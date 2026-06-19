search
Vineri, 19 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Limitele puterii americane în Orientul Mijlociu: Ce spune acordul cu Iranul despre noua strategie globală a SUA

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Acordul de pace încheiat între Statele Unite și Iran reprezintă o recunoaștere implicită a faptului că Washingtonul nu a reușit să obțină prin forță militară obiectivele pe care și le propusese inițial. Analiza documentului convenit între cele două părți sugerează că administrația americană a renunțat la o serie de condiții considerate anterior esențiale în negocierile privind programul nuclear iranian.

Donald Trup a semnat acordul cu Iranul la Versailles/FOTO:X
Donald Trup a semnat acordul cu Iranul la Versailles/FOTO:X

Semnarea memorandumului la Versailles – loc asociat în memoria colectivă cu tratatele impuse în urma conflictelor majore – a atras atenția observatorilor internaționali. Pentru criticii administrației Trump, alegerea locului simbolizează diferența dintre obiectivele declarate înaintea conflictului și rezultatul final al negocierilor, scrie The Guradian.

De la cerințe maximale la compromisuri majore

Înainte de izbucnirea războiului de 12 zile dintre Israel și Iran, susținut de Statele Unite, Washingtonul prezentase un set de condiții stricte pentru un eventual acord nuclear.

Printre acestea se numărau eliminarea aproape completă a capacităților iraniene de îmbogățire a uraniului, transferul în afara țării al stocurilor existente de material nuclear îmbogățit și interzicerea construirii unor noi facilități de procesare.

Documentul actual reflectă însă o abordare mult mai flexibilă. Președintele Donald Trump a recunoscut, în cadrul summitului G7 de la Évian, că Iranul va putea continua îmbogățirea uraniului pe propriul teritoriu, argumentând că și alte state din regiune dețin programe nucleare.

De asemenea, Washingtonul nu mai insistă asupra eliminării imediate a stocurilor iraniene de uraniu puternic îmbogățit. Oficialii americani acceptă acum posibilitatea ca acestea să fie diluate sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), chiar pe teritoriul Iranului.

Relaxarea sancțiunilor, un pas cu implicații majore

Memorandumul prevede și o relaxare treptată a regimului de sancțiuni economice. Pentru ca exporturile de petrol iranian să poată fi reluate, Statele Unite vor trebui să acorde derogări nu doar pentru tranzacțiile comerciale directe, ci și pentru servicii conexe precum transportul, asigurările și operațiunile bancare.

Experți în sancțiuni avertizează că o asemenea măsură ar afecta însăși arhitectura sistemului de presiune economică construit de Washington împotriva Teheranului în ultimele decenii.

Dacă negocierile nucleare vor evolua favorabil, ar putea urma și ridicarea unor sancțiuni primare și secundare, precum și a unor restricții internaționale, într-o schimbare care ar redefini relațiile americano-iraniene într-un mod fără precedent de la Revoluția Islamică din 1979.

Strâmtoarea Ormuz, miza principală

În centrul negocierilor se află și redeschiderea completă a traficului prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Paradoxal, susțin criticii acordului, conflictul militar a contribuit la destabilizarea unei căi maritime care funcționa înainte de izbucnirea ostilităților. Textul memorandumului sugerează că actualul regim de navigație liberă este garantat doar pentru o perioadă de 60 de zile, după care Iranul și statele din Golf vor începe discuții privind administrarea viitoare a zonei.

„A fost păcălit”. Presa americană îl critică pe Donald Trump, după concesiile făcute Iranului

Reconstrucția Iranului, o provocare financiară

Documentul include și propunerea creării unui fond de reconstrucție de aproximativ 350 de miliarde de dolari pentru Iran. Statele Unite afirmă că vor facilita înființarea mecanismului financiar, însă nu intenționează să contribuie direct la finanțarea acestuia.

Pentru ca proiectul să devină realitate, statele din Golf ar trebui să suporte o parte semnificativă a costurilor, în pofida tensiunilor generate de conflictul recent și a impactului economic pe care l-au resimțit propriile economii.

Analiștii consideră că nici măcar deblocarea activelor iraniene din străinătate, estimate la aproximativ 24 de miliarde de dolari, nu va fi suficientă pentru a rezolva problemele structurale ale economiei iraniene.

Comparat cu acordul din 2015

Mulți dintre participanții la negocieri resping comparațiile directe cu acordul nuclear din 2015, negociat în timpul administrației Barack Obama. Contextul actual este diferit, în special după deteriorarea infrastructurii nucleare iraniene în urma conflictului recent.

Totuși, diferența fundamentală constă în natura documentelor. Acordul din 2015 era un tratat complex de control al armamentului, cu mecanisme detaliate de verificare și monitorizare. Memorandumul actual reprezintă mai degrabă un cadru pentru negocieri viitoare, fără a oferi soluții concrete privind verificarea programului nuclear iranian.

Textul se limitează la reafirmarea poziției Iranului potrivit căreia nu urmărește obținerea unei arme nucleare. Pentru experții în neproliferare, însă, declarațiile de intenție au o valoare limitată în absența unor mecanisme solide de control și verificare.

Factorul economic

Explicând motivele care au stat la baza acordului, Donald Trump a invocat în mod direct riscurile economice globale generate de continuarea conflictului.

Președintele american a avertizat că prelungirea războiului ar fi putut provoca o recesiune internațională și perturbări severe ale aprovizionării cu petrol.

„Nu am vrut să fiu președintele asociat cu o catastrofă economică”, a declarat Trump, făcând referire la Herbert Hoover, liderul american adesea asociat cu Marea Criză Economică.

Pentru mulți observatori, această justificare reflectă realitatea strategică a momentului: în fața riscurilor economice și energetice globale, Washingtonul a ales compromisul diplomatic în locul continuării confruntării, chiar dacă acest lucru a presupus renunțarea la o serie de obiective pe care anterior le considera ne-negociabile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
digi24.ro
image
Care sunt cele mai răcoroase destinații din Europa. Unde poți fugi de caniculă vara aceasta
stirileprotv.ro
image
Denise Rifai, vedeta de televiziune, este implicată în mega-dosarul lui Ciprian Ciucu, de la DNA. Denise Rifai ar fi făcut denunțul împotriva primarului Capitalei. Rifai confirmă pentru Gândul: „Odeta e prietena mea”
gandul.ro
image
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
mediafax.ro
image
Afacerea aparent profitabilă în care și-a pierdut banii fotbalistul care a luat titlul cu FCSB: ”E cam grav”
fanatik.ro
image
„Mi-au spus «Marș la muncă!», «Luați cu Mucușor» și «Lichelele societății este profesorii». Mărturia șocantă a învățătorului Petruț Rizea, linșat în online după ce a participat la protestul sindicatelor din Piața Victoriei
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
gsp.ro
image
Shakira arată așa la 49 de ani și s-a aflat ce mănâncă de două ori pe zi: ”E șocant”
digisport.ro
image
Sandvișul de mic dejun care a cucerit internetul. Se prepară rapid și îți ține de foame ore întregi
click.ro
image
Un bărbat din Cluj și-a pus camere de supraveghere și a fost uimit să vadă ce făcea menajera când el nu era acasă
antena3.ro
image
Ce poţi face într-o livadă de 5.400 metri pătraţi cu meri, peri, cireşi şi pruni?
zf.ro
image
S-a vândut cea mai scumpă casă din lume. Suma plătită de miliardarul excentric care a vrut să rămână anonim
observatornews.ro
image
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
cancan.ro
image
Sorin Dinu, analist economic: În ce condiții se pot indexa pensiile, în 2027? De unde se pot găsi bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
prosport.ro
image
Elevii se întorc la școală cu reguli noi. Cum vor arăta testele și evaluările din toamnă. Profesorii care nu respectă noile reguli riscă sancțiuni
playtech.ro
image
Florin Chilian, dezvăluiri incendiare despre perioada petrecută de Gigi Becali după gratii: „Eu l-am scos din pușcărie!”
fanatik.ro
image
Tabăra Bolojan, lovită dur în plină luptă pentru putere în interiorul PNL, prin ancheta DNA asupra lui Ciprian Ciucu. „Justiția este oarbă, dar calendarul are o logică proprie”
ziare.com
image
Dan Petrescu a luat decizia în privința revenirii în fotbal
digisport.ro
image
Zodiile care dau lovitura după 21 iunie. Intrarea Soarelui în Rac le deschide drumul către succes, au parte de noroc, bani și reușite
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa smart a lui George Buhnici, construită în 7 luni. Totul se controlează din telecomandă: Are tehnologie de rachete spațiale în ea, e automatizată și înțesată de senzori / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Arma secretă a lui Donald Trump. Membrii cabinetului său o mănâncă zilnic
mediaflux.ro
image
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Horoscop 19 iunie. Oportunitate pentru Săgetători, Vărsătorii ar putea avea parte de beneficii
click.ro
image
„Nunta” lui Mihai Trăistariu a stârnit hohote de râs. Cine este mireasa de la brațul lui: „Sunt cu colegii la cafea și vă urăm casă de piatră!”
click.ro
image
Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe, adevărul despre relația lor. Prin ce momente dificile au trecut cei doi: „A fost destul de greu”
click.ro
Sydney Sweeney, Profimedia (2) jpg
Sex sălbatic și torid, goală pușcă, cu fiul lui Richard Gere! Bomba Sydney Sweeney a explodat iar. Blondina le-a dat palpitații fanilor - imagini explicite
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vârf de lance din fier, descoperit la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Un vârf de lance din prima epocă a fierului, descoperit de arheologi la Băicoi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce face astăzi Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, la 10 ani de la divorț. Fizioterapeutul și-a refăcut viața și are o fetiță
image
Horoscop 19 iunie. Oportunitate pentru Săgetători, Vărsătorii ar putea avea parte de beneficii

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez face o mărturisire șocantă despre viața sa sexuală și o numește „partea ei întunecată”

Click! Pentru femei

image
„E un miracol!” Jane Seymour s-a logodit la 75 de ani, iar propunerea a fost pe cât de romantică, pe atât de haotică

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate