Reguli noi pentru creatorii de conținut. Când trebuie notificat CNA dacă faci bani din TikTok, YouTube, Instagram sau Facebook

Creatorii de conținut care au audiențe mari și obțin venituri sau alte beneficii din activitatea online ar putea avea, de la sfârșitul lunii septembrie, obligații noi față de Consiliul Național al Audiovizualului. Noile reguli nu se aplică automat tuturor influencerilor sau utilizatorilor de rețele sociale, ci celor care îndeplinesc simultan mai multe condiții.

Noile reguli nu se aplică automat tuturor influencerilor. Foto: Shutterstock

Decizia CNA nr. 116/2026 intră în vigoare la 27 septembrie 2026 și stabilește în ce situații un canal de social media poate fi considerat serviciu media audiovizual la cerere. Cu alte cuvinte, activitatea unui creator poate intra sub regulile aplicabile conținutului audiovizual, chiar dacă materialele sunt publicate pe platforme precum YouTube, Facebook, Instagram sau TikTok, notează juridice.ro.

Obligația de notificare către CNA apare însă numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, și condiții suplimentare. Platforma trebuie să fie accesibilă publicului din România, iar conținutul să se adreseze românilor din țară sau din străinătate.

IMPORTANT: Creatorul trebuie să aibă cel puțin 100.000 de urmăritori ori abonați, inclusiv prin cumularea audienței de pe mai multe platforme, să fi publicat minimum 24 de materiale video în ultimele 12 luni și să obțină bani, produse, servicii sau alte beneficii ca urmare a acestei activități.

Pragul de 100.000 de urmăritori nu este, așadar, singurul criteriu. Un creator cu o comunitate numeroasă nu are automat obligația de a notifica CNA dacă nu desfășoară o activitate comercială constantă sau dacă nu sunt îndeplinite celelalte cerințe prevăzute de decizie.

Cei care se încadrează deja în aceste condiții la data de 27 septembrie vor avea la dispoziție 60 de zile pentru transmiterea notificării. Dacă același serviciu este oferit prin mai multe platforme, se depune o singură notificare, iar CNA eliberează un singur aviz de furnizare.

Noile reguli sunt importante nu doar pentru creatori, ci și pentru companiile care folosesc influenceri în campanii de promovare. Deși obligația de notificare revine creatorului sau entității care administrează canalul, brandurile pot fi afectate reputațional dacă materialele publicitare nu sunt marcate corespunzător sau dacă sunt încălcate restricții speciale privind promovarea anumitor produse și servicii, se precizează într-un articol publicat de avocații Monica Stătescu și Arina Dumitru.

Așadar, activitatea de influencer este privită ca o activitate economică cu impact semnificativ.

Pentru creatorii care monetizează constant conținutul și se adresează unui public numeros din România, simpla prezență pe o platformă socială poate deveni, din punct de vedere juridic, o activitate supusă unor obligații specifice.