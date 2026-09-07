Prezentatoarea TV Sarah Khalifa, condamnată la moarte în Egipt. Ce acuzații i se aduc

Prezentatoarea de televiziune Sarah Khalifa a fost condamnată la moarte de un tribunal din Cairo, alături de alte 11 persoane, într-un dosar privind producerea și traficul de droguri sintetice.

Prezentatoarea TV Sarah Khalifa, condamnată la moarte. Foto: Instagram / Sarah Khalifa

În vârstă de 39 de ani, Sarah Khalifa era cunoscută pentru emisiunea „Mission Impossible”, axată pe teme legate de criminalitate și securitate. Pe lângă activitatea din televiziune, aceasta deține o clinică de cosmetică și o companie de organizare de evenimente, notează Euronews.

Potrivit presei egiptene de stat, instanța a găsit-o vinovată, împreună cu ceilalți inculpați, de constituirea unei grupări infracționale organizate pentru procurarea unor substanțe folosite la fabricarea drogurilor și pentru trafic. Dosarul include și acuzații privind deținerea și transportul ilegal de arme și muniție.

Anchetatorii susțin că gruparea importa din străinătate materii prime folosite pentru producerea drogurilor sintetice. În timpul unor percheziții au fost confiscate peste 750 de kilograme de droguri și materii prime, precum și două apartamente transformate în laboratoare. Polițiștii au mai găsit arme și numeroase cartușe deținute fără autorizație.

Sentința capitală a fost pronunțată după consultarea Marelui Muftiu al Egiptului, procedură prevăzută de legislația egipteană în cazul condamnărilor la moarte. Hotărârea poate fi contestată.

Sarah Khalifa și o parte dintre ceilalți inculpați au primit, de asemenea, câte cinci ani de închisoare într-un dosar separat, în care sunt acuzați de răpirea și agresarea unui tânăr.

În Egipt, pedeapsa cu moartea poate fi aplicată, printre altele, pentru omor cu premeditare, terorism, anumite infracțiuni sexuale și trafic de droguri. Potrivit Egyptian Rights and Freedoms Commission, în 2025 au fost pronunțate 541 de condamnări la moarte în această țară.