Ilie Bolojan, vizită la Chișinău. Premierul interimar va participa la Congresul PAS, partidul Maiei Sandu

Premierul interimar și lider al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, va participa, duminică la Congresul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Evenimentul se desfășoară în capitala Republicii Moldova.

Ilie Bolojan este primul lider român care se deplasează la Chișinău după anunțul privind deschiderea primului cluster de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, se arată într-un comunicat al PNL.

Recent, ambasadorii statelor membre ale UE reuniți în COREPER au aprobat deschiderea Clusterului 1, denumit „Valorile fundamentale”, în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina.

Următorul pas îl reprezintă organizarea Conferințelor Interguvernamentale UE–Republica Moldova și UE–Ucraina, programate pentru luni, 15 iunie 2026, la Luxemburg.

„Participarea lui Ilie Bolojan la Congresul PAS transmite sprijinul constant al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru aprofundarea relațiilor dintre cele două state”, potrivit sursei citate.

Ultima vizită a lui Ilie Bolojan la Chișinău a avut loc la sfârșitul lunii mai, când acesta a participat la un eveniment dedicat reformei administrației publice locale. El și-a întrerupt, însă, programul oficial după ce o dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri, 12 iunie, că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au convenit deschiderea primului grup de negocieri de aderare pentru Ucraina și Moldova, marcând astfel un nou pas important în procesul de extindere al blocului comunitar.

Decizia a fost confirmată înaintea primei Conferințe Interguvernamentale, programată pentru luni, când va fi deschis oficial „capitolul privind fundamentele”, considerat esențial în structura negocierilor de aderare.