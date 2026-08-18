Când sateliții tac: lecția din Ucraina pe care industria românească începe să o învețe

Există o ironie discretă în faptul că una dintre lecțiile tehnologice importante ale unui război purtat cu drone, sateliți comerciali și inteligență artificială ne trimite înapoi la o tehnologie de comunicații născută în anii ’50. Anunțul OSIM privind un sistem transportabil de comunicații radio prin dispersie troposferică, dezvoltat integral în România, spune însă mai mult decât pare: într-un război în care adversarul încearcă să-ți bruieze, întrerupă sau controleze comunicațiile, independența canalelor prin care circulă informația devine ea însăși o armă.

La prima vedere, este una dintre acele știri care riscă să rămână captivă într-un comunicat tehnic. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a acordat protecție pentru desenul industrial al unui sistem transportabil de comunicații radio prin dispersie troposferică — SRT — dezvoltat integral în România de un consorțiu format din STARC4SYS, Rartel, Adisam Telecom și STIMPEX SA. Ce a făcut fiecare din membrii echipei? STARC4SYS — managementul general și integrarea în transit-case (rol pe care îl are și pe alte contracte cu MApN/STS); Adisam Telecom — expertiza de telecomunicații satelitare, lider pe contractul inițial câștigat în fața Raytheon; Rartel — subsidiară Telespazio (Leonardo/Thales), aport industrial italian; STIMPEX — subcontractor pe fabricația avansată (șasiuri, containere, mecanică). Plus mențiunea furnizorilor de componente externi (Canada, SUA, Suedia) care arată unde se oprește, de fapt, „suveranitatea" produsului.

Pentru publicul larg, termenul „dispersie troposferică” spune puțin. Pentru militarii care au urmărit ceea ce s-a întâmplat în Ucraina în ultimii ani, spune însă foarte mult.

În spatele anunțului administrativ se află una dintre lecțiile cele mai importante ale războiului: o armată poate avea drone performante, rachete cu rază lungă de acțiune, radare moderne și sisteme de inteligență artificială, dar toate acestea depind de capacitatea de a transmite informația. Dacă legătura dintre senzor, comandament și armă este întreruptă, o parte din superioritatea tehnologică dispare odată cu ea.

Ucraina a descoperit acest lucru direct, sub presiunea războiului electronic rusesc. Iar concluzia poate fi formulată foarte simplu: cine depinde de un singur canal de comunicație depinde, în momentul critic, de bunăvoința altcuiva — fie că acel „altcineva” este adversarul care îl poate bruia, fie furnizorul care îl poate limita.

O tehnologie a Războiului Rece, readusă la viață de războiul dronelor

Comunicațiile prin dispersie troposferică nu sunt noi. Dimpotrivă.

Principiul lor a fost exploatat militar încă din anii ’50: un fascicul radio este orientat către straturile inferioare ale atmosferei, iar o mică parte a semnalului este dispersată și poate fi recepționată dincolo de linia orizontului. În acest fel pot fi realizate legături pe distanțe mari fără dependența directă de sateliți și fără necesitatea unei succesiuni continue de relee terestre.

În timpul Războiului Rece, această tehnologie a constituit coloana vertebrală a rețelei NATO ACE High, întinsă din Norvegia până în Turcia. Logica era simplă și brutală: într-un război cu Blocul Sovietic, Alianța trebuia să poată comunica și după ce infrastructura convențională fusese atacată sau distrusă. Un cablu putea fi tăiat. Un releu putea fi bombardat. O infrastructură fixă putea fi scoasă din funcțiune. Era nevoie de redundanță.

După încheierea Războiului Rece, sateliții de comunicații au părut să rezolve mare parte din problemă. Erau mai flexibili, mai simplu de exploatat și permiteau conectarea unor forțe aflate la distanțe uriașe. Troposcatter-ul a început să pară o tehnologie aparținând muzeului telecomunicațiilor militare.

Războiul din Ucraina a răsturnat din nou calculul.

Rapoartele și analizele despre teatrul ucrainean, de la RAND până la think-tank-urile britanice specializate în război electronic, converg asupra aceleiași realități: spectrul electromagnetic a devenit un front în sine, iar Rusia a intrat în acest război cu o experiență și o cultură operațională pe care Occidentul le tratase multă vreme ca pe niște capacități auxiliare.

Bruiajul GPS, izolarea electronică a unităților ucrainene, perturbarea comunicațiilor radio și degradarea legăturilor dintre senzori, comandamente și unitățile din teren au arătat cât de vulnerabilă poate deveni o armată modernă atunci când pierde accesul la propriul sistem nervos.

Starlink a schimbat războiul. Dar a arătat și riscul dependenței

Experiența ucraineană a adus în prim-plan și o altă problemă: dependența de comunicațiile comerciale prin satelit.

Rețeaua lui Elon Musk a fost esențială pentru capacitatea Ucrainei de a menține comunicațiile în condițiile distrugerii infrastructurii terestre și ale războiului electronic rusesc. Starlink a devenit parte din infrastructura reală a războiului, de la comunicațiile unităților până la conectarea unor sisteme aflate în teren.

Dar tocmai succesul său a scos la iveală vulnerabilitatea.

Dacă o funcție militară critică depinde de infrastructura unui singur furnizor comercial, atunci problema nu mai este exclusiv tehnică. Devine politică și strategică. Serviciul poate fi limitat, condiționat, modificat sau afectat de decizii asupra cărora comandamentul militar nu are control deplin.

Războiul din Ucraina nu demonstrează că sateliții comerciali sunt o soluție greșită. Dimpotrivă, a demonstrat cât de valoroși pot deveni.

Demonstrează însă că nu trebuie să existe o singură soluție.

Aici reapare troposcatter-ul.

De ce revine troposcatter-ul?

Calitățile care păreau anacronice în urmă cu zece sau cincisprezece ani au devenit din nou avantaje militare: directivitate ridicată, probabilitate scăzută de interceptare și detecție și capacitatea de a funcționa independent de constelații de sateliți care pot fi bruiate, orbite sau, pur și simplu, refuzate din motive politice.

Nu înseamnă că dispersia troposferică este imposibil de detectat sau de perturbat. Nicio tehnologie de comunicații nu este.

Avantajul este altul: adaugă încă un drum pe care informația poate circula.

Iar aceasta este poate adevărata lecție ucraineană: reziliența nu vine din descoperirea unei comunicații imposibil de întrerupt, ci din construirea unei arhitecturi în care adversarul trebuie să întrerupă simultan mai multe tipuri de comunicații pentru a izola o unitate.

Armata ucraineană a folosit extensiv asemenea soluții, iar interesul pentru ele s-a extins pe flancul estic. Polonia a testat recent comunicații troposferice împreună cu aliați occidentali, tocmai pentru scenarii în care forțele trebuie să opereze într-un mediu descris în jargonul militar drept „refuzat, degradat, intermitent și limitat”.

Expresia sună birocratic.

Tradusă în limbajul frontului înseamnă ceva mult mai simplu: momentul în care nu mai poți vorbi cu propriile trupe așa cum ai planificat înainte de război.

Și exact pentru acel moment trebuie construită rețeaua de rezervă.

Ce spune, de fapt, un brevet românesc

Dincolo de tehnologia în sine, poate cea mai interesantă parte a proiectului este arhitectura industrială din spatele lui.

Patru companii românești — cu competențe în război electronic și integrare de sisteme, telecomunicații, electronică militară și producție avansată — au reușit să se asocieze pentru dezvoltarea unui produs complet, fără ca în centrul proiectului să se afle obligatoriu un mare integrator străin.

STARC4SYS, Rartel, Adisam Telecom și STIMPEX SA aduc fiecare o componentă diferită a lanțului tehnologic.

Aici apare poate elementul cel mai interesant pentru industria românească de apărare.

Problema României nu a fost întotdeauna absența competenței. Au existat ingineri, producători, institute, companii de electronică și specialiști capabili să dezvolte subsisteme competitive. Ceea ce a lipsit frecvent a fost capacitatea de a-i pune în aceeași arhitectură industrială și de a transforma componentele într-un produs complet.

Fragmentarea a rămas una dintre slăbiciunile sectorului: operatori relativ mici, fiecare competent într-o nișă, dar incapabili individual să acopere întregul lanț tehnologic, într-o piață a achizițiilor publice care a preferat deseori importul unor soluții „la cheie”.

Din această perspectivă, proiectul SRT este interesant nu numai pentru ceea ce face echipamentul, ci pentru modul în care a fost construit.

Putem construi. Întrebarea este dacă statul român va cumpăra

Aici începe partea incomodă.

Un sistem transportabil de comunicații troposferice proiectat, protejat intelectual și — cel puțin potrivit dezvoltatorilor — pregătit pentru fabricație integrală în România este exact genul de produs care poate testa sinceritatea discursului oficial despre „suveranitatea tehnologică”.

Pentru că suveranitatea tehnologică nu se măsoară în discursuri.

Se măsoară în contracte, linii de producție, proprietate intelectuală, capacitatea de mentenanță și posibilitatea de a modifica un sistem fără să ceri permisiunea producătorului din altă țară.

Comunicatul companiei este explicit: capacitatea industrială există, know-how-ul există, iar ceea ce lipsește este un cadru de achiziții publice capabil să recunoască și să încurajeze soluțiile autohtone.

Sigur că asemenea argumente sunt formulate de aproape fiecare companie care încearcă să obțină contracte cu statul.

Diferența, în acest caz, este că revendicarea vine însoțită de ceva concret și verificabil: o soluție tehnică și o protecție OSIM, nu doar o intenție trecută într-o prezentare comercială.

Și de aici întrebarea inevitabilă: ce se întâmplă după brevet?

Piranha 5, SAFE și vechea problemă a industriei românești

România are deja experiența unor programe mari în care relația dintre import, integrare locală, producție și transfer tehnologic a provocat controverse.

Programul Piranha 5 a readus periodic în discuție cât din valoarea unei achiziții militare rămâne efectiv în industria românească, ce se produce local, ce se asamblează și câtă tehnologie este transferată.

Același tip de întrebare apare acum în jurul programelor și finanțărilor asociate SAFE.

Nu este suficient ca România să cheltuiască mai mulți bani pentru apărare. Întrebarea strategică este unde ajung acești bani și ce rămâne în țară după încheierea contractului.

O fabrică?

O linie de producție?

O licență?

Proprietate intelectuală?

Ingineri capabili să modifice produsul?

Un lanț local de furnizori?

Sau doar echipamente importate și o capacitate limitată de mentenanță?

Controversele legate de SAFE și experiența unor contracte precum Piranha 5 au arătat cât de greu reușește industria românească să se impună în fața marilor competitori occidentali, inclusiv atunci când există competențe tehnice locale.

De aceea cazul sistemului troposferic este un test mic, dar relevant.

Dacă statul vorbește despre autonomie și suveranitate tehnologică, iar industria românească prezintă o soluție într-un domeniu a cărui importanță a fost demonstrată direct de războiul din Ucraina, atunci proiectul merită cel puțin testat serios din punct de vedere militar și industrial.

Nu cumpărat automat pentru că este românesc.

Dar nici ignorat automat pentru că nu poartă sigla unui mare contractor occidental.

Flancul estic și aritmetica vulnerabilității

Pentru România, discuția depășește însă cu mult politica industrială.

Țara se află pe flancul estic al NATO, la Marea Neagră și în imediata vecinătate a unui război în care Rusia utilizează intensiv drone, rachete, bruiaj și război electronic.

Incidentele din zona Dunării și a Deltei, fragmentele de drone ajunse pe teritoriul românesc și vulnerabilitățile constatate în detectarea țintelor care zboară la joasă altitudine au făcut ca problema conectării senzorilor, radarelor, sistemelor contra-dronă și centrelor de comandă să nu mai fie una teoretică.

Un radar poate vedea o țintă.

Un senzor electro-optic o poate confirma.

Un sistem de război electronic o poate identifica.

Un interceptor o poate distruge.

Dar între toate aceste elemente trebuie să circule informația.

Dacă legătura dintre ele cade, fiecare rămâne o insulă tehnologică.

Tocmai de aceea reziliența comunicațiilor tactice trebuie tratată ca o problemă de securitate națională, nu doar ca o anexă a achizițiilor de echipamente.

Un sistem care nu depinde de un singur nod — satelit comercial, cablu, fibră optică sau releu terestru vulnerabil la bruiaj — oferă exact tipul de redundanță pe care exercițiile aliate din Polonia au început să îl testeze pentru scenarii de degradare sau negare a rețelei.

Faptul că o asemenea soluție poate fi, în principiu, produsă integral în România este important.

Dar vestea bună se termină aici dacă produsul rămâne într-un catalog.

Ucraina a demonstrat că viteza contează aproape la fel de mult ca tehnologia

Mai există o lecție ucraineană care merită pusă lângă proiectul românesc.

Războiul a comprimat dramatic timpul dintre apariția unei probleme și găsirea unei soluții.

Ucrainenii nu își permit cicluri de achiziție de zece ani. Rușii introduc o contramăsură, iar soluția ucraineană trebuie modificată. Se schimbă frecvențele. Se schimbă software-ul. Sunt modificate antenele. Dronele primesc alte sisteme de navigație. Rețelele sunt reorganizate. Ceea ce funcționează astăzi poate deveni vulnerabil peste câteva luni sau chiar peste câteva săptămâni.

Este un ciclu permanent de măsură și contramăsură.

În această lume, industria națională oferă un avantaj care nu se vede întotdeauna într-un tabel cu caracteristici tehnice: proximitatea dintre militar și inginer.

Dacă utilizatorul descoperă o vulnerabilitate pe teren și producătorul se află la mii de kilometri, într-un alt sistem birocratic și industrial, modificarea poate dura.

Dacă proiectantul, integratorul și utilizatorul lucrează în același ecosistem, ciclul poate fi mult mai scurt.

Aceasta este una dintre explicațiile succesului industriei ucrainene de drone și război electronic: nu neapărat faptul că fiecare produs este superior tehnologic celui occidental, ci faptul că poate fi modificat extrem de repede.

Nu satelitul este problema. Dependența este problema

Ar fi greșit ca revenirea comunicațiilor troposferice să fie interpretată drept dovada că sateliții și-au pierdut importanța.

Este exact invers.

Ucraina a demonstrat valoarea enormă a comunicațiilor prin satelit. A demonstrat însă simultan că nicio armată nu trebuie să își construiască întregul sistem nervos în jurul unei singure tehnologii.

Ai nevoie de satelit.

Ai nevoie de fibră.

Ai nevoie de radio tactic.

Ai nevoie de rețele mobile.

Și ai nevoie de alternative care să continue să funcționeze atunci când unele dintre celelalte dispar.

Troposcatter-ul este una dintre aceste alternative.

Nu este spectaculos precum o dronă kamikaze și nu produce imaginile care domină rețelele sociale. Dar într-un război în care senzorul trebuie să transmită coordonatele, comandamentul trebuie să ia decizia, iar sistemul de armament trebuie să primească datele înainte ca ținta să dispară, comunicația este firul invizibil care le ține pe toate împreună.

Taie firul și poți avea cele mai performante arme din lume fără să le mai poți folosi la întreaga lor capacitate.

Adevărata lecție nu este despre troposferă

Aici se află, în cele din urmă, adevărata semnificație a anunțului OSIM.

Nu într-o tehnologie din anii ’50 readusă la viață.

Nu într-o antenă.

Și nici măcar într-un brevet.

Este despre viteza cu care o alianță și o industrie națională reușesc să transforme observațiile făcute pe frontul din Ucraina în capabilități reale înainte ca aceleași probleme să apară pe propriul teritoriu.

Războiul a demonstrat că adversarul va încerca să lovească exact sistemele de care depinzi cel mai mult. Dacă depinzi de GPS, va bruia GPS-ul. Dacă depinzi de radio, va ataca spectrul. Dacă depinzi de infrastructura terestră, va încerca să o distrugă. Dacă depinzi de sateliți, va căuta modalități de a-i perturba. Iar dacă depinzi de un singur furnizor comercial, o decizie luată într-un sediu aflat la mii de kilometri poate deveni o variabilă operațională pe câmpul de luptă.

De aceea redundanța nu mai este un lux tehnologic. Este o condiție a supraviețuirii.

Din această perspectivă, faptul că STARC4SYS, Rartel, Adisam Telecom și STIMPEX SA au reușit să pună împreună competențe românești de război electronic, telecomunicații, electronică militară, integrare și producție pentru realizarea unui sistem transportabil de comunicații prin dispersie troposferică este mai important decât pare.

Arată că există competență.

Brevetul OSIM arată că există un produs și proprietate intelectuală.

Experiența Ucrainei arată că există o nevoie militară reală.

Polonia și exercițiile aliaților arată că problema este deja tratată serios pe flancul estic.

Mai rămâne o singură verigă.

Contractul.

Pentru că adevăratul test al „suveranității tehnologice” românești nu este dacă putem proiecta un sistem. Este dacă statul știe să testeze, să comande și să transforme ceea ce industria românească poate proiecta într-o capabilitate militară produsă în serie.

Altfel, riscăm să repetăm una dintre vechile probleme ale industriei naționale de apărare: să demonstrăm că putem construi tehnologia, să o brevetăm în România și apoi să descoperim, la următoarea achiziție, că este mai simplu să cumpărăm soluția din altă parte.

Iar războiul din Ucraina tocmai asta ne avertizează să nu mai facem: să așteptăm criza pentru a descoperi că dependența pe care am acceptat-o în timp de pace devine vulnerabilitate în timp de război.