Ilie Bolojan a cerut un avion militar Spartan pentru a ajunge în țară. Premierul se află în Republica Moldova

Premierul Ilie Bolojan a cerut vineri un avion militar Spartan pentru a reveni de urgență din Republica Moldova. Șeful guvernului va fi reprezentat la ședința CSAT de ministrul Apărării, Radu Miruță.

Premierul Ilie Bolojan, care se află într-o vizită în Republica Moldova, a cerut vineri un avion militar Spartan pentru a ajunge la ședința Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT), potrivit unor surse guvernamentale.

La ora 11.00, când ședința CSAT urma să înceapă, premierul se află încă în Republica Moldova. Din acest motiv, l-a delegat pe ministrul Apărării Radu Miruță pentru a-l înlocui.

Ședința CSAT a fost convocată de președintele Nicușor Dan după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din orașul Galați și a rănit doi locatari.

Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns joi seară, 28 mai, în Republica Moldova, iar vineri are o întrevedere la Chișinău cu omologul său, Alexandru Munteanu.

Ilie Bolojan a spus că incidentul de la Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc, este „inacceptabil” și a fost condamnat de oficialii români „fără echivoc în această dimineață”.

„Noi am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară ca să ne permită pe de-o parte să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine.

Acest sisteme de radare urmează să le achiziționăm prin SAFE, dar urmează să fie livrate în următoarele luni, și deci până în doi ani de zile. Am solicitat transferul de antiaeriene, pentru că, pentru a le doborî, tehnica pe care o deținem e disproporționată față de situația din teren.”

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.Cele două persoane care au fost rănite, vineri noaptea, după ce o dronă a lovit un bloc din Galați au fost transportate la spital, iar alți doi locatari, cu atac de panică, au primit îngrijiri la fața locului.