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Dana Marijuana a fost condamnată pentru trafic de droguri. Decizia nu este definitivă

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Tribunalul Constanţa a decis, vineri, condamnarea fostei cântăreţe Dana Marijuana la cinci ani şi patru luni de închisoare pentru trafic de droguri şi pentru conducerea unei mașini în timp ce se afla sub influența substanțelor interzise. Decizia instanței nu este definitivă.

Dana Marijuanta
Dana Marijuana a fost condamnată Foto: Amprena

Tribunalul Constanţa a hotărât, vineri, condamnarea Danielei Coteanu, cunoscută sub numele de scenă Dana Marijuana, la cinci ani de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc şi la un an de închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Instanţa a decis contopirea celor două pedepse, urmând ca Dana Marijuana să execute o pedeapsă de cinci ani şi patru luni de închisoare.

Magistraţii au stabilit să deducă din această pedeapsă durata reţinerii, arestului preventiv şi arestului la domiciliu de la data de 22 august 2024 la zi, scrie News.

În acelaşi dosar au mai fost condamnaţi Cristi-Alin Neagu, la şase ani şi trei luni de închisoare, pentru trafic de droguri de risc şi pentru deţinere de droguri de risc pentru consum propriu şi a lui Mugur-Valentin Nicula, la şase ani şi patru luni de închisoare, pentru aceleaşi infracţiuni.

Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de zece zile de la comunicare.

Dana Marijuana a fost oprită în trafic, în data de 22 august 2024, pe DN 39, în localitatea 2 Mai.

„În urma testării cu aparatul din dotare, au reieşit indicii cu privire la posibila prezenţă a substanţelor psihoactive. Persoana a fost condusă la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanţe interzise”, au precizat poliţiştii.

În autoturism se aflau şi cei doi bărbaţi, iar anchetatorii au găsit asupra lor şi în autoturism diverse substanţe interzise.

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