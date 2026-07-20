Donald Trump: „Suntem profund întristaţi de moartea militarilor americani”. Ce spune despre pierderile Iranului

Preşedintele SUA Donald Trump s-a declarat duminică profund întristat de moartea militarilor americani în războiul cu Iranul, în condiţiile în care numărul militarilor decedaţi a ajuns la 17, relatează CNN.

„Suntem profund întristaţi, dar ştiţi, aceşti oameni extraordinari, aceşti mari patrioţi... sunt acolo luptând pentru ca Iranul să nu poată avea o armă nucleară”, le-a spus Trump jurnaliştilor la revenirea la Washington, după ce a asistat la finala Cupei Mondiale, scrie News.

Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), un militar american a fost ucis sâmbătă în nordul Irakului, iar alţi doi au murit în urma unor atacuri în Iordania, vineri.

Trump a continuat lăudând capacitatea militară a Statelor Unite, la scurt timp după ce CENTCOM a anunţat a noua noapte consecutivă de lovituri asupra Iranului.

„Iranul a fost foarte, foarte grav afectat. Aproape că şi-a pierdut toate capacităţile militare. Le-a mai rămas foarte puţin”, a declarat preşedintele american, adăugând că SUA „i-au lovit din nou foarte puternic în această seară”.

Cea mai importantă bază militară americană din Iordania este situată la Azraq, la circa 100 de kilometri nord-est de Amman. CENTCOM nu a precizat locul exact în care s-au înregistrat victimele.

SUA au bombardat Iranul iar Teheranul a ripostat din nou lovind ţinte în Iordania, Kuweit şi Bahrein şi ameninţând că va trece la o "ofensivă totală".

Guvernul iranian a anunţat sâmbătă că acordul-cadru convenit cu Statele Unite nu mai este valabil, acuzând Washingtonul că şi-a încălcat obligaţiile asumate prin memorandumul de înţelegere semnat de preşedinţii celor două ţări la 17 iunie la Islamabad pentru încetarea ostilităţilor.