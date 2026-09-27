Patru anotimpuri și douăzeci de minute: Vivaldi pe front, Lavrov la New York

La Lyman, Ucraina încearcă să rupă ritmul ofensivei ruse lovind rutele care susțin infiltrările, în timp ce întâlnirea de la New York arată cât de puțin se poate mișca diplomația câtă vreme Moscova crede că va câștiga pe front.

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Contraofensiva ucraineană de la Lyman rescrie gramatica patrunderii în teritoriu inamic, în timp ce prima întâlnire ruso-germană de după 2022 arată că diplomația a rămas prizoniera războiului pozițional

Muzica de cameră a unei contraofensive

Denumirea nu este întâmplătoare. Corpul 3 de Armată al generalului de brigadă Andrii Bilețkîi a botezat operațiunea după „Anotimpurile” lui Vivaldi și a anunțat patru faze, dintre care doar prima s-a încheiat. Începută în mai, sub o tăcere informațională aproape desăvârșită, și confirmată public abia pe 15 septembrie, ea a răspuns unei situații de criză: la începutul verii, Armata 20 rusă pătrunsese zece–doisprezece kilometri în spatele liniilor ucrainene, până la Oskil, iar Armata 25 intrase în Lyman, schițând un clește menit să deschidă drumul spre „centura de fortărețe” Sloviansk–Kramatorsk–Drujkivka–Kostiantînivka. Bilanțul oficial al primei faze, circa 75 km² curățați de infiltrați, inclusiv Novoselivka, Oleksandrivka și Iarova, și 10 km² eliberați, printre care satul Serednie, pare modest în aritmetica teritorială a unui război de peste patru ani. Semnificația stă în altă parte.

Potrivit evaluării ISW din 26 septembrie, inovația ucraineană este de ordin logic, nu cantitativ. În loc să consume infanterie pentru lichidarea imediată a grupurilor de infiltrare, operațiune costisitoare, repetitivă și, în ultimă instanță, sisifică, forțele ucrainene au lovit mai întâi fluxul care le alimenta: asalturile mecanizate improvizate, pe ATV-uri și motociclete, trimise să consolideze micile garnizoane rămase în urma avansurilor ucrainene, și liniile terestre de comunicații pe care circulau acestea. Abia apoi au fost curățate grupurile izolate, demoralizate și fără provizii. Inversarea ordinii, întâi artera și apoi organul, transformă infiltrația, principala tactică rusească a anului, dintr-un avantaj într-o capcană: un infiltrat neîntărit nu este un cap de pod, ci un prizonier amânat. Același tipar apare în nordul regiunii Harkiv, unde dronele de recunoaștere urmăresc sistematic personalul și rutele de aprovizionare rusești, iar pe direcția Lyman zona de control al dronelor a fost împinsă până la 120 km de front, obligând Moscova să-și mute depozitele de carburant peste graniță, în regiunea Voronej.

Surpriza operațională a dus unitățile ucrainene până la pozițiile operatorilor de drone și ale specialiștilor în război electronic, adică exact în acel strat al câmpului de luptă care, din 2024 încoace, a înghețat frontul. Bruiajul, distrugerea punctelor de comandă și dezinformarea au completat degradarea comenzii rusești. Blindatul, declarat de mult decedat, a revenit în formula limitată a armelor combinate pe care Ucraina nu reușise să o aplice în 2023, iar drone grele au transportat roboți terestri la peste zece kilometri în spatele liniilor. Nu este încă războiul de manevră din manuale, dar este o fisură vizibilă în dogma pozițională.

Minciuna ca vulnerabilitate operațională

Cel mai elocvent comentariu nu vine însă de la Kiev, ci de la milbloggerii ruși afiliați Kremlinului, care reiau, cu o sinceritate rară, tema culturii generalizate a minciunii din armată: rapoarte umflate despre avansuri inexistente au orbit comanda în fața pregătirilor ucrainene de la nord și nord-est de Lyman. Un comandant de batalion ucrainean confirmă simetric diagnosticul. Obiectivul imediat este împingerea forțelor ruse dincolo de râul Jerebeț și fixarea lângă Zaricine și Iampil, de unde pozițiile rusești din pădurea Serebreanske devin vulnerabile.

Fenomenul are o genealogie. Potemkin nu a inventat satele de carton, doar le-a împrumutat numele; statistica planurilor cincinale le-a transformat în metodă de guvernare. Într-un sistem în care veștile proaste urcă greu și pedepsele coboară repede, fiecare eșalon rotunjește realitatea în sus, iar vârful piramidei ajunge să conducă o hartă care nu mai corespunde teritoriului. Ironia este că tocmai acest tablou falsificat alimentează, la nivel politic, convingerea lui Putin că timpul lucrează pentru el și îi susține maximalismul în discuțiile cu emisarii administrației Trump. Minciuna tactică devine, la capătul lanțului, eroare strategică.

Douăzeci de minute într-o cameră rusească

Pe acest fundal s-a produs, pe 26 septembrie, la marginea celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, prima întâlnire bilaterală dintre miniștrii de externe ai Germaniei și Rusiei de la invazia din 2022. Johann Wadephul a solicitat-o; Serghei Lavrov a pus la dispoziție încăperea. Au urmat circa douăzeci de minute și o strângere de mână. Wadephul a cerut Moscovei să abandoneze „calea periculoasă a escaladării” față de Germania, Europa și NATO, aluzie transparentă la incidentul cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle din august. A lăsat deschisă ușa unei relații mai bune, condiționată de o voință reală a Kremlinului de a încheia războiul, și a insistat asupra unui acord privind exporturile de cereale prin Marea Neagră, invocând penuria alimentară din Sudul Global și sugerând că o soluție pragmatică ar putea deschide drumul altor pași concreți.

Răspunsul lui Lavrov a fost o lecție de dispreț calculat: nu aflase nimic nou, iar omologul său ar fi putut la fel de bine să-l sune și să-l trimită la declarațiile oficiale. Apoi a urcat la tribună, a apărat războiul și a respins ideea unui loc permanent pentru Germania sau Japonia în Consiliul de Securitate. Maria Zaharova a completat regia pe Telegram, evocând zecile de diplomați veniți să-i strângă mâna ministrului rus. Faptul că Wadephul și-a informat aliații europeni abia după întâlnire spune destul despre sensibilitatea gestului.

Citită alături de Vivaldi, scena de la New York are o logică precisă. Diplomația germană a încercat aceeași manevră ca brigăzile ucrainene: nu atacul frontal asupra problemei, ci lovirea unei artere, cerealele din Marea Neagră, ca dosar tehnic capabil să reintroducă mișcare într-un conflict diplomatic înghețat. Moscova a răspuns însă ca o armată care își crede propriile rapoarte: nu are ce negocia câtă vreme harta internă indică victoria. De la Rapallo la Nord Stream, pragmatismul german față de Rusia s-a încheiat invariabil în dezamăgire la Berlin; de această dată, a durat douăzeci de minute.

Flancul estic, între Lyman și Constanța

Pentru România, cele două teatre converg. Un acord asupra cerealelor atinge direct portul Constanța și coridorul dunărean, care au preluat o parte substanțială din exporturile ucrainene și au primit, în schimb, resturi de drone în județul Tulcea. Lecția de la Lyman este, la rândul ei, una de doctrină: infiltrația cu grupuri mici, mobilitatea pe ATV-uri și saturația cu drone sunt exact instrumentele cu care un adversar ar testa un flanc subțire. O apărare care lovește fluxul, nu doar punctul, presupune senzori, război electronic și drone cu rază lungă, capabilități pe care Bucureștiul le discută încă în limbajul achizițiilor, nu al integrării. Dacă Vivaldi va avea patru anotimpuri, diplomația europeană pare blocată deocamdată într-o iarnă lungă, iar Marea Neagră rămâne locul unde ambele partituri se vor auzi simultan.