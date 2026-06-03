Eurodeputații laudă progresele Republicii Moldova și cer deschiderea negocierilor de aderare la UE

Membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European au adoptat miercuri un raport în care salută progresele realizate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și cer statelor membre să deschidă fără întârziere etapele următoare ale negocierilor.

Raportul a fost adoptat cu 58 de voturi pentru, 16 împotrivă și 3 abțineri.

Eurodeputații apreciază reformele implementate de autoritățile de la Chișinău și subliniază că Republica Moldova și-a menținut angajamentul față de integrarea europeană în pofida dificultăților interne și a presiunilor externe.

Documentul menționează progresele înregistrate în reforma justiției și în combaterea corupției, dar atrage atenția că aceste eforturi trebuie continuate într-un mod transparent și lipsit de influențe politice.

Raportul evidențiază și necesitatea continuării procesului de evaluare a judecătorilor și procurorilor, considerat esențial pentru consolidarea încrederii publice în sistemul judiciar și pentru întărirea statului de drept.

Eurodeputații avertizează totodată asupra tentativelor persistente ale Rusiei de a influența procesele democratice și dezbaterile publice din Republica Moldova. Potrivit raportului, interferențele externe, campaniile de dezinformare și tentativele de influențare a alegerilor rămân o provocare majoră pentru autoritățile moldovene.

În acest context, Parlamentul European solicită Uniunii Europene și statelor membre să își consolideze sprijinul pentru reziliența instituțională a Republicii Moldova, inclusiv în domeniile securității cibernetice, comunicării strategice și susținerii mass-mediei independente.

Raportul salută și aprofundarea integrării economice a Republicii Moldova în piața unică europeană, precum și planurile autorităților de a elimina dependența de resursele energetice rusești.

În ceea ce privește regiunea separatistă Transnistria, eurodeputații își reafirmă sprijinul pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și pentru o soluționare pașnică a conflictului. Documentul reiterează apelurile adresate Rusiei pentru retragerea personalului militar și a echipamentelor militare din regiune.

Raportorul documentului, Sven Mikser (Estonia), a declarat că Republica Moldova merită să fie recompensată pentru progresele realizate și a cerut statelor membre să avanseze rapid către deschiderea negocierilor de aderare.