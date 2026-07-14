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SUA continuă bombardamentele asupra Iranului pentru a treia noapte la rând, iar Teheranul revendică atacuri în Bahrain

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Război în Orientul Mijlociu
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Statele Unite au lansat un nou val de lovituri asupra unor obiective militare din Iran, pentru a treia noapte consecutiv, în timp ce Teheranul susține că a lovit mai multe instalații americane din Bahrain.

SUA au atacat Iranu pentru a treia noapte la rând. FOTO: captură video X
SUA au atacat Iranu pentru a treia noapte la rând. FOTO: captură video X

Statele Unite au desfășurat, în noaptea de luni spre marți, 13/14 iulie, o nouă serie de atacuri asupra unor obiective militare din Iran, marcând a treia noapte consecutivă de bombardamente, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Operațiunea s-a încheiat la ora 22:15 ET și a durat aproximativ cinci ore.

„În timpul misiunii de cinci ore, forţele americane au lovit cu succes ţinte militare din întreaga ţară, inclusiv Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa şi Bandar Abbas, pentru a reduce şi mai mult capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale”, a transmis comandamentul pe platforma X.

Instituția a precizat că „forţele americane au folosit muniţie de precizie împotriva sistemelor iraniene de apărare costieră, a bazelor de rachete şi drone, precum şi a capacităţilor maritime”.

În timp ce avioanele americane desfășurau operațiunea, autoritățile din Bahrain au activat sirenele de raid aerian, după ce Iranul a lansat mai multe valuri de atacuri asupra statului din Golf, notează CNN.

„S-a declanşat sirena... Cetăţenii şi rezidenţii sunt îndemnaţi să-şi păstreze calmul şi să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, a transmis Ministerul de Interne al Bahrainului pe platforma X, imediat după ora 21:52 ET (04:52, ora locală).

La rândul său, Garda Revoluționară Islamică a susținut că a „ţintit şi distrus mai multe depozite de armament, un centru de comunicaţii prin satelit şi o clădire care găzduia forţele americane la baza Juffair din Bahrain” în urma unui atac cu rachete și drone.

CNN notează însă că Iranul a susținut în repetate rânduri, pe parcursul conflictului, că a distrus obiective din bazele militare americane, fără ca aceste afirmații să fie confirmate de dovezi independente.

În același timp, datele de monitorizare a zborurilor indicau o prezență aeriană americană consistentă deasupra regiunii. Cel puțin 12 aeronave militare americane au fost observate marți dimineață survolând Golful Persic, Golful Oman, coastele Emiratelor Arabe Unite și spațiul aerian al Arabiei Saudite, în contextul noii operațiuni împotriva Iranului.

La ora 20:00 ET (03:30, ora Iranului), în zonă se aflau nouă avioane cisternă KC-135R și două KC-46A, folosite pentru realimentarea în aer a aeronavelor de luptă implicate în misiuni de lungă durată.

Datele de zbor indicau, de asemenea, prezența mai multor aeronave de supraveghere și avertizare timpurie, între care un E-3B Sentry din cadrul sistemului AWACS și un avion de patrulare maritimă P-8 Poseidon al Marinei SUA.

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