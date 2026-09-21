 Apărarea la bucată: Ucraina privatizează cerul, România încă îl testează | adevarul.ro
search
Luni, 21 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Deputatul PNL Ionel Bogdan vine la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Apărarea la bucată: Ucraina privatizează cerul, România încă îl testează

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ucraina a început să transfere sectorului privat protecția unor obiective civile împotriva dronelor, în timp ce investițiile europene în tehnologia militară cresc mai repede decât capacitatea instituțiilor de a o integra. Pentru România, lecția ajunge direct în porturile de la Marea Neagră: apărarea anti-dronă trebuie să devină o infrastructură permanentă, nu o soluție instalată după fiecare incident.

ChatGPT Image 20 sept 2026, 10 04 06 png
Foto: ChatGPT

Din noiembrie 2025, guvernul de la Kiev a externalizat oficial o parte din apărarea antiaeriană către sectorul privat. Până la sfârșitul lunii august 2026, 51 de companii primiseră aprobarea Ministerului Apărării pentru a proteja centre comerciale, benzinării, depozite logistice, unități industriale și clădiri civile împotriva dronelor rusești cu rază lungă de acțiune.

Nu este vorba despre apariția unor armate particulare care acționează independent. Grupările sunt autorizate de stat și trebuie integrate în sistemul ucrainean de comandă și control. Statul păstrează decizia asupra folosirii forței, dar permite companiilor private să finanțeze și să opereze mijloacele necesare protejării propriilor obiective.

Privatizarea violenței organizate nu este o invenție a războiului din Ucraina. De la condotierii angajați de orașele-stat italiene până la contractorii americani din Irak, guvernele au cedat periodic părți ale monopolului militar atunci când propriile capacități nu mai puteau acoperi toate misiunile. Noutatea ucraineană este produsul oferit: nu o forță ofensivă, ci o bulă locală de protecție, construită și tarifată în jurul unui depozit, al unei fabrici sau al unei benzinării.

Apărarea antiaeriană devine serviciu comercial

Sheriff, companie de securitate înființată în 2003 și adaptată rapid la condițiile războiului, deservește între 30 și 50 de clienți, ale căror identități nu sunt făcute publice. Compania combină drone interceptoare cu raze de acțiune de aproximativ 10–15 kilometri și turele automatizate asistate de inteligență artificială. Costul unui sistem pornește de la aproximativ 150.000 de euro.

Carmine Sky a urmat o traiectorie diferită. Creată în 2025 de un om de afaceri din Harkov, compania ajunsese în 2026 la 473 de angajați și aproximativ 40 de contracte. Sistemele sale includ turele Sky Sentinel, dotate cu mitraliere M2 Browning, camere și soluții de recunoaștere automată a țintelor. Pentru instalarea unui sistem și asigurarea mentenanței timp de un an, costul poate ajunge la aproximativ 330.000 de euro pentru fiecare obiectiv.

Compania susține că obține o rată de interceptare apropiată de 100%, dar asemenea cifre trebuie privite cu prudență. Rezultatele pot varia în funcție de numărul atacurilor, tipul dronelor, densitatea sistemului defensiv și condițiile de bruiaj. Apărarea privată poate proteja un perimetru împotriva dronelor relativ lente, dar nu poate înlocui sistemele militare necesare împotriva rachetelor balistice sau a atacurilor aeriene complexe. 

Amenințarea se schimbă mai repede decât achizițiile

Cifra care contează mai mult decât marketingul companiilor este timpul de reacție. Apariția dronelor rusești cu motor cu reacție, capabile să atingă viteze de până la aproximativ 500 km/h, a redus în unele situații fereastra disponibilă operatorilor de la aproape 30 la numai 15 secunde.

Armele și procedurile dezvoltate pentru dronele Shahed cu elice nu mai oferă automat aceleași rezultate. La o viteză mai mare, drona traversează rapid raza de angajare, iar operatorul are mai puțin timp pentru detectare, identificare, autorizarea focului și neutralizare.

Statul ucrainean nu a apelat la sectorul privat dintr-o convingere ideologică privind superioritatea pieței. A făcut-o pentru că nu dispune de suficient personal și de suficiente sisteme pentru a proteja fiecare obiectiv de pe un teritoriu atât de întins. Sistemele militare performante trebuie păstrate pentru orașe, infrastructura energetică, baze și obiective strategice. Companiile pot prelua protecția locală a unor facilități comerciale și industriale.

Modelul ridică însă și o problemă de echitate. Companiile mari își pot permite propria apărare, în timp ce întreprinderile mici și comunitățile sărace rămân dependente de resursele statului. Într-un război prelungit, securitatea riscă să devină un serviciu distribuit în funcție de capacitatea de plată.

Capitalul european aleargă înaintea instituțiilor

În Europa, dezvoltarea pieței anti-dronă nu este provocată de epuizarea unui stat aflat în război, ci de anticiparea unei cereri uriașe. În iulie 2026, compania germană Helsing a atras 1,8 miliarde de dolari într-o rundă Series E, ajungând la o evaluare de 18 miliarde de dolari. A fost una dintre cele mai mari finanțări obținute de o companie europeană din domeniul tehnologiei de apărare.

În aceeași perioadă, NATO a anunțat că aliații intenționează să investească peste 40 de miliarde de dolari în capabilități anti-dronă în următorii cinci ani. 

Quantum Systems a depășit pragul de un miliard de euro în evaluare, portughezii de la Tekever au ajuns la aproximativ 1,3 miliarde de dolari, iar companii mai mici au atras investiții pentru rachete interceptoare ieftine, detectarea dronelor și analiza spectrului electromagnetic.

Piața a înțeles deja că apărarea anti-dronă va deveni o componentă permanentă a securității europene. Instituțiile se mișcă însă mai lent. Conceptul unui „zid de drone”, integrat ulterior în Inițiativa Europeană de Apărare cu Drone, presupune armonizarea senzorilor, achizițiilor și structurilor de comandă între state care folosesc proceduri și tehnologii diferite.

Problema Europei nu mai este lipsa proiectelor. Este transformarea lor într-o arhitectură care poate funcționa permanent, din Finlanda până în România.

Exercițiul nu poate înlocui doctrina

NATO încearcă să recupereze decalajul prin testare accelerată. Eastern Sentry, lansată după incursiunile rusești pe flancul estic, a devenit cadrul pentru integrarea unor noi sisteme de detectare și interceptare.

La poligonul Capu Midia, primul eveniment „Crucible” al inițiativei de apărare stratificată anti-UAS a reunit, în aprilie 2026, aproximativ 500 de militari și 215 sisteme tehnice. Obiectivul a fost trecerea mai rapidă de la demonstrația tehnologică la utilizarea operațională. 

În Lituania, proiectul americano-britanic FlyTrap 5.0 a plasat sisteme anti-dronă direct în mâinile infanteriei. Sistemul american Merops, capabil să opereze inclusiv în condiții de bruiaj, a fost desfășurat în Polonia și România pentru întărirea apărării flancului estic.

Diferența față de Ucraina rămâne însă esențială. Pentru NATO, acestea sunt încă teste, exerciții și procese de evaluare. Pentru Ucraina, aceleași tehnologii sunt folosite în fiecare noapte. Ceea ce la Capu Midia poartă denumirea „Crucible”, pe teritoriul ucrainean este pur și simplu o zi obișnuită de război.

România, între laborator și amenințarea reală

România se află la intersecția acestor evoluții. Găzduiește testele NATO, primește sisteme aliate și se află lângă unul dintre cele mai active spații ale războiului cu drone. Incursiunile din Delta Dunării, incidentele din apropierea Tulcei și riscurile din Marea Neagră au mutat amenințarea din documentele de planificare în imediata apropiere a infrastructurii românești.

Incidentul din 5 iunie 2026, când o dronă navală ucraineană deviată de la traseu s-a autodetonat în Portul Constanța fără să provoace victime, a arătat cât de ușor se poate extinde geografic războiul electronic. Potrivit explicației Kievului, platforma pierduse controlul în urma bruiajului rusesc. Autoritățile române fuseseră avertizate, iar zona a fost evacuată. 

Episodul nu demonstrează că sistemele românești de supraveghere nu funcționează. Demonstrează că supravegherea maritimă clasică și apărarea împotriva sistemelor fără pilot sunt două misiuni diferite. Detectarea unei ambarcațiuni nu asigură automat identificarea intenției sale, preluarea unei piste continue și neutralizarea în condiții de siguranță.

Portul Constanța nu este doar un port comercial. În același perimetru se întâlnesc facilități militare, terminale petroliere, depozite, infrastructură feroviară și rutieră, rețele energetice și fluxuri logistice importante pentru România, Ucraina și NATO.

O dronă nu trebuie neapărat să lovească pentru a produce efecte. Poate fotografia dispozitivul de securitate, identifica pozițiile senzorilor, măsura timpul de reacție sau pregăti o operațiune ulterioară. În cazul unui atac, lovirea unui terminal de combustibil, a unei instalații electrice sau a unei nave cu încărcătură periculoasă poate produce pagube disproporționate față de costul platformei.

Niciun senzor nu rezolvă singur problema

Războiul din Ucraina a demonstrat că nu există un radar, un jammer sau o armă care să neutralizeze toate tipurile de drone.

O platformă care transmite poate fi detectată prin monitorizarea spectrului și localizată prin radiogoniometrie. O dronă care zboară autonom și păstrează tăcerea electromagnetică trebuie descoperită prin radar, senzori optici, infraroșu sau acustici. O țintă detectată trebuie apoi clasificată și urmărită suficient de precis pentru alegerea mijlocului potrivit de neutralizare.

Aceasta este logica apărării stratificate:

Detectare – Identificare – Localizare – Urmărire – Decizie – Neutralizare.

Efectorul poate fi electronic, prin întreruperea comunicației și navigației, sau cinetic, prin dronă interceptoare, tun automatizat ori rachetă. Alegerea depinde de țintă și de mediul în care aceasta se află. O rachetă scumpă nu trebuie consumată împotriva unei drone ieftine dacă există o soluție mai simplă, dar bruiajul nu ajută împotriva unei platforme complet autonome.

BLACKTALON și miza integrării

În această logică trebuie evaluat ecosistemul BLACKTALON, dezvoltat prin capabilitățile TCI International și Enterprise Control Systems. Valoarea sa nu constă într-un singur echipament, ci în posibilitatea integrării monitorizării spectrului, radiogoniometriei, radarului, senzorilor electro-optici și infraroșu, detecției acustice și mijloacelor de neutralizare într-o imagine operațională comună.

TCI aduce soluții pentru monitorizarea spectrului, COMINT, localizarea și geolocalizarea emisiilor. ECS contribuie cu mijloace de neutralizare RF direcțională și cu integrarea acestora în lanțul de identificare și angajare.

Într-un port, precizia electromagnetică este obligatorie. Mediul este încărcat cu comunicații navale, rețele mobile, radare, legături de date și sisteme de navigație. Bruiajul nediscriminatoriu poate afecta operațiunile proprii și poate produce un nou incident în timp ce încearcă să îl rezolve pe primul.

Neutralizarea trebuie să fie selectivă, direcțională și adaptată situației electromagnetice. Detecția RF poate orienta radarul, pista radar poate dirija camera EO/IR, iar confirmarea vizuală poate susține alegerea efectorului. C2 este locul în care mai multe echipamente devin o singură capabilitate.

BLACKTALON nu trebuie însă privit drept o soluție care se validează prin simpla prezentare comercială. Orice asemenea arhitectură trebuie testată în condiții reale de interferență, trafic civil intens, atacuri multiple și ținte autonome. Criteriul nu este numărul senzorilor conectați, ci timpul necesar pentru detectare și neutralizare, rata alarmelor false și capacitatea sistemului de a continua să funcționeze sub atac electronic.

Cooperarea locală devine o componentă strategică

Colaborarea dintre STARC4SYS și TCI/ECS oferă posibilitatea integrării unor senzori și efectori suplimentari într-o imagine operațională comună. Miza depășește produsul propriu-zis. Într-un domeniu în care frecvențele, protocoalele, tacticile și profilele de zbor se schimbă în câteva luni, România are nevoie de capacitatea de a adapta sistemul local.

Integrarea software, actualizarea bibliotecilor de amenințări, instruirea operatorilor, mentenanța și testarea continuă nu sunt servicii secundare. Ele fac parte din armă. Un sistem cumpărat și instalat, dar care nu poate fi modificat rapid în România, poate deveni depășit înainte de încheierea ciclului administrativ de achiziție.

Programele europene de finanțare oferă astfel României posibilitatea de a nu rămâne doar cumpărător. Integrarea locală poate păstra în țară o parte din valoarea tehnologică și poate crea o capacitate industrială relevantă pentru întregul flanc estic.

Protecția permanentă trebuie să devină obligatorie

Portul Constanța și infrastructurile militare dintre Constanța, Midia și Mangalia sunt primele obiective evidente. Aceeași logică trebuie aplicată bazelor aeriene, centrelor de comandă, depozitelor de muniții și combustibil, infrastructurii energetice, platformelor offshore și nodurilor logistice folosite de forțele aliate.

Cerința nu trebuie formulată îngust, ca achiziție a unui radar sau a unui sistem de bruiaj. Acestea sunt numai componente. Statul trebuie să solicite efectul operațional complet și să verifice dacă sistemele pot comunica între ele.

În timp, protecția trebuie extinsă de la Counter-UAS la Counter-Unmanned Systems. Amenințarea nu mai vine doar din aer. Dronele navale de suprafață au devenit arme curente în Marea Neagră, iar platformele subacvatice autonome vor reprezenta următoarea etapă.

Experiența Ucrainei pune Bucureștiului o întrebare incomodă: ce se va întâmpla dacă unui operator portuar sau unei companii logistice de pe Dunăre îi va fi mai simplu și mai rapid să cumpere singur protecție anti-dronă decât să aștepte construirea unei arhitecturi naționale?

Răspunsul nu trebuie să fie privatizarea necontrolată a apărării. România poate folosi tehnologia și capitalul companiilor, dar autorizarea, coordonarea și decizia asupra folosirii forței trebuie să rămână în interiorul unui sistem național clar.

Ucraina a ajuns la „apărarea cu abonament” pentru că războiul i-a depășit resursele. România încă are timp să aleagă o soluție organizată. Dar timpul nu trebuie confundat cu absența pericolului. La Marea Neagră, amenințarea dronelor nu mai aparține viitorului. Apărarea stratificată a porturilor și infrastructurilor strategice trebuie tratată ca infrastructură critică de securitate, nu ca o capabilitate temporară instalată numai după apariția crizei.

Mai multe de la Alexandru Grumaz

Marea Neagră, zonă gri: de ce nici Turcia, nici România nu pot apăra cu adevărat ce navighează în apele lor
Opinii
Moscova împinge limita. Cât mai întârzie răspunsul Occidentului?
Opinii
SUA își retrag trupele din vestul Europei și promit o bază în Polonia. Cine mai apără flancul estic?
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A murit fiul lui Cindy Crawford. Avea doar 27 de ani
digi24.ro
image
Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale
stirileprotv.ro
image
Călin Georgescu la DIICOT! Jandarmii se pregătesc de RĂZBOI!
gandul.ro
image
Imagini EXCLUSIVE cu momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat din trafic!
mediafax.ro
image
Nicușor Stanciu la U Cluj: transferul anului în SuperLiga se semnează pe 15 noiembrie!
fanatik.ro
image
Surse judiciare: Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Se fac percheziții în locuința sa și alte imobile într-un dosar de înșelăciune
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui George Simion, după ce Călin Georgescu a fost săltat din trafic de DIICOT
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
digisport.ro
image
Cele mai bune brânzeturi pentru slăbit. Ce sortimente poți include în dietă
click.ro
image
Germania a pierdut după 35 de ani locul 1. China a devenit principalul furnizor de bunuri al Poloniei
antena3.ro
image
Ultimii mohicani ai comerţului alimentar din România: Cine sunt antreprenorii care încă se luptă cu marile reţele? Zece companii cu peste 400 de magazine adună afaceri de 1 mld. euro. Ce planuri au?
zf.ro
image
Momentul când un motociclist intră într-un scuter pe care se afla o mamă şi fiica ei de 3 ani. Copila a murit
observatornews.ro
image
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
cancan.ro
image
A criticat formula de recalculare a pensiilor și azi e favorit să devină ministru al Muncii. USR nominalizează
newsweek.ro
image
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
prosport.ro
image
Vremea se schimbă radical în România. Un ciclon aduce aer polar, temperaturi mai mici cu 12 grade și primele ninsori
playtech.ro
image
Laurențiu Reghecampf negociază rezilierea cu Esperance Tunis: când vine în România, de fapt
fanatik.ro
image
Ce s-ar întâmpla cu economia mondială dacă pariul inteligenței artificiale eșuează. Trilioanele investite depind de profituri care încă nu există
ziare.com
image
Romina Gingașu, mesaj în forță după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari: „Vreau să mă mut în casă nouă”
digisport.ro
image
„Soți” de închiriat, plătiți cu ora. Țara în care femeile apelează la astfel de servicii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Călin Georgescu, ARESTAT în trafic. Avem VIDEO cu momentul reţinerii
romaniatv.net
image
Horoscop 21 septembrie 2026. Început de săptămână cu schimbări importante! Banii intră în prim-plan, iar unele zodii primesc o veste care le dă planurile peste cap
mediaflux.ro
image
Becali s-a dezlănțuit în direct, după miezul nopții: „Mă compari pe mine cu Rotaru? Sau «Lavațio» ăia de la Dinamo?”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
VIDEO | Momentul în care DIICOT a descins la vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Mascații au sărit gardul pentru a intra în curte
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu cei doi copii ai lui Tily Niculae după divorț. Cum au reacționat la aflarea veștii: „Își văd tatăl zilnic”
click.ro
image
Scenă neobișnuită la Drobeta-Turnu Severin: doi adulți și un copil mic pe o trotinetă electrică. Poliția a aplicat sancțiuni
click.ro
image
Tragedie pentru Cindy Crawford! Fiul ei, modelul Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
cindy crawford kaia presley rande gerber gettyimages 500011336 jpg jpeg
TRAGEDIE fără margini în familia lui Cindy Crawford! Fiul său Presley Gerber a murit la doar 27 de ani
okmagazine.ro
Filmul concurs jpg
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Soți” de închiriat, plătiți cu ora. Țara în care femeile apelează la astfel de servicii
image
Ce s-a întâmplat cu cei doi copii ai lui Tily Niculae după divorț. Cum au reacționat la aflarea veștii: „Își văd tatăl zilnic”

OK! Magazine

image
TRAGEDIE fără margini în familia lui Cindy Crawford! Fiul său Presley Gerber a murit la doar 27 de ani