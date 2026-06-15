Analiză Cele mai importante întrebări rămase fără răspuns în urma acordului lui Trump cu Iranul

Meciurile de arte marțiale mixte organizate cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a președintelui Donald Trump au fost o demonstrație de forță și victorii categorice. Însă, spre deosebire de galele din curtea Casei Albe, impasul din Orientul Mijlociu dintre superputerea americană și rivalul său regional nu beneficiază de claritatea unui knockout.

Anunțul lui Donald Trump privind semnarea unui memorandum de înțelegere menit să pună capăt războiului din Iran a fost primit cu un optimism rezervat. Înțelegerea prevede o încetare a focului timp de 60 de zile, ridicarea blocadei navale americane și deblocarea rutelor comerciale strategice din Strâmtoarea Ormuz, relatează CNN și The Guardian.

Vicepreședintele JD Vance a dat asigurări că documentul conține garanții ferme că Teheranul nu va produce și nu va achiziționa niciodată arme nucleare. Deși vestea aduce o gură de aer proaspăt pentru economia globală, sufocată de criza energetică provocată de conflict, absența detaliilor concrete lasă loc unor întrebări fundamentale privind viitorul strategic al regiunii.

Întrebările stringente pentru administrația Trump

Dincolo de discursul triumfalist de la Washington, succesul acestui acord depinde de răspunsul la trei chestiuni cheie:

1. Revenirea la status quo

Redeschiderea strâmtorii și ridicarea blocadei reprezintă doar o revenire la starea de dinaintea războiului, în timp ce problema centrală – cea nucleară – rămâne nerezolvată.

2. Standardul diplomatic

Este Donald Trump capabil să obțină un pact superior celui negociat de administrația Obama în 2015, acord pe care Iranul îl respecta până când a fost denunțat unilateral de SUA în timpul primului mandat al lui Trump?

3. Costul conflictului

A justificat acest război – nepopular în rândul majorității americanilor și generator de dificultăți economice globale majore – pierderile de vieți omenești și resurse?

Principalele puncte de divergență

1. Statutul Strâmtorii Ormuz

Duminică seară, Donald Trump a fost extrem de categoric pe platforma Truth Social: „Autorizez deschiderea completă și fără taxe a Strâmtorii Ormuz și, simultan, ordon ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite. Nave ale lumii, porniți-vă motoarele. Lăsați petrolul să curgă!”

Ulterior, președintele american a nuanțat declarația, precizând că deblocarea acestei căi maritime vitale este condiționată de semnarea acordului programat pentru vineri la Geneva și că primele acțiuni vor viza exclusiv operațiunile de deminare.

În mod semnificativ, premierul pakistanez Shehbaz Sharif, mediatorul acordului, nu a menționat strâmtoarea în discursul său inițial, în timp ce presa de stat de la Teheran afirmă că gestionarea traficului maritim va reveni Iranului în termen de 30 de zile. Această interpretare vine în contradicție directă cu linia tradițională a Washingtonului, care respinge orice formă de control sau taxare din partea Iranului.

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Anunțul a provocat totuși o scădere imediată a prețului petrolului pe piețele internaționale, atingând cel mai scăzut nivel de la începutul lunii martie. Cu toate acestea, experții avertizează că restabilirea completă a lanțurilor de aprovizionare și repararea infrastructurii afectate de drone vor dura luni de zile, existând și problema reticenței companiilor de asigurări privind siguranța navigației.

2. Ecuația libaneză și poziția Israelului

O altă divergență majoră o reprezintă includerea Libanului în încetarea focului. În timp ce oficialii iranieni și mediatorul pakistanez au afirmat răspicat că acordul include oprirea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv pe cel libanez, Donald Trump a evitat complet subiectul în primele sale declarații publice.

Această dinamică complică poziția Israelului, care nu a fost inclus în negocieri și nu a reacționat imediat la anunțarea memorandumului. Premierul Benjamin Netanyahu are mize politice interne majore pentru a continua combaterea influenței iraniene și a milițiilor Hezbollah, iar orice acțiune militară viitoare a Israelului riscă să torpileze acordul americano-iranian.

Tensiunile dintre Trump și Netanyahu au fost de altfel evidente în cursul weekendului, după ce un atac israelian asupra Beirutului a amânat cu câteva ore anunțarea înțelegerii, provocând reacții extrem de dure și critici vehemente din partea președintelui american la adresa deciziilor liderului israelian.

3. Dosarul nuclear iranian

Viitorul programului nuclear al Iranului rămâne miza cea mai complicată. Memorandumul actual pasează această problemă către o rundă de negocieri extrem de tensionate, programată pentru următoarele 60 de zile. Trump a avertizat deja că va relua atacurile militare dacă Teheranul refuză să semneze un acord definitiv pe această temă.

Grupul de state europene E4 (Marea Britanie, Franța, Germania și Italia) și-a exprimat sprijinul pentru această abordare, condiționând ridicarea sancțiunilor economice de pași clari și verificabili din partea Iranului.

Teheranul continuă să susțină că programul său are scopuri pur civile, însă stocurile sale actuale de uraniu îmbogățit aproape de nivelul militar – estimate la peste 400 kg – vor constitui principalul punct de blocaj în discuțiile viitoare.

Mizele politice interne pentru Casa Albă

Din punct de vedere politic, Donald Trump are nevoie de rezultate rapide. Scăderea prețurilor la combustibil ar putea tempera inflația, oferind un sprijin important Partidului Republican în perspectiva alegerilor parlamentare parțiale din noiembrie.

Opoziția democrată a taxat însă dur strategia administrației. Reprezentantul Adam Smith, liderul democraților din Comisia pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților, a subliniat că, deși oprirea focului este un lucru pozitiv, războiul în sine nu a realizat nimic pentru interesele SUA, readucând situația în punctul din care a plecat, dar cu costuri umane și economice masive.

Dacă săptămânile următoare de negocieri nu vor aduce un mecanism verificabil de oprire a ambițiilor nucleare ale Iranului, istoria ar putea consemna acest memorandum nu ca pe o mare victorie diplomatică, ci doar ca pe o pauză temporară într-un conflict nerezolvat.