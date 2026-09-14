Probleme la impozitarea clădirilor deținute de firme din 2027. Avertismentul unui expert

Un memoriu transmis Comisiei pentru constituționalitate din Camera Deputaților avertizează asupra unor posibile neclarități în modul de calcul al impozitului pe clădiri începând cu anul 2027, în special pentru locuințele și imobilele cu utilizare mixtă deținute de persoane juridice.

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Documentul, semnat de expertul contabil judiciar Daniel Udrescu, publicat pe juridice.ro atrage atenția că problema nu privește, în această formă, impozitele datorate în 2026. Pentru anul în curs, regulile actuale referitoare la clădirile rezidențiale ale firmelor continuă să se aplice, susține autorul analizei.

Riscul invocat privește anul 2027. Potrivit memoriului, modificările legislative programate ar putea păstra definiția unei clădiri rezidențiale, însă fără să mai ofere suficient de clar mecanismul de calcul al impozitului pentru imobilele deținute de companii. O problemă similară ar putea apărea în cazul clădirilor cu utilizare mixtă, adică acelea care au atât o destinație de locuință, cât și una economică.

Autorul subliniază că o asemenea neclaritate nu înseamnă automat că toate imobilele deținute de firme vor fi taxate ca spații nerezidențiale și nici că s-ar aplica, prin simplă interpretare, o cotă de impozitare mai mare. O obligație fiscală mai împovărătoare nu ar trebui creată prin analogie, ci numai printr-o regulă legală expresă și previzibilă.

În esență, memoriul reclamă o problemă de tehnică legislativă: contribuabilii și autoritățile locale trebuie să poată identifica fără echivoc categoria în care se încadrează o clădire, baza de impozitare, cota aplicabilă și data de la care intră în vigoare noile reguli.

Analiza amintește că un impozit mai ridicat nu este, prin el însuși, neconstituțional sau „confiscator”. O eventuală sarcină excesivă trebuie demonstrată concret, prin raportare la valoarea imobilului, veniturile pe care le poate produce, gradul de ocupare, cheltuielile necesare și efectul real asupra proprietarului.

Memoriul propune intervenția Parlamentului înainte de 1 ianuarie 2027. Soluția cerută este păstrarea sau rescrierea expresă a regulilor de calcul pentru clădirile rezidențiale deținute de firme, introducerea unor norme clare pentru clădirile mixte și publicarea unor exemple de calcul ușor de verificat.

Pentru proprietarii care primesc, în 2026, o decizie de impunere pe care o consideră greșită, analiza recomandă verificarea încadrării imobilului, a bazei de impozitare și a cotei aplicate. O eventuală contestație trebuie formulată împotriva deciziei fiscale individuale, în procedura prevăzută de legislația fiscală, și nu confundată cu atacarea unei hotărâri locale privind taxele și impozitele.

Miza principală, potrivit autorului, este evitarea unor interpretări diferite de la o autoritate locală la alta și prevenirea unor litigii fiscale în masă după intrarea în anul 2027.