 Programul „Rabla 2026" pentru persoanele fizice începe luni dimineaţa. Cererile se depun exclusiv online | adevarul.ro
search
Luni, 20 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Programul „Rabla 2026" pentru persoanele fizice începe luni dimineaţa. Cererile se depun exclusiv online

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sesiunea din 2026 a programului "Rabla" pentru persoanele fizice debutează luni dimineaţa, moment din care solicitanţii se pot înscrie online în aplicaţia dedicată.

Mașinile vechi duse la fier vechi
Programul Rabla începe luni FOTO: Adevărul

Potrivit Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), înscrierile încep la ora 10:00.

Pentru ediţia din acest an a programului"Rabla", bugetul alocat este de 300 de milioane de lei iar valoarea ecotichetelor este următoarea: 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Înscrierea solicitanţilor se realizează prin încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente: cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi ulterior, încărcată fără a fi semnată; actul de identitate, în termen de valabilitate la momentul înscrierii; certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program; certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

AFM precizează că persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziţionat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
digi24.ro
image
Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii
stirileprotv.ro
image
Culisele negocierilor de la Cotroceni. Alegerile anticipate au ajuns pe masa discuțiilor. Ultimele mutări ale președintelui Nicușor Dan
gandul.ro
image
Filmul „Odiseea”, încasări globale de 264,1 milioane de dolari. A depășit „Oppenheimer”
mediafax.ro
image
El a fost singurul fotbalist care n-a dat mâna cu Donald Trump. E ireal ce a putut face și Mikel Merino
fanatik.ro
image
Ultima oprire pentru tramvaiele Tatra: Depoul Militari și-a deschis porțile pentru zeci de pasionați
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
Haos după Spania - Argentina 1-0: Gavi și Paredes s-au luat la bătaie! Imagini neverosimile
digisport.ro
image
Fiica celui mai bogat om din Asia a făcut furori la Paris. A purtat o geantă de 2 milioane de dolari în care încape doar un ruj
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
observatornews.ro
image
Momente de tensiune la granița României! Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card și când sunt aduse de poștaș în august? Surpriză neplăcută pentru femei
newsweek.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
prosport.ro
image
Poate ANAF să verifice de unde ai avut bani pentru o casă sau o mașină? În ce situații începe controlul
playtech.ro
image
Ce nu s-a văzut la TV: milioane de români au ratat momentul acesta! Puțini știu că Argentina a avut, de fapt, doi eliminați în finala CM 2026. Gesturi sălbatice și roșu arătat de arbitru
fanatik.ro
image
Turistă arestată pe aeroport, după ce a vrut să plece fără să achite sejurul all inclusive. La cât se ridica factura pentru cele 11 zile
ziare.com
image
Imaginea Mondialului: Lionel Messi nu s-a mai putut stăpâni, după finala Spania - Argentina 1-0!
digisport.ro
image
Spania, noua regină a fotbalului. Argentina a dormit 120 de minute în finala Campionatului Mondial
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul momentului la finala CM 2026. Detalii AICI
romaniatv.net
image
Ce e interzis să faci pe 20 iulie! Sărbătoare mare în calendarul ortodox
mediaflux.ro
image
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
gsp.ro
image
Imagini cu Jador în timp ce este bătut înaintea unui concert în Torino. Artistul a fugit cu ajutorul unor români, însă agresorii au lovit inclusiv mașina în care se afla un copil
actualitate.net
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
S-a întors în România după 9 ani petrecuți în Marea Britanie, iar o situație i-a dat toate planurile peste cap: „Voi ce ați face în locul meu?”
click.ro
image
Experiența care a marcat-o pe Claudia Pătrășcanu. Ce a simțit la mormântul Sfântului Paisie: „Mi-a apărut întâmplător o imagine”
click.ro
image
Sânziana Buruiană, șocată de noua modă de la Nibiru: „8 din 10 fete”
click.ro
FotoJet (81) jpg
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte
okmagazine.ro
numerology concept composition (1) jpg
Noroc din plin pentru 3 zodii. Ziua de 19 iulie le poate aduce o surpriză uriașă
clickpentrufemei.ro
Valea Uzinelor, Oravița, 15 iunie 1931. Zamfirița, Cornel, Traian, Tinel și Cornelia tanti. Colecția Marta Bosică - născută Iana (© Muzeul Național al Banatului)
Istoria unei fotografii: O drumeție pe munte în anul 1931
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să-ți meargă bine și să fii ferit de necazuri. Obiceiurile respectate și astăzi
image
S-a întors în România după 9 ani petrecuți în Marea Britanie, iar o situație i-a dat toate planurile peste cap: „Voi ce ați face în locul meu?”

OK! Magazine

image
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte

Click! Pentru femei

image
Noroc din plin pentru 3 zodii. Ziua de 19 iulie le poate aduce o surpriză uriașă

Click! Sănătate

image
De ce se sărută oamenii?