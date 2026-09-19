30 de ani de la căsătoria Majestății Sale Margareta cu Principele Radu

Astăzi, la Palatul Elisabeta, într-o atmosferă de aleasă discreție și cu acea noblețe sobră care însoțește marile momente ale unei Case Regale, a fost sărbătorită împlinirea a treizeci de ani de la cununia Majestății Sale Margareta și a Principelui Radu.

Majestatea Sa, Margareta, alături de Principele Radu Foto: Angels Photography / Daniel Angelescu

Treizeci de ani de viață împreună și, mai presus de toate, treizeci de ani puși sub semnul datoriei, al credinței și al slujirii României.

Pentru mulți români și pentru numeroase familii din țara noastră, cuplul regal rămâne un reper de statornicie, discreție, demnitate și devotament. Într-o vreme în care multe dintre rânduielile lumii se schimbă cu repeziciune, un asemenea drum, parcurs cu aceeași măsură, cu același respect și cu aceeași credință în datoria față de țară, dobândește o însemnătate aparte.

Ceremonia de astăzi, la Palatul Elisabeta, a reunit oaspeți de seamă, între care reprezentanți ai Crucii Roșii Române, ai Comitetului Olimpic, ministrul Raed Arafat și alți apropiați ai Casei Regale. Ieri seară a avut loc o cină în familie, cu invitați din străinătate. A fost o sărbătoare fără fast ostentativ, dar cu acea eleganță firească și acea măsură desăvârșită care se cuvin unei Familii Regale.

Muzica a întregit această zi într-un chip deosebit. Orchestra de copii (copii de 10-15 ani) și Corul Regal, dirijat de Răzvan Apetrei, au oferit un moment muzical de aleasă frumusețe, într-o întâlnire simbolică între tinerețe, tradiție și prietenie. Cine s-ar fi așteptat ca la Casa Regală să auzi pe lângă Johann Sebastian Bach, John Lennon,Elvis Presley sau melodii precum „What a Wonderful World” sau Summertime.

Într-o asemenea zi, se cuvine să ne întoarcem cu gândul la începuturi.

La 21 septembrie 1996, la Lausanne, în Elveția, a avut loc cununia religioasă a Majestății Sale Margareta și a Principelui Radu. Era un timp în care Regelui Mihai nu îi era încă îngăduit să se întoarcă în țara sa. Să nu uităm. Cununia s-a săvârșit în Biserica Sfântul Gherasim, într-o ceremonie de aleasă solemnitate, în limbile română, latină, greacă și engleză. Români veniți din țară, precum și membri ai comunităților românești, îndeosebi din Elveția, au dorit să fie de față la acel ceas însemnat din viața Familiei Regale a României. De atunci s-au scurs treizeci de ani.

Trei decenii în care Majestatea Sa Margareta și Principele Radu și-au așezat viața sub semnul unei datorii pe care au primit-o cu demnitate și pe care au împlinit-o cu statornicie: aceea de a sluji România.

În acest răstimp, cuplul regal a efectuat 400 de vizite în Europa, America și Africa, reprezentând România și națiunea română cu demnitate și consecvență.

Peste 55.000 de români au fost primiți la Palatul Elisabeta, la Săvârșin și la diferitele întâlniri și evenimente desfășurate de-a lungul acestor ani — fie în cadrul întâlnirilor din Palat, fie în audiențe private, fie cu prilejul sărbătorilor de Crăciun.

Sunt cifre care, dincolo de aparența lor statistică, vorbesc despre oameni și despre o legătură neîntreruptă cu națiunea. În timp ce politicienii de după 1990 se perindă rapid, mânați de propriile interese egoiste, Familia Regală slujește cu devotament neîncetat, totul pentru țară.

În ceea ce privește diplomația regală, în ultimii treizeci de ani au fost efectuate 152 de vizite externe, însemnând întâlniri cu șefi de stat, suverani, președinți și șefi de guvern, din Europa și din întreaga lume. Au fost vizite în Canada, în India și la Vatican, au fost întâlniri în mari capitale și în locuri în care România a fost reprezentată cu demnitate.

Ca gazde, la Palatul Elisabeta, din anul 2000 până astăzi, au fost primiți peste 65 de șefi de stat, de parlament și de guvern.

Poate că nu ne dăm întotdeauna seama ce înseamnă asemenea întâlniri pentru țara noastră. În diplomația unei națiuni, primirea unui șef de stat, a unui suveran sau a unui înalt reprezentant al unui guvern nu este doar un act protocolar. Este o formă de recunoaștere, de respect și de construire a unor punți între țări și între oameni.

În total, s-au însumat peste 12.000 de angajamente publice în țară și în străinătate. Este o cifră impresionantă, dar adevărata ei însemnătate nu stă în număr, ci în miile de întâlniri, în orele de muncă, în drumurile străbătute și în oamenii întâlniți în numele României.

Aceasta este, în fond, esența diplomației regale: continuitatea și stabilitatea.

Nu doar marile ceremonii și întâlnirile solemne alcătuiesc această misiune, ci și lucrul statornic, săptămână după săptămână, uneori cu mai multe angajamente într-o singură zi; drumurile către comunitățile mari și mici ale țării; întâlnirea cu oameni simpli, cu instituții, cu tineri, în școli, în locuri sărace alte țării, cu oameni de cultură și cu cei care, fiecare după puterea și rostul său, țin vie România.

În fiecare an, Familia Regală oferă pachete de Crăciun celor aflați în nevoie la Săvârșin (pildă stau imaginile din decembrie) și trimite și semnează peste 500 de felicitări de Crăciun.

Sunt gesturi care nu caută zgomotul lumii, dar care, prin continuitatea lor, dobândesc noblețea tradiției și înțelesul unei datorii împlinite.

Sunt treizeci de ani în care cuplul regal a muncit pentru România cu o statornicie care nu are nevoie de laudă, pentru că însăși continuitatea acestei munci este mărturia ei.

Prima vizită a Majestății Sale Margareta în România a avut loc în 1990, în primele zile ale lunii ianuarie. La 18 ianuarie, Majestatea Sa a vizitat Spitalul Colentina, un orfelinat, dispensarul rural din Brănești și casa Doinei Cornea de la Cluj.

Nu este lucru ușor să muncești pentru țară neîncetat, indiferent de cum te simți, de cum sunt vremurile politice sau economice, pe timp de pace sau război. Un rege nu are concediu de odihnă, nici nu-și dă demisia. Nu este lucru ușor să așezi binele țării mai presus de interesele personale și să faci aceasta cu măsură, cu răbdare și cu o diplomație aleasă, pe tărâm cultural, social și economic.

De ce subliniez economic, deoarece în toate vizitele externe, oamenii de afaceri sunt prezenți, iar ambasadorii României din țările respective îi pregătesc deseori vizite în zone de afaceri dar și în spații academice sau militare. În felul acesta, diplomația regală devine și un loc de întâlnire între oameni, instituții și națiuni, un loc în care interesele României pot fi făcute cunoscute cu demnitate și bună-cuviință.

Majestatea Sa Margareta a oferit patronajul regal pentru 47 de instituții, organizații și evenimente, iar Principele Radu pentru 25 de organizații și instituții.

Prin aceste patronaje, Familia Regală se află aproape de acele inițiative care dau substanță vieții culturale, sociale, educaționale și civice a României.

Fundația Regală Margareta a României a ajutat, în cei treizeci de ani, peste 400.000 de copii, iar prin filialele din cele șase țări, a adunat peste 16 milioane de euro pentru diferite proiecte.

Sunt cifre care poate nu sunt îndeajuns cunoscute. Și poate că tocmai de aceea merită rostite astăzi, cu măsură și cu recunoștință, pentru că în spatele fiecărei cifre se află un copil, o familie, un destin și, uneori, o șansă schimbată în bine.

Majestatea Sa a vorbit de cinci ori în Parlamentul României și a participat la 14 sesiuni solemne ale Camerelor Parlamentului României.

Principele Radu a semnat peste 40 de volume publicate la edituri prestigioase din România, adăugând misiunii sale publice o dimensiune intelectuală și culturală de însemnătate. Leadership autentic.

Privite toate împreună, aceste fapte alcătuiesc nu doar bilanțul unor decenii, ci mărturia unei vieți publice așezate sub semnul datoriei.

Treizeci de ani nu sunt doar o aniversare, înseamnă răbdare, statornicie, responsabilitate, respect. Înseamnă să știi că unele datorii nu se împlinesc într-o zi și că slujirea unei țări nu este o îndeletnicire vremelnică, ci o vocație.

Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au ales să așeze România în centrul misiunii lor publice. Au reprezentat-o peste hotare, au primit oameni la Palatul

Elisabeta, au sprijinit cultura, educația și societatea și au păstrat, cu discreție și demnitate, legătura dintre Coroană și națiune.

Iar astăzi, la Palatul Elisabeta, treizeci de ani de cununie au fost sărbătoriți în chipul cel mai potrivit: cu discreție, cu eleganță, cu prietenie și cu recunoștință.

Pentru că adevărata noblețe nu stă în fast, ci în statornicia cu care o datorie este dusă la împlinire.

La mulți ani Familiei Regale a României!

Și fie ca anii ce vor veni să păstreze aceeași lumină a devotamentului, aceeași măsură a demnității și aceeași neclintită credință în România.