Eastern Sentry, lansată după incursiunile rusești pe flancul estic, a devenit cadrul pentru integrarea unor noi sisteme de detectare și interceptare.

La poligonul Capu Midia, primul eveniment „Crucible” al inițiativei de apărare stratificată anti-UAS a reunit, în aprilie 2026, aproximativ 500 de militari și 215 sisteme tehnice. Obiectivul a fost trecerea mai rapidă de la demonstrația tehnologică la utilizarea operațională.

În Lituania, proiectul americano-britanic FlyTrap 5.0 a plasat sisteme anti-dronă direct în mâinile infanteriei. Sistemul american Merops, capabil să opereze inclusiv în condiții de bruiaj, a fost desfășurat în Polonia și România pentru întărirea apărării flancului estic.

Diferența față de Ucraina rămâne însă esențială. Pentru NATO, acestea sunt încă teste, exerciții și procese de evaluare. Pentru Ucraina, aceleași tehnologii sunt folosite în fiecare noapte. Ceea ce la Capu Midia poartă denumirea „Crucible”, pe teritoriul ucrainean este pur și simplu o zi obișnuită de război.

România, între laborator și amenințarea reală

România se află la intersecția acestor evoluții. Găzduiește testele NATO, primește sisteme aliate și se află lângă unul dintre cele mai active spații ale războiului cu drone. Incursiunile din Delta Dunării, incidentele din apropierea Tulcei și riscurile din Marea Neagră au mutat amenințarea din documentele de planificare în imediata apropiere a infrastructurii românești.

Incidentul din 5 iunie 2026, când o dronă navală ucraineană deviată de la traseu s-a autodetonat în Portul Constanța fără să provoace victime, a arătat cât de ușor se poate extinde geografic războiul electronic. Potrivit explicației Kievului, platforma pierduse controlul în urma bruiajului rusesc. Autoritățile române fuseseră avertizate, iar zona a fost evacuată.

Episodul nu demonstrează că sistemele românești de supraveghere nu funcționează. Demonstrează că supravegherea maritimă clasică și apărarea împotriva sistemelor fără pilot sunt două misiuni diferite. Detectarea unei ambarcațiuni nu asigură automat identificarea intenției sale, preluarea unei piste continue și neutralizarea în condiții de siguranță.

Portul Constanța nu este doar un port comercial. În același perimetru se întâlnesc facilități militare, terminale petroliere, depozite, infrastructură feroviară și rutieră, rețele energetice și fluxuri logistice importante pentru România, Ucraina și NATO.

O dronă nu trebuie neapărat să lovească pentru a produce efecte. Poate fotografia dispozitivul de securitate, identifica pozițiile senzorilor, măsura timpul de reacție sau pregăti o operațiune ulterioară. În cazul unui atac, lovirea unui terminal de combustibil, a unei instalații electrice sau a unei nave cu încărcătură periculoasă poate produce pagube disproporționate față de costul platformei.

Niciun senzor nu rezolvă singur problema

Războiul din Ucraina a demonstrat că nu există un radar, un jammer sau o armă care să neutralizeze toate tipurile de drone.

O platformă care transmite poate fi detectată prin monitorizarea spectrului și localizată prin radiogoniometrie. O dronă care zboară autonom și păstrează tăcerea electromagnetică trebuie descoperită prin radar, senzori optici, infraroșu sau acustici. O țintă detectată trebuie apoi clasificată și urmărită suficient de precis pentru alegerea mijlocului potrivit de neutralizare.

Aceasta este logica apărării stratificate:

Detectare – Identificare – Localizare – Urmărire – Decizie – Neutralizare.

Efectorul poate fi electronic, prin întreruperea comunicației și navigației, sau cinetic, prin dronă interceptoare, tun automatizat ori rachetă. Alegerea depinde de țintă și de mediul în care aceasta se află. O rachetă scumpă nu trebuie consumată împotriva unei drone ieftine dacă există o soluție mai simplă, dar bruiajul nu ajută împotriva unei platforme complet autonome.

BLACKTALON și miza integrării

În această logică trebuie evaluat ecosistemul BLACKTALON, dezvoltat prin capabilitățile TCI International și Enterprise Control Systems. Valoarea sa nu constă într-un singur echipament, ci în posibilitatea integrării monitorizării spectrului, radiogoniometriei, radarului, senzorilor electro-optici și infraroșu, detecției acustice și mijloacelor de neutralizare într-o imagine operațională comună.

TCI aduce soluții pentru monitorizarea spectrului, COMINT, localizarea și geolocalizarea emisiilor. ECS contribuie cu mijloace de neutralizare RF direcțională și cu integrarea acestora în lanțul de identificare și angajare.

Într-un port, precizia electromagnetică este obligatorie. Mediul este încărcat cu comunicații navale, rețele mobile, radare, legături de date și sisteme de navigație. Bruiajul nediscriminatoriu poate afecta operațiunile proprii și poate produce un nou incident în timp ce încearcă să îl rezolve pe primul.

Neutralizarea trebuie să fie selectivă, direcțională și adaptată situației electromagnetice. Detecția RF poate orienta radarul, pista radar poate dirija camera EO/IR, iar confirmarea vizuală poate susține alegerea efectorului. C2 este locul în care mai multe echipamente devin o singură capabilitate.

BLACKTALON nu trebuie însă privit drept o soluție care se validează prin simpla prezentare comercială. Orice asemenea arhitectură trebuie testată în condiții reale de interferență, trafic civil intens, atacuri multiple și ținte autonome. Criteriul nu este numărul senzorilor conectați, ci timpul necesar pentru detectare și neutralizare, rata alarmelor false și capacitatea sistemului de a continua să funcționeze sub atac electronic.

Cooperarea locală devine o componentă strategică

Colaborarea dintre STARC4SYS și TCI/ECS oferă posibilitatea integrării unor senzori și efectori suplimentari într-o imagine operațională comună. Miza depășește produsul propriu-zis. Într-un domeniu în care frecvențele, protocoalele, tacticile și profilele de zbor se schimbă în câteva luni, România are nevoie de capacitatea de a adapta sistemul local.

Integrarea software, actualizarea bibliotecilor de amenințări, instruirea operatorilor, mentenanța și testarea continuă nu sunt servicii secundare. Ele fac parte din armă. Un sistem cumpărat și instalat, dar care nu poate fi modificat rapid în România, poate deveni depășit înainte de încheierea ciclului administrativ de achiziție.

Programele europene de finanțare oferă astfel României posibilitatea de a nu rămâne doar cumpărător. Integrarea locală poate păstra în țară o parte din valoarea tehnologică și poate crea o capacitate industrială relevantă pentru întregul flanc estic.

Protecția permanentă trebuie să devină obligatorie

Portul Constanța și infrastructurile militare dintre Constanța, Midia și Mangalia sunt primele obiective evidente. Aceeași logică trebuie aplicată bazelor aeriene, centrelor de comandă, depozitelor de muniții și combustibil, infrastructurii energetice, platformelor offshore și nodurilor logistice folosite de forțele aliate.

Cerința nu trebuie formulată îngust, ca achiziție a unui radar sau a unui sistem de bruiaj. Acestea sunt numai componente. Statul trebuie să solicite efectul operațional complet și să verifice dacă sistemele pot comunica între ele.

În timp, protecția trebuie extinsă de la Counter-UAS la Counter-Unmanned Systems. Amenințarea nu mai vine doar din aer. Dronele navale de suprafață au devenit arme curente în Marea Neagră, iar platformele subacvatice autonome vor reprezenta următoarea etapă.

Experiența Ucrainei pune Bucureștiului o întrebare incomodă: ce se va întâmpla dacă unui operator portuar sau unei companii logistice de pe Dunăre îi va fi mai simplu și mai rapid să cumpere singur protecție anti-dronă decât să aștepte construirea unei arhitecturi naționale?

Răspunsul nu trebuie să fie privatizarea necontrolată a apărării. România poate folosi tehnologia și capitalul companiilor, dar autorizarea, coordonarea și decizia asupra folosirii forței trebuie să rămână în interiorul unui sistem național clar.

Ucraina a ajuns la „apărarea cu abonament” pentru că războiul i-a depășit resursele. România încă are timp să aleagă o soluție organizată. Dar timpul nu trebuie confundat cu absența pericolului. La Marea Neagră, amenințarea dronelor nu mai aparține viitorului. Apărarea stratificată a porturilor și infrastructurilor strategice trebuie tratată ca infrastructură critică de securitate, nu ca o capabilitate temporară instalată numai după apariția crizei.