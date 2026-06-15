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Senatorul USR Ștefan Pălărie, la Interviurile Adevărul de la ora 12:00

Președintele Donald Trump, tiradă vulgară la adresa lui Netanyahu: „Nu are judecată!”

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Relațiile diplomatice dintre Washington și Tel Aviv traversează un moment de o tensiune extremă. Chiar în ziua în care a împlinit 80 de ani, președintele american Donald Trump și-a revărsat frustrarea profundă față de premierul israelian Benjamin Netanyahu, liderul unuia dintre cei mai importanți aliați ai Statelor Unite.

Donald Turmp, nervos pe Benjamin Netanyahu/FOTO:EPE/EFE
Donald Turmp, nervos pe Benjamin Netanyahu/FOTO:EPE/EFE

Potrivit jurnalistului Barak Ravid de la Axios, care a dezvăluit detalii din conversația purtată duminică cu liderul de la Casa Albă, Trump a folosit un limbaj extrem de dur, afirmând că Netanyahu „nu are nicio judecată”. Furia președintelui american a fost declanșat de recentele atacuri israeliene asupra Beirutului, care riscă să destabilizeze un acord diplomatic crucial pe care Washingtonul încearcă să îl parafeze.

„De ce a trebuit Bibi să lanseze un atac? Am fost atât de nervos. I-am spus-o clar. Nu are nicio judecată. I-am transmis asta direct”, i-ar fi mărturisit Trump jurnalistului american.

Acordul cu Iranul, gata de semnare în ciuda escaladării militare

Preşedintele Donald Trump a anunţat că s-a ajuns la o înţelegere cu Iranul şi că SUA vor înceta blocada navală asupra ţării, marcând cea mai importantă evoluţie de până acum în cadrul negocierilor care au durat luni de zile, informează CNN.

„Înţelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor!”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

Detaliile acordului nu au fost făcute publice imediat.

Pakistanul anunţase acest progres cu câteva momente mai devreme.Preşedintele american a precizat că autorizează ridicarea imediată a blocadei navale a SUA. „Nave ale lumii, porniţi motoarele. Lăsaţi petrolul să curgă!”, a îndemnat el.

„Prin prezenta, autorizez pe deplin deschiderea fără restricţii a Strâmtorii Ormuz şi, simultan, autorizez ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite”, a scris Trump.

Anunţul lui Trump a venit după ce acesta şi-a exprimat în repetate rânduri, pe parcursul zilei, încrederea că un acord va fi perfectat duminică.

Ulterior a venit confirmarea şi din partea Iranului, prin vocea viceministrului de externe. Kazem Gharibabadi a declarat în noaptea de duminică spre luni, la televiziunea iraniană de stat, că înţelegerea la care s-a ajuns cu Statele Unite „pune capăt imediat războiului” şi a proclamat că Iranul a obţinut „mari victorii” în acest război.

Schimb de lovituri la granița israeliano-libaneză

Escaladarea militară din weekend a pus în pericol eforturile diplomatice americane. Armata israeliană a raportat că gruparea Hezbollah a lansat trei proiectile spre comunitățile din nordul Israelului, acțiune catalogată drept o încălcare flagrantă a armistițiului.

Replica Tel Avivului nu s-a lăsat așteptată. Premierul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Israel Katz, au confirmat că forțele israeliene au atacat „ținte teroriste ale organizației Hezbollah în cartierul Dahiyeh din Beirut”, o zonă considerată o fortăreață a grupării șiite. Agenția națională de presă din Liban (NNA) a raportat că o rachetă a lovit un apartament din cartierul Ghobeiry, lăsând în urmă nori de fum și distrugeri materiale semnificative.

Ca reacție, Hezbollah a anunțat că a lansat rachete și drone împotriva trupelor israeliene din sudul Libanului, justificându-și acțiunile ca un răspuns la avertismentele repetate ale oficialilor israelieni privind vizarea capitalei libaneze.

Mesajul lui Trump: „Să nu dăm cu piciorul acestei șanse!”

În fața acestei crize, Donald Trump a reacționat public pe platforma sa, Truth Social, făcând un apel ferm la moderație și transmițând un semnal clar către Tel Aviv:

„Atacul din această dimineață (duminică n.r) asupra Beirutului nu ar fi trebuit să aibă loc, mai ales într-o zi specială, când suntem atât de aproape de un acord de pace cu Iranul. Israelul are dreptul să se apere, dar atacul la care a răspuns a fost mic și nesemnificativ, nimeni nu a fost rănit sau ucis, și nu ar trebui să perturbe acest proces important. Toate părțile ar trebui să dea înapoi. Nu ar mai trebui să existe atacuri ale Israelului nicăieri în Liban, dar nici atacuri din partea vreunei alte părți, inclusiv Hezbollah, împotriva Israelului. Acesta ar putea fi începutul unei păci lungi și frumoase – să nu dăm cu piciorul acestei șanse!”

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