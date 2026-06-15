„Acordul semnat de Trump nu ne angajează cu nimic. Nu suntem o colonie a SUA. Suntem un stat independent și suveran...nu suntem o republică bananieră”

„Acordul semnat de Trump nu ne angajează cu nimic. Nu suntem o colonie a SUA. Suntem un stat independent și suveran...nu suntem o republică bananieră”. Asta spune ministrul israelian al securității naționale, Itam Ben-Gvir, enunțând astfel, alături de mulți înalți oficiali israelieni, un răspuns oficial al guvernului său la ceea ce Trump, marele aliat strategic al supraviețuirii țării sale, se laudă acum ca fiind cea mai mare victorie militară și politică a SUA.

Mai mult, mai precis, Ben-Gvir a spus că „nu suntem parteneri în acest acord care nu ne garantează securitatea”, ceea ce, formal, înseamnă că Israelul nu recunoaște și nici nu va vrea vreodată să recunoască Acordul între SUA și Iran ceea ce, în logica diplomatică și militară, transmite că nu va respecta nu numai termenii actualei înțelegeri ci și, ceea ce este și mai grav, nici ceea ce va deriva din ea, după tratativele anunțate peste două luni, pentru pregătirea unui eventual Tratat de pace între cele două țări, text la care s-ar putea alătura și alte mari puteri.

Poziția Israelului anulează, de facto, un capitol esențial al Acordului, cel privind Libanul, acolo unde Irael Katz, ministrul de externe israelian a susținut și detaliat poziția colegului său de guvern, afirmând că armata va ocupa pe termen nelimitat zone de securitate în Liban: „Atât eu cât și Primul Ministru Netanyahu avem o politică clară în termenii căreia armata israeliană va rămâne în zonele de securitate din Liban, în Siria și în Gaza pe o perioadă nelimitată pentru protecția frontierei și a comunităților israeliene împotriva jihadiștilor”.

În istoria recentă nu a mai avut loc niciodată o asemenea umilire publică a SUA, a Președintelui său, o ducere directă în derizoriu a capacității Americii de a impune o linie politică sau un acord care să fie respectat măcar de unicul său aliat până acum necondiționat și rămas alături de Washington ca reazăm în toate furtunile diplomatice timp de decenii. Și primind în schimb, la fel de necondiționat, o susținere americană absolut totală, practic, în nenumărate ocazii, echivalentă cu operațiuni de supraviețuire a Statului Israel.

Dacă lucrurile continuă – și este din ce în ce mai greu de imaginat posibilitatea ca Netanyahu să găsească o cale de a se elibera de prezența extremei-drepte ultra-religioase grație căreia se menține la guvernare – de-abia de acum înainte se conturează cu precizie nucleul viitorului conflict din Orientul Apropiat. Și acesta ar putea să fie cu adevărat teribil căci Israelul fără sprijinul SUA, rămâne singur într-o bătălie care va fi disperată pentru că, pe plan internațional, se confruntă acum cu un val (și acesta fără precedent) de acuzații dintre cele mai grave de crime de război și genocid, totul culminând cu recentul Raport elaborat de Secretarul General al ONU despre care am vorbit pe larg în urmă cu foarte puțin timp.

În consecință, brusc, prin acest episod incredibil, se schimbă agenda reuniunii de la Evian și o serie dintre prioritățile vizibile și mai discrete ale marilor puteri care își văd acum puse cel puțin în suspensie speranțele că liniștirea relației dintre SUA și Iran era echivalentă cum proclama mult prea devreme Trump, cu rezolvarea problemei regionale în Orientul Apropiat.

Și numai atât. Discuțiile de la Summitul NATO de la Ankara vor trebui să ia în seamă posibilitatea certă a unui conflict de mare intensitate în zona de interes direct a Alianței și care, să sperăm că nu se va ajunge totuși până aici, să implice Turcia care deja a avertizat acum câteva zile că politica Israelului îi amenință direct interesele sale de securitate.

În final să vede cum, în funcție de evoluția situației, vor reacționa și instituțiile europene, prinse sub presiunea puternică din unele țări occidentale privitoare la politicile israeliene din Gaza, totul invocat în contextul discuției despre cererile de suspendare Acordului cu Israelul...aflat în plin proces de revizuire care, cum a spus Kaja Kallas, șefa diplomației europene, este axată pe respectarea drepturilor omului și stadiul negocierilor privind extinderea ajutorului umanitar în regiune.

Departe să fie stins, conflictul acum pare să fie aprins cu mare intensitate, indiferent la chemările și speranțele comunității internaționale care, iată, chiar nu are nimic de spus din cele care ar putea să fie luate în seamă.