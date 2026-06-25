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Dan Dungaciu, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.30

1 minut național de reculegere Duminică, 28 iunie ora 18:00. Comemorarea cedării Basarabiei și Bucovinei de Nord

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Invităm românii de pretutindeni să se oprească din activități și să țină 1 minut de reculegere Duminică, 28 iunie, ora 18:00, pentru raptul Basarabiei și Bucovinei de Nord. În București, îngenunchem la Statui, Piața Universității. Invităm grupuri de inițiativă să facă același lucru în piețele centrale ale altor orașe. 

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Cedarea Basarabiei și Bucovinei de Nord pe 28 iunie 1940, în urma ultimatumului sovietic este una dintre cele mai tragice zile din istoria României. Evenimentul a condus la schimbarea granițelor naționale, pierderea a milioane de cetățeni, deportarea și deznaționalizarea acestora. Consecințele sunt vii și astăzi. 

Pe 28 iunie 1940 s-a declarat zi de doliu național. Întreaga țară a păstrat un minut de reculegere. Toate clădirile au arborat drapelele tricolore îndoliate. La Palatul Regal, pavilionul a fost coborât în bernă. Tramvaiele, autobuzele, automobilele, de asemenea au pus steguleţe îndoliate. Iar în fața Palatului Regal, un grup de cetățeni a îngenuncheat timp de 1 minut, conturând cea mai reprezentativă imagine a acestui eveniment istoric. 

În București, organizăm o comemorare publică, la Statui, Piața Universității, constând în:

  • 1 minut de reculegere;
  • îngenuncherea de către cei doritori în onoarea celor dispăruți în acea zi;
  • discursuri din partea unor personalități relevante:
  • Marius Alexe, Asociația Lupii Tricolori
  • Av.  Alexandru Surcel, Perspectiva Unionistă;
  • Deputat unionist Daniel Gheorghe;
  • Deputat unionist, basarabean, Alexandrin Moiseev;
  • Istoric Marius Diaconescu;
  • Pr. teolog Radu Preda;
  • Jurnalist Cristi Tabara;
  • Liliana Corobca, scriitoare si cercetătoare basarabeancă.
  • Teolog Paul Pelncsar.

Nu tolerăm niciun fel de mesaje sau afișări xenofobe, iredentiste ori care îndeamnă la ură de orice fel. Nu tolerăm niciun simbol legionar, comunist ori catalogat drept extremist, și nici a vreunei persoane istorice asociate cu acestea. Nu tolerăm niciun simbol al niciunui partid politic ori politician prezent ori trecut.

Așteptăm bucureștenii să se alăture. Invităm românii de pretutindeni să țină 1 minut de reculegere la aceeași oră și să posteze pe rețelele de socializare. Invităm grupuri de inițiativă să organizeze același eveniment în alte localități. 

Organizațiile care vor să se alăture demersului ne pot contacta la contact@lupiitricolori.ro sau la 0775.261.429. 

Organizatori: Asociația Lupii Tricolori, Perspectiva Unionistă și Liga Pașopt. 

Mai multe de la Adrian Băzăvan

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