CSM a suspendat-o pe Liliana Alexe, judecătoarea care a blocat ROMATSA și a fost scoasă cu jandarmii din ÎCCJ

Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe, cea care a dispus suspendarea pentru o lună a certificatului ROMATSA, dosar discutat la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a fost suspendată din funcție de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe Foto: Mediafax

Suspendarea este valabilă până la finalizarea, în mod definitiv, a procedurii disciplinare ce face obiectul Inspecției Judiciare

„Secția a reținut că atingerea gravă adusă prestigiului justiției este conturată atât de faptele pentru care se efectuează cercetarea disciplinară, cât și de caracterul cumulativ, succesiunea și persistența acțiunilor doamnei judecător Alexe Liliana Cătălina în cadrul ședinței de judecată desfășurată la Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, în data de 26 august 2026, această conduită fiind analizată prin raportare la exigențele specifice funcției de judecător. Astfel, Secția a reținut că faptele pentru care este cercetată doamna judecător, circumstanțele concrete în care acestea au fost săvârșite și urmările lor creează prima facie, până la finalizarea, în mod definitiv, a procedurii disciplinare, o îndoială cu privire la respectarea de către aceasta a prevederilor legale referitoare la interdicții și incompatibilități, precum și a obligațiilor care îi revin în considerarea statutului deținut, atât prin raportare la părțile din dosar, cât și prin raportare la ceilalți colegi judecători”, se arată în hotărârea Secției pentru judecători a CSM de joi, 10 septembrie.

Hotărârea poate fi atacată cu apel.

Reamintim că un incident fără precedent a avut loc pe 26 august, la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul în care a fost contestată hotărârea Curții de Apel București privind suspendarea certificatului ROMATSA.

Scoasă din sală cu jandarmii

Liliana Cătălina Alexe, judecătoarea care a pronunțat sentința la Curtea de Apel București, s-a prezentat în sala în care se judeca recursul şi a cerut în repetate rânduri să vorbească și să susțină soluția pe care o pronunțase, deşi nu avea nicio calitate oficială în acest proces. După ce i s-a cerut de mai multe ori să respecte procedurile legale, în cele din urmă ea a fost scoasă din sală cu ajutorul jandarmilor.

ROMATSA a atacat hotărârea cu recurs. Dosarul, înregistrat cu numărul 4696/2/2025, a ajuns la Înalta Curte la începutul lunii august, iar judecarea recursului a fost stabilită pentru miercuri, 26 august, când s-a ajuns ca judecătoarea Liliana Cătălina Alexe să fie scoasă din sală cu jandarmii.

Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe se afla deja în atenția Inspecției Judiciare în legătură cu dosarul ROMATSA. Pe 29 iunie, Inspecția Judiciară a anunțat că s-a sesizat din oficiu după apariția în spațiul public a unor informații despre hotărârea prin care fusese suspendat certificatul ROMATSA.

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Pe 28 iulie, Liliana Cătălina Alexe a acordat Digi24.ro un interviu în care a explicat de ce a decis suspendarea certificatului ROMATSA, deși recursul împotriva sentinței sale nu fusese încă soluționat şi, în plus articolul 233 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 prevede că judecătorii „nu își pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfășurare”.

„Nu puteam să iau o sancțiune mai ușoară”, declara judecătoarea, susținând și că „doar dacă încălcam Legea” ar fi putut evita soluția pe care a pronunțat-o. În interviu, ea a explicat raționamentul juridic folosit, situația reclamanților și normele europene pe care le considera aplicabile.

De unde a pornit dosarul ROMATSA

Procesul a pornit de la mai multe persoane care au reclamat modul în care ROMATSA face recrutarea controlorilor de trafic aerian, susţinând că aveau pregătirea și licențele necesare, dar că sistemul de formare și recrutare internă al regiei îi împiedica, în practică, să fie angajați, în contextul în care au mai existat anterior hotărâri prin care practicile ROMATSA au fost considerate discriminatorii.

În noul proces, reclamanții au cerut aplicarea sancțiunii prevăzute de OG 137/2000 pentru persoanele juridice care încalcă în mod repetat legislația privind combaterea discriminării.

Pe 27 februarie 2026, Liliana Alexe, în calitate de judecător la Curtea de Apel București, a decis suspendarea pentru o lună a certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană al ROMATSA. Măsura urma să producă efecte numai după ce hotărârea devenea definitivă.

ROMATSA a atacat hotărârea cu recurs. Dosarul, înregistrat cu numărul 4696/2/2025, a ajuns la Înalta Curte la începutul lunii august, iar judecarea recursului a fost stabilită pentru miercuri, 26 august, când s-a ajuns ca judecătoarea Liliana Cătălina Alexe să fie scoasă din sală cu jandarmii.

Suspendarea ROATSA, analizată în CSAT

Miza procesului nu se rezumă însă la relația dintre ROMATSA și persoanele care au contestat modul de recrutare, deoarece compania furnizează serviciile de navigație aeriană în spațiul aerian național, iar posibilitatea suspendării certificatului său a determinat convocarea CSAT.

Pe 29 iunie, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a discutat situația și a apreciat că oprirea activității ROMATSA ar crea o „vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale”, indicând printre posibilele efecte scăderea supravegherii integrate a spațiului aerian și afectarea misiunilor tactice și logistice ale NATO de pe Flancul Estic.