 Cine este, de fapt, femeia cu poșetă Hello Kitty care s-a fotografiat cu Nicușor Dan. A fost confundată cu un consilier de la Cotroceni | adevarul.ro
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Cine este, de fapt, femeia cu poșetă Hello Kitty care s-a fotografiat cu Nicușor Dan. A fost confundată cu un consilier de la Cotroceni

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O postare potrivit căreia o procuroare din Giurgiu ar fi consiliera președintelui Nicușor Dan a devenit virală, însă informația este falsă. În realitate, procuroarea a fost confundată cu Martina Orlea, consilier prezidențial în domeniul securității naționale.

Nicușor Dan și Ioana Sadovec
Nicușor Dan și Ioana Sadovec Foto: Facebook/Claudia Janz

Pe rețelele de socializare au apărut fotografii cu procuroarea Ioana Sadovec, purtând o poșetă cu un ornament Hello Kitty, iar internauții au declarat, în mod eronat, că aceasta este consilier prezidențial.

În realitate, Ioana Sadovec este procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, funcție pe care o ocupă din 2016.

Potrivit Juridice.ro, în perioada 2025-2026, Sadovec a fost procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud, iar între 2023 și 2025 a fost auditor de justiție la Institutul Național al Magistraturii.

Înainte de intrarea în magistratură, a fost avocat în cadrul SĂVESCU & ASOCIAȚII, între 2019 și 2023.

Cine este Martina Orlea

Publicul a confundat-o cu Martina Orlea, consilier prezidențial în domeniul securității naționale. A fost numită consilier la Cotroceni în mai 2026.

Aceasta este expertă în comunicare digitală și a lucrat timp de cinci ani în campanii de comunicare politică și de combatere a dezinformării în peste 20 de țări, potrivit Administrației Prezidențiale.

Martina Orlea
Martina Orlea Foto: Administrația Prezidențială

De asemenea, a lucrat în ultimii trei ani pentru Electica, o agenție specializată în comunicare din Londra, dezvoltând brand-ul Shift Campaigns, care este specializat în combaterea dezinformării.

În cadrul acestei companii, a condus unul dintre cele mai mari proiecte de combatere a dezinformării pentru Ministerul de Afaceri Externe a Marii Britanii (FCDO - Foreign, Commonwealth and Development Office) în Europa de Est și Asia de Sud-Est.

A lucrat împreună cu NATO StratCom într-un proiect de măsurarea a impactului narativelor rusești în Ucraina. În zona politică, a lucrat la campanii digitale pentru UK Labour, PAS în Republica Moldova, SPD în Germania.

Martina a absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale și un Master în cadrul Sciences Po din Paris.

Ea a mai lansat primul proiect apolitic de training al independenților pentru alegerile locale din 2028, intitulat „Spre Primărie”. 

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