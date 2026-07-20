 Atac armat în Tucson, Arizona. Zece persoane sunt grav rănite după ce s-au tras focuri de armă într-o zonă aglomerată | adevarul.ro
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Video Atac armat în Tucson, Arizona. Zece persoane sunt grav rănite după ce s-au tras focuri de armă într-o zonă aglomerată

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Zece persoane, inclusiv un suspect, au fost rănite într-un incident armat în masă care a avut loc, duminică, 19 iulie, într-un cartier comercial aglomerat din apropierea centrului oraşului Tucson, Arizona, a declarat poliţia americană.

Atac armat în Tucson-Arizona FOTO: X/Michelle Rivera
Atac armat în Tucson-Arizona FOTO: X/Michelle Rivera

Poliţiştii aflaţi în patrulare de rutină s-au îndreptat în direcţia sunetelor de focuri de armă în jurul orei 2 dimineaţa, ora locală, şi au dat peste un suspect, căruia i-au adresat "comenzi repetate" şi apoi au tras asupra lui, potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Poliţie din Tucson, Frank Magos, scrie News.

Poliţiştii i-au acordat primul ajutor presupusului autor al împuşcăturilor, iar acesta a fost transportat la un spital local cu răni care îi puneau viaţa în pericol, a declarat Magos reporterilor, într-o conferinţă de presă în apropierea locului incidentului.

Alte nouă persoane au fost rănite înainte ca poliţia să ajungă şi au fost duse la spitale în stare critică, multe dintre ele cu răni prin împuşcare la membre, a spus Magos. Toate victimele erau adulţi şi niciun ofiţer de poliţie nu a fost rănit, a precizat el.

Poliţia nu a oferit detalii oficiale cu privire la ceea ce ar fi putut declanşa violenţa armată, care a avut loc în mijlocul unui număr mare de oameni aflaţi pe stradă în acea noapte. "Este o atmosferă foarte animată aici, o mulţime foarte plină de viaţă", a spus Magos.

Împuşcăturile au izbucnit în urma unei confruntări între două grupuri de persoane care se cunoşteau între ele, iar trecătorii au fost loviţi de gloanţe, a relatat postul local de televiziune KGUN-TV, afiliat reţelei ABC, citând surse din cadrul poliţiei.

"Un trăgător a început să tragă fără discernământ într-o zonă aglomerată, rănind nouă persoane înainte de a fi oprit de un ofiţer al Poliţiei din Tucson", a declarat primarul Regina Romero într-o declaraţie citată de KGUN. "Toate victimele au fost stabilizate şi transportate la spital, unde sperăm că se vor recupera toate", a adăugat ea.

Incidentul de duminică din Tucson, al doilea oraş ca populaţie din Arizona, a ridicat numărul împuşcăturilor în masă din SUA la 257 în acest an, potrivit Gun Violence Archive, o bază de date online despre împuşcături alimentată zilnic cu informaţii de la forţele de ordine, mass-media şi alte surse. Arhiva defineşte o împuşcătură în masă ca un incident de violenţă cu arme de foc în care cel puţin patru victime au fost rănite sau ucise.

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