Lockheed Martin nu poate garanta aliaților SUA termenele de livrare pentru rachetele Patriot. Ucraina testează o alternativă cu costuri reduse

Compania americană Lockheed Martin a anunțat că nu poate oferi aliaților Statelor Unite garanții stricte privind termenele de livrare a rachetelor pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, în ciuda planurilor de a tripla capacitatea de producție. Anunțul vine pe fondul presiunilor logistice globale accentuate de conflictul din Iran.

Brian Dunn, vicepreședinte pentru strategie și dezvoltare în cadrul diviziei de rachete a Lockheed Martin, a declarat la Salonul Aeronautic ILA de la Berlin că prioritizarea livrărilor este gestionată direct de Pentagon, nu de constructorul de armament.

Mesajul vizează direct state partenere precum Germania, Japonia, Polonia, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, care au în dotare sisteme Patriot și care se confruntă cu incertitudini privind reaprovizionarea.

„Se fac multe declarații de la Pentagon privind reorganizarea listelor de priorități și a ordinii în care vor fi distribuite rachetele. Noi nu putem comunica nimănui poziția pe care o ocupă în acest clasament, deoarece nu controlăm acest proces”, a explicat Dunn.

Paula Hartley, un alt manager de rang înalt din cadrul companiei, a recunoscut existența unui scepticism crescut în rândul guvernelor străine, cauzat de întârzieri și de deficitul de produse militare pe piața de profil.

În luna aprilie a acestui an, Lockheed Martin a semnat un acord de 4,7 miliarde de dolari cu Pentagonul pentru a crește producția de rachete PAC-3 MSE de la 650 de unități pe an la 2.000 de unități până în 2033. Cu toate acestea, oficialii de la Washington au avertizat deja aliații europeni, inclusiv Marea Britanie și statele baltice, cu privire la posibile amânări prelungite, prioritatea actuală fiind refacerea stocurilor strategice ale SUA.

Ucraina testează o alternativă cu costuri reduse la sistemul Patriot

În timp ce livrările occidentale înregistrează blocaje, Ucraina caută soluții interne pentru a-și securiza spațiul aerian. Compania ucraineană Fire Point a efectuat cu succes primul test de zbor al noii rachete antiaeriene FP-7.x, proiectată ca o alternativă de masă și cu un cost semnificativ mai mic față de sistemele americane Patriot sau cele europene SAMP-T.

Informația, publicată inițial de Financial Times, îl citează pe cofondatorul companiei, Denis Știlerman, care a confirmat că testul a avut loc săptămâna trecută. Obiectivul principal al noului proiect este interceptarea rachetelor balistice și a vehiculelor aeriene fără pilot.

Producția de serie a rachetei ucrainene este preconizată să înceapă în luna august, după integrarea componentelor sistemului de ghidare în infraroșu, livrările fiind estimate pentru perioada anului 2027.

Noua rachetă va fi integrată în sistemul de apărare antiaeriană Freyja, care va utiliza radare și sisteme de comandă furnizate de parteneri europeni. Surse guvernamentale citate de presă indică faptul că se află în desfășurare negocieri cu companii din Germania, Franța, Italia și Norvegia.

Schimbare de paradigmă la Kiev

Evoluția subliniază o schimbare de abordare la nivelul conducerii de la Kiev, determinată de reorientarea resurselor militare americane către Orientul Mijlociu. Fostul ministru ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitro Kuleba, și-a exprimat scepticismul cu privire la viitorul aprovizionării cu sisteme Patriot, sugerând că Ucraina trebuie să își dezvolte propriile capabilități de interceptare balistică în cooperare cu statele europene.

Experții militari notează că, deși sistemul Freyja și racheta FP-7.x pot consolida arhitectura defensivă a Ucrainei, acestea sunt concepute pentru a completa, și nu pentru a înlocui în totalitate complexele Patriot, care rămân de top în domeniul apărării antirachetă.

Proiectul Freyja, destinat protecției spațiului aerian ucrainean și european, a fost făcut public pentru prima dată în primăvara anului 2026, fiind dezvoltat în parteneriat cu specialiști din Germania și Spania. În paralel, industria de apărare din Ucraina continuă lucrul și la alte proiecte autohtone, precum racheta pentru complexul antiaerian „Koral”, inițiat în anul 2021.