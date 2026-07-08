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Donald Trump afirmă că memorandumul de înțelegere cu Iranul „nu mai este valabil”, după noi atacuri între Washington și Teheran. „Nu mai vreau să avem de-a face cu ei”

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Război în Orientul Mijlociu
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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri că Memorandumul de Înțelegere încheiat cu Iranul „nu mai este valabil”, după o nouă escaladare militară în Orientul Mijlociu, în care Statele Unite și Iranul au lansat atacuri reciproce.

Președintele SUA,Donald Trump/FOTO:AFP
Președintele SUA,Donald Trump/FOTO:AFP

Declarația a fost făcută la începutul summitului NATO de la Ankara și reprezintă cel mai clar semnal de până acum că înțelegerea negociată între Washington și Teheran riscă să se prăbușească, relatează CNN.

„Din punctul meu de vedere, acordul s-a încheiat. Este o pierdere de timp să mai negociem cu ei”, a declarat Trump în fața jurnaliștilor.

Totuși, liderul american a precizat ulterior că negocierile ar putea continua, dacă echipa de negociatori a SUA va considera că există perspective pentru reluarea dialogului.

Președintele Donald Trump și-a petrecut o parte din timpul petrecut marți în Turcia discutând cu consilierii săi de vârf despre un răspuns la atacurile Iranului asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile.

Înaintea unei cine a liderilor găzduită de președintele Recep Tayyip Erdoğan, Trump s-a întâlnit cu secretarul de Război Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio și președintele Comitetului șefilor de stat major Dan Caine pentru a formula un răspuns, inclusiv lovituri aeriene ale SUA asupra țintelor iraniene.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, se află și el în Turcia și a discutat cu Trump despre revocarea unei derogări de la sancțiuni care permitea Iranului să vândă petrol.

Noi atacuri între Statele Unite și Iran

Declarațiile lui Trump au venit după ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat lansarea unor atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Bahrain și Kuweit.

Armata iraniană a susținut, de asemenea, că a vizat o bază aeriană din Bahrain utilizată de forțele americane.

Până în prezent, autoritățile nu au confirmat în mod independent amploarea eventualelor pagube provocate de atacuri.

La rândul său, Washingtonul a anunțat că a desfășurat lovituri asupra unor obiective din sudul Iranului și a reintrodus sancțiuni împotriva exporturilor iraniene de petrol.

Un oficial american a declarat că măsurile reprezintă o reacție la atacurile recente asupra navelor comerciale din apropierea Strâmtorii Hormuz.

În urma acestor evoluții, prețul petrolului a înregistrat o creștere pe piețele internaționale.

Trump: „Nu mai vreau să avem de-a face cu ei”

În intervenția sa de la summitul NATO, Donald Trump a lansat noi critici dure la adresa conducerii iraniene, acuzând Teheranul că a încălcat încetarea focului prin atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz.

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Președintele american a afirmat că diplomația nu mai reprezintă o soluție eficientă și că Statele Unite trebuie să își concentreze atenția asupra propriilor interese.

„Este o pierdere de timp să avem de-a face cu ei”, a spus Trump.

Iran: Statele Unite sunt responsabile pentru escaladare

Ministerul iranian de Externe a respins acuzațiile formulate de Washington și a susținut că responsabilitatea pentru deteriorarea situației aparține Statelor Unite.

Într-un comunicat, Teheranul a afirmat că atacurile americane asupra Iranului, reintroducerea sancțiunilor privind exporturile de petrol și alte acțiuni ale Washingtonului au făcut ca prevederi esențiale ale memorandumului să devină „ineficiente”.

Autoritățile iraniene au precizat că atacurile asupra bazelor americane din Bahrain și Kuweit reprezintă un răspuns la operațiunile militare desfășurate anterior de Statele Unite.

Emiratele Arabe Unite critică Iranul

Consilierul diplomatic al președintelui Emiratelor Arabe Unite, Anwar Gargash, a condamnat atacurile lansate de Iran asupra statelor din Golf.

Acesta a declarat că incidentele demonstrează incapacitatea Teheranului de a respecta angajamentele privind reducerea tensiunilor și a avertizat că statele din regiune nu pot continua să fie expuse riscurilor generate de alternanța dintre escaladare și tentative de detensionare.

Alertă în Bahrain

Autoritățile din Bahrain au activat din nou sirenele de avertizare, pentru a treia oară în decurs de câteva ore, și au cerut populației să se deplaseze în zone sigure.

Avertismentul a fost emis după ce presa de stat iraniană a relatat că un nou val de rachete se îndrepta spre teritoriul Bahrainului.

Până în prezent, nu există confirmări independente privind eventuale victime sau distrugeri.

Summitul NATO, umbrit de criza din Orientul Mijlociu

Escaladarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran a dominat discuțiile din marja summitului NATO de la Ankara.

În paralel cu reuniunea liderilor Alianței, Donald Trump a declarat că administrația sa analizează posibilitatea aprobării vânzării de avioane de luptă F-35 către Turcia și și-a reiterat interesul ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei.

În același timp, secretarul general al NATO a pledat pentru accelerarea investițiilor în apărare, una dintre principalele priorități ale summitului, în timp ce premierul Danemarcei a reafirmat că Groenlanda „nu este de vânzare”.

Evoluțiile din Orientul Mijlociu și incertitudinile privind viitorul relațiilor dintre Washington și Teheran au adăugat un nou element de tensiune unei reuniuni deja dominate de dezbaterile privind securitatea euro-atlantică și rolul Statelor Unite în cadrul Alianței.

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