Alegerile pentru Congres decid câtă libertate de acțiune va păstra Donald Trump în ultimii doi ani de mandat, ce putere vor câștiga democrații și cum se va reorganiza administrația în fața noului echilibru politic de la Washington.

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America la răscruce

Anul 2026 a debutat, pentru Donald Trump, cu o lovitură de teatru: raidul din 3 ianuarie asupra Caracasului și capturarea lui Nicolás Maduro. A continuat însă ca o tragedie în trei acte. Moartea a doi activiști la Minneapolis, uciși de agenți federali ai Immigration and Customs Enforcement (ICE – Serviciul de Imigrație și Control Vamal), a produs unde de șoc în societatea americană. Apoi războiul împotriva Iranului, declanșat la sfârșitul lui februarie alături de Israel, a consumat, în lectura lui Piotr Smolar din Le Monde, o dublă trădare: candidatul promisese că nu va lansa noi aventuri militare și că va îmblânzi costul vieții. Galonul de benzină, la 2,98 dolari în februarie, costă azi 4,28. Din „epoca de aur” anunțată de la tribună a rămas doar aurul de pe pereții Biroului Oval, așezat acolo prin voința unui Midas autoproclamat.

Astăzi, 3 noiembrie, Statele Unite ale Americii (SUA) votează întreaga Cameră a Reprezentanților și o treime din Senat. Sondajele dau Camera democraților – vot de sancțiune mai curând decât de adeziune, deși pe stânga se ridică o generație nouă, pe urmele primarului newyorkez Zohran Mamdani, care a readus inegalitatea și costul vieții în centrul discursului, în dauna temelor identitare. Ultimul sondaj New York Times–Siena arată democrații în avans în toate cele șapte state disputate, cu +11 puncte în Michigan și +7 în Texas; o anchetă anterioară a aceluiași institut nu identifica nicio temă – sănătate, prețuri, războaie, imigrație, corupție – la care alegătorii să prefere republicanii. Faptul că ultimul miting prezidențial a fost dedicat Louisianei, fortăreață tradițională a dreptei, spune totul despre postura defensivă a Casei Albe.

Economia, atu istoric al republicanilor, s-a întors împotriva lor. Creșterea, robustă și trasă de giganții inteligenței artificiale, pare să profite unei minorități, iar centrele de date au devenit, în premieră, temă electorală națională. Nici imigrația nu mai aduce dividende: credibilitatea câștigată prin închiderea frontierei cu Mexicul s-a risipit în excesele agenților ICE, percepuți ca o gardă pretoriană care nu dă socoteală nimănui. Contraofensiva financiară a fost masivă – peste 1,6 miliarde de dolari cheltuiți de conservatori, dublu față de democrați, din care peste 400 de milioane de la Elon Musk, concentrat pe Texas –, dar banii nu pot cumpăra candidați mai buni decât un Ken Paxton împotmolit în scandaluri.

Prudența rămâne totuși obligatorie. În 2022, după retragerea dezastruoasă din Afganistan, democrații au rezistat mult peste așteptări, iar efectul Trump a fost subestimat de prea multe ori – revenirea după asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 sau exploatarea inculpărilor din 2023 o dovedesc. Multe curse pentru Senat se joacă în marja de eroare. Președintele a ales, ca întotdeauna, spectacolul: mitinguri cu tentă de wrestling profesionist, cochetări cu un al treilea mandat interzis de Constituție, insulte rasiale și islamofobe la adresa adversarilor. „Sunt singurul care poate face 25.000 de oameni să apară”, se lăuda pe 23 octombrie. Numai că, precum în sporturile de luptă pe care le iubește, sacul cu trucuri se golește la un moment dat.

Ce pot schimba alegerile pentru Congres în ultimii doi ani ai președinției Trump?

Americanii nu își aleg astăzi președintele, dar stabilesc cât de greu îi va fi lui Donald Trump să guverneze. Aleg un Congres care îi poate continua programul sau unul care îi va cere explicații, îi va negocia bugetele și îi va bloca o parte dintre numiri. Pentru democrați, scrutinul este șansa revenirii la putere în legislativ. Pentru republicani, este un test al capacității de a transforma mobilizarea din jurul lui Trump într-o majoritate care rezistă și atunci când numele său nu apare pe buletinul de vot.

La momentul redactării, estimările îi favorizează pe democrați pentru Camera Reprezentanților. La Senat, ultimele evaluări le îmbunătățesc perspectivele, dar rezultatul rămâne mai sensibil la câteva competiții statale. Acestea sunt prognoze, nu mandate câștigate. Diferența dintre un avantaj în sondaje și o majoritate reală se măsoară în participare, distribuția voturilor și erorile de estimare.

Ce se votează și de ce contează

Sunt puse în joc toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, unde mandatele durează doi ani. Majoritatea absolută a locurilor este de 218. Senatul are 100 de membri, cu mandate de șase ani și reînnoire eșalonată. În 2026 se aleg 35 de senatori, incluzând alegerile speciale. Au loc și alegeri pentru guvernatori în 36 de state. Noul Congres își începe mandatul la 3 ianuarie 2027.

Cele două camere au atribuții diferite. Camera poate deschide anchete și poate pune sub acuzare un președinte prin procedura de impeachment. Senatul judecă acuzațiile și confirmă miniștri, ambasadori și judecători federali. Bugetele și legislația necesită, în general, acordul ambelor camere și intervenția președintelui în procesul de promulgare.

De aceea, pierderea Camerei ar însemna pentru Trump mai ales blocaje legislative și control parlamentar ostil. Pierderea Senatului ar adăuga o dificultate directă: construirea sau schimbarea echipei de guvernare ar depinde de aprobarea adversarilor.

Trump ar păstra mult mai mult decât veto-ul. Pierderea ambelor camere nu obligă administrația să demisioneze, iar miniștrii deja confirmați nu au nevoie de un nou vot. Poți continua pasajul astfel:

Chiar dacă pierde ambele camere, Trump rămâne la Casa Albă cu instrumente importante de putere. Poate respinge legile adoptate de democrați prin veto prezidențial, iar anularea acestuia necesită două treimi din voturi în fiecare cameră, cu cvorumul necesar — un prag mult mai greu de atins decât majoritatea simplă. Veto-ul îi permite să blocheze inițiativele adversarilor și să negocieze modificarea lor, dar nu îi permite să adopte singur propriile legi.

Președintele păstrează conducerea executivului și poate emite ordine executive în temeiul Constituției și al atribuțiilor acordate prin legile existente. Acestea pot orienta activitatea administrației, însă nu pot înlocui orice lege și nici înlătura controlul instanțelor. Trump ar continua să aibă un rol central în diplomație, securitate națională și conducerea forțelor armate, în limitele legale și ale finanțării aprobate de Congres.

Nici echipa sa nu ar cădea odată cu majoritatea republicană. Miniștrii aflați în funcție își pot continua activitatea, iar numeroși consilieri ai Casei Albe pot fi schimbați fără aprobarea senatorilor. Dificultatea apare atunci când președintele dorește să numească noi miniștri, ambasadori sau judecători federali: un Senat democrat le-ar putea respinge sau întârzia confirmarea.

Vulnerabilitatea principală ar fi bugetul. Trump poate respinge o lege de finanțare, dar nu poate obliga Congresul să îi aprobe cheltuielile dorite. Ar urma negocieri dure, cu riscul întreruperii unor activități federale dacă nu se ajunge la acord. Ar rămâne un președinte puternic, obligat însă să negocieze mai mult și să își aleagă atent confruntările.

Ultimele estimări și limitele lor

Evaluarea Silver Bulletin din 1 noiembrie le acorda democraților aproximativ 95% șanse să recâștige Camera și proiecta un câștig net mediu de 25 de mandate. Sinteza Axios publicată la 3 noiembrie indica aproximativ 80% șanse democrate pentru Senat în modelul Silver. Sunt probabilități produse de un anumit model, nu un consens matematic al tuturor analiștilor. Un avantaj probabilistic de 95% nu înseamnă 95% din voturi și nici excluderea unei surprize.

Contează și data estimării. Un model din iulie nu descrie automat situația de la începutul lui noiembrie. Tot astfel, media simulărilor nu trebuie citită ca o distribuție exactă a mandatelor. Camera poate fi câștigată cu o majoritate fragilă sau confortabilă, iar aceeași mișcare națională poate produce un rezultat diferit la Senat.

Explicația este geografică. Pentru Cameră se adună sute de confruntări locale. Pentru Senat, fiecare stat contează separat, indiferent de populație. O creștere a votului democrat în California nu compensează pierderea unei curse strânse în alt stat. Carolina de Nord, Maine, Ohio și Texas se află între competițiile urmărite pentru posibilitatea schimbării culorii unui mandat. În paralel, democrații trebuie să își apere propriile poziții competitive.

Cine are avantajul politic

Republicanii intră în scrutin cu avantajele puterii: președinția, vizibilitatea administrației, o bază electorală fidelă și capacitatea lui Trump de a transforma alegerile într-o confruntare personală. Au însă și povara guvernării. Alegătorul nemulțumit de costul vieții îi cere explicații celui care conduce, chiar dacă problemele au cauze mai vechi sau internaționale.

Pentru republicani, întrebarea este dacă susținătorii președintelui se mobilizează și pentru candidații Congresului. Un candidat local poate beneficia de sprijinul lui Trump, dar poate pierde alegători independenți dacă pare incapabil să se distanțeze de o măsură nepopulară. Fidelitatea față de președinte și supraviețuirea electorală nu se suprapun întotdeauna.

Democrații încearcă să transforme nemulțumirea într-un vot practic, legat de venituri, sănătate și cheltuielile gospodăriei. Totuși, opoziția față de Trump nu este un program suficient pentru următorii doi ani. Dacă obțin majorități, vor trebui să explice ce pot schimba efectiv și de ce unele promisiuni se lovesc de veto sau de regulile Senatului. Victoria îi va obliga să împartă și răspunderea pentru funcționarea Washingtonului.

Cele patru scenarii ale puterii

Primul scenariu este victoria democrată în ambele camere, susținută de unele dintre ultimele prognoze. Trump ar păstra președinția, dar ar întâlni o opoziție capabilă să coordoneze anchete, negocieri bugetare și blocarea numirilor. Democrații ar putea încetini administrația, fără să îi poată impune întregul program. Președintele ar păstra veto-ul, iar depășirea lui cere două treimi în fiecare cameră.

Al doilea scenariu este o Cameră democrată și un Senat republican. Ar rezulta o putere împărțită: anchete și confruntări în Cameră, dar o cale încă deschisă pentru confirmarea oamenilor președintelui. În această formulă, negocierea punctuală ar deveni indispensabilă. Niciuna dintre tabere nu ar putea pretinde credibil că deține singură toate instrumentele guvernării.

O variantă de limită este Senatul împărțit 50–50. Vicepreședintele JD Vance poate tranșa egalitățile, ceea ce favorizează controlul republican. Democraților le trebuie, în configurația actuală, un câștig net de patru locuri pentru a ajunge la 51. Egalitatea nu reprezintă o majoritate democrată.

Al treilea scenariu este păstrarea ambelor camere de către republicani. Mai puțin favorizat de estimările finale, ar constitui un succes politic important pentru Trump. Ar consolida autoritatea sa asupra partidului și ar oferi continuitate programului. Totuși, o majoritate foarte mică ar lăsa fiecărui grup republican nemulțumit puterea de a condiționa proiectele Casei Albe.

Al patrulea scenariu este un Congres decis de diferențe minime și rezultate întârziate. Numărătoarea, renumărările și litigiile pot prelungi incertitudinea. Anunțurile televizate despre câștigători sunt estimări jurnalistice; certificarea este o procedură oficială distinctă. O noapte fără verdict complet nu demonstrează, prin ea însăși, existența unei fraude.

De ce o majoritate nu înseamnă putere nelimitată

Chiar și un succes democrat amplu ar întâlni reguli care încurajează negocierea. Pentru numeroase proiecte din Senat sunt necesare 60 de voturi pentru închiderea dezbaterii și depășirea obstrucției procedurale. Confirmările și anumite proceduri bugetare urmează reguli diferite. A avea 51 de senatori înseamnă controlul majorității, dar nu posibilitatea de a adopta orice lege.

Impeachment-ul trebuie, de asemenea, explicat fără dramatizări. Camera poate aproba acuzațiile cu majoritate simplă. Înlăturarea din funcție cere condamnarea de către două treimi dintre senatorii prezenți. O victorie democrată nu echivalează cu demiterea lui Trump. Mijloacele mai plauzibile de presiune sunt anchetele, bugetele și confirmările.

Cine conduce democrații

Partidul Democrat nu are un singur lider cu autoritate comparabilă cu aceea exercitată de Trump asupra republicanilor. Hakeem Jeffries conduce democrații din Cameră și este principalul candidat la funcția de speaker dacă partidul câștigă majoritatea. Chuck Schumer conduce grupul democrat din Senat. Sunt centre de putere parlamentară, nu desemnări pentru candidatura prezidențială din 2028.

În paralel se desfășoară competiția pentru direcția partidului. Gavin Newsom mizează pe vizibilitatea națională, Josh Shapiro pe credibilitatea electorală din Pennsylvania, iar Andy Beshear pe experiența câștigării într-un stat conservator. Pete Buttigieg și Alexandria Ocasio-Cortez reprezintă alte profiluri și alte electorate. Niciunul nu poate fi prezentat acum drept candidatul deja ales al democraților.

Rezultatele vor alimenta disputa dintre cei care cer un mesaj moderat și cei care susțin o confruntare progresistă mai apăsată. Dar etichetele pot ascunde realitatea: un candidat câștigă și prin reputație, organizare și înțelegerea comunității sale. Partidul care va interpreta fiecare victorie ca dovadă pentru propria doctrină riscă să învețe lecția greșită.

Cum s-ar putea schimba echipa Trump

O remaniere după alegeri este posibilă, dar lista plecărilor nu este stabilită public. CNN relata în octombrie despre așteptări de schimbări și rivalități interne, în timp ce Casa Albă respingea speculațiile. Trump afirmase explicit că nu intenționează să o înlocuiască pe Susie Wiles, șefa sa de cabinet. Așteptările unor consilieri nu trebuie transformate în decizii prezidențiale. Din punct de vedere instituțional, există două trasee. Consilierii apropiați ai președintelui și multe funcții din Casa Albă pot fi schimbați fără confirmarea Senatului. Înlocuirea miniștrilor și ocuparea altor funcții importante presupun, de regulă, confirmare. Dacă Senatul devine democrat, Trump va trebui să calculeze dacă un nou candidat poate trece de audieri și de vot. Interimatele oferă o anumită flexibilitate, în limite legale.

Analitic, o înfrângere limitată ar putea favoriza ajustări în comunicare și în relația cu parlamentarii. Pierderea ambelor camere ar putea crește nevoia unei echipe cu experiență în negocieri, control juridic și gestionarea anchetelor. O surpriză favorabilă republicanilor ar încuraja continuitatea. Acestea sunt variante de adaptare, nu informații despre demiteri deja hotărâte. Pentru Trump, decizia esențială va fi dacă reorganizarea îmbunătățește guvernarea sau doar identifică vinovați pentru rezultatul electoral. Pentru republicani, va începe totodată mai apăsat discuția despre succesiune: JD Vance are avantajul funcției, dar alegerile din 2028 nu sunt rezolvate prin rezultatul acestui scrutin.

Ce rămâne după vot

O pierdere a Congresului nu l-ar transforma automat pe Trump într-un președinte fără putere. Ar păstra inițiativa executivă în limitele legii, veto-ul și o influență politică substanțială. Ar putea folosi noua situație pentru a negocia și pentru a împărți cu opoziția responsabilitatea blocajelor. Capacitatea sa de revenire nu trebuie subestimată.

Dar adaptarea cere mai mult decât confruntare. Dacă alegătorii transmit un avertisment privind nivelul de trai, răspunsul trebuie să ajungă în viața lor. Același test îi așteaptă pe democrați: o majoritate câștigată împotriva președintelui trebuie să producă și rezultate pentru cetățeni.

Pentru România, scrutinul contează prin deciziile viitoare despre apărare, sprijin extern și angajamentele americane. Rezultatul nu trebuie citit ca o schimbare automată a politicii NATO. Bucureștiul are nevoie de relații solide cu administrația și cu ambele partide din Congres. America își redistribuie puterea; interesul nostru este să știm unde se iau deciziile și să fim pregătiți să ne susținem argumentele.