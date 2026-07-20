Programul „Rabla 2026" pentru persoanele fizice începe luni dimineaţa. Cererile se depun exclusiv online

Sesiunea din 2026 a programului "Rabla" pentru persoanele fizice debutează luni dimineaţa, moment din care solicitanţii se pot înscrie online în aplicaţia dedicată.

Potrivit Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), înscrierile încep la ora 10:00.

Pentru ediţia din acest an a programului"Rabla", bugetul alocat este de 300 de milioane de lei iar valoarea ecotichetelor este următoarea: 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Înscrierea solicitanţilor se realizează prin încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente: cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi ulterior, încărcată fără a fi semnată; actul de identitate, în termen de valabilitate la momentul înscrierii; certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program; certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

AFM precizează că persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziţionat.