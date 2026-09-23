Drumarii de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov au intervenit cu utilaje de deszăpezire pe Transfăgărăşan, unde, în cursul nopţii de marţi spre miercuri, a nins abundent.

Conform reprezentanţilor DRDP Braşov, miercuri dimineaţa pe acest drum se circulă în condiţii de iarnă.

„Am intervenit cu două utilaje şi peste 5 tone de sare pentru curăţarea carosabilului dar, în continuare se circulă în condţii de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac. Având în vedere că vremea va rămâne la fel şi în următoarele zile, îi rugăm pe şoferii care vor să parcurgă Transfăgărăşanul să se informeze asupra condiţiilor de trafic şi să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiţi să conducă în condiţii de iarnă", au transmis, miercuri, reprezentanţii DRDP Braşov.

Este cea de-a doua ninsoare pe Transfăgărăşan din acest sezon rece, după cea din noaptea de luni spre marţi.

Anul trecut, prima ninsoare s-a înregistrat la începutul lunii octombrie.