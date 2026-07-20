Grevă de avertisment luni în circa 500 de spitale din țară. Angajații vor opri programul între orele 9.00-11.00

O grevă de avertisment de 2 ore este anunţată luni în sistemul public de sănătate, din 28 iulie urmând să fie declanşată greva generală. În semn de protest faţă de legea salarizării, despre care sindicaliştii din cadrul Federaţiei Sanitas afirmă că perpetuează inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem.

"Luni, 20 iulie, în intervalul 9.00 - 11.00, Sanitas declanşează grevă de avertisment în sistemul public de sănătate. Federaţia SANITAS din România respinge categoric modul în care Guvernul înţelege să promoveze şi să forţeze adoptarea noii legi a salarizării pentru sectorul public. Documentul prezentat nu este rezultatul unui dialog social autentic, ci al unui proces opac, în care consultarea organizaţiilor sindicale a fost redusă la o simplă formalitate", a informat federaţia, afirmând că, "în realitate, Guvernul Bolojan nu-şi doreşte un sistem public de sănătate funcţional şi corect cu angajaţii şi cu cetăţenii acestei ţări".

Sanitas consideră că o lege construită, "în spatele uşilor închise" nu poate produce echitate, scrie News.

Sindicaliştii subliniază că, după luni întregi de presiune, în care Federaţia Sanitas din România a solicitat pe toate căile draftul legii salarizării publice, după ce la începutul lunii iunie 2026, 15.000 de membri SANITAS au protestat în Piaţa Victoriei iar angajaţii din sistemul public de sănătate şi de asistenţă socială au intrat în grevă japoneză, Guvernul a făcut publică o nouă variantă a proiectului legii salarizării.

Ce îi nemulțumește pe sindicaliști

"În continuare acuzăm perpetuarea unor inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem, în continuare constatăm că vor exista pierderi salariale pentru unii colegi, în continuare valoarea socială a muncii angajaţilor din Sănătate este subestimată de cei care fac politicile salariale în această ţară, de aceea vom continua programul de greve anunţat", a declarat Iulian Pope, preşedintele Sanitas.

- Sanitas consideră că sporurile sunt drepturi care compensează riscurile profesionale, nu privilegii care pot fi distribuite arbitrar

- Federaţia SANITAS atrage atenţia că una dintre cele mai grave probleme ale proiectului o reprezintă modificarea regimului sporurilor.

- "Aşa-zisa restructurare a sporurilor ascunde, în realitate, o diminuare semnificativă a veniturilor personalului din sănătate. Spre exemplu, un spor de 3-5 lei/oră pentru cei care lucrează în ture de noapte, în weekend sau de sărbătorile legale este mai mult decât demotivant: este o bătaie de joc la adresa celor care ţin sistemul medical public în funcţiune", susţin ei.

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- În plus, proiectul conduce la situaţia în care peste 30% dintre angajaţii sistemului sanitar nu vor mai beneficia de niciun spor, deşi natura activităţii lor nu se modifică.

- Compensarea riscului profesional este astfel transformată într-un mecanism generator de discriminare şi inechitate.

- Personalul TESA şi salariaţii din asistenţa socială continuă să fie discriminaţi.

- În loc să corecteze dezechilibrele existente, noua lege le accentuează.

- Personalul administrativ din unităţile sanitare şi angajaţii din sistemul de asistenţă socială rămân în continuare subevaluaţi şi insuficient remuneraţi, deşi activitatea acestora este indispensabilă funcţionării spitalelor, serviciilor medicale şi centrelor sociale.

"Fără economişti, jurişti, specialişti IT, personal administrativ, tehnic sau de suport şi fără angajaţii din asistenţa socială, niciun serviciu public din aceste domenii nu poate funcţiona în condiţii normale", spun sindicaliştii, care precizează că greva Sanitas este îndreptată împotriva politicilor economice şi sociale ale Guvernului Bolojan, nu a pacienţilor.

"Acţiunea noastră sindicală nu este un protest împotriva oamenilor care au nevoie de îngrijire medicală, ci împotriva deciziilor Guvernului care afectează atât angajaţii din sănătate şi asistenţă socială, cât şi calitatea serviciilor publice. Pe întreaga durată a grevei vom respecta obligaţiile legale privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale şi a serviciilor esenţiale, astfel încât pacienţii să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie. Tocmai pentru că ne pasă de pacienţi protestăm: un sistem în care profesioniştii sunt descurajaţi, discriminaţi şi trataţi fără respect nu poate oferi, pe termen lung, servicii de sănătate de calitate", explică reprezentanţii Sanitas.

Federaţia SANITAS anunţă că va continua greva până când Guvernul va înţelege să reia procesul de dialog şi să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echităţii, transparenţei şi recunoaşterii reale a muncii depuse de toţi salariaţii din sănătate şi asistenţă socială.

"O lege a salarizării care nu va mai putea fi modificată în următorii cinci-şapte ani trebuie să fie rezultatul negocierii şi al respectului faţă de profesionişti, nu al deciziilor politice luate unilateral", conchid sindicaliştii.

Consiliul Naţional SANITAS a decis organizarea unei greve generale din 28 iulie în toate unităţile sanitare din ţară.

Forma actualizată a proiectului Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice a fost publicată, vineri, pe site-ul Ministerului Muncii. În proiect se precizează că, începând cu data intrării în vigoare a legii, drepturile salariale ale personalului sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute de lege, drepturile salariale în plată neputând, în nicio situaţie, să fie mai mari decât cele stabilite potrivit legii.

De asemenea, prin contractele colective de muncă / acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură care excedează sau contravin actualei legi.