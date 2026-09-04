 Nicușor Dan primește 17 ambasadori străini la Cotroceni. Cine sunt diplomații care își prezintă scrisorile de acreditare | adevarul.ro
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Nicușor Dan primește 17 ambasadori străini la Cotroceni. Cine sunt diplomații care își prezintă scrisorile de acreditare

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Președintele Nicușor Dan va primi vineri, la Palatul Cotroceni, 17 ambasadori străini care urmează să își prezinte oficial scrisorile de acreditare.

Nicușor Dan primește 17 ambasadori străini la Cotroceni.
Nicușor Dan primește 17 ambasadori străini la Cotroceni. Foto: Inquam Photos / George Călin

Printre diplomații care își încep astfel oficial misiunile în România se numără ambasadorii agreați ai Canadei, Serbiei și Danemarcei. Este vorba despre Kevin Rex, Dragan Simeunovic și Stig Paolo Piras, potrivit Agerpres

Ceremonia de la Palatul Cotroceni va începe la ora 10:00, iar pe parcursul zilei își vor prezenta scrisorile de acreditare reprezentanții diplomatici ai mai multor state.

Lista ambasadorilor este următoarea:

  • Le Vinh Thang – Republica Socialistă Vietnam;
  • Khalid bin Eid Al-Shammari – Regatul Arabiei Saudite;
  • Seyed Mohsen Emadi – Republica Islamică Iran;
  • Hur Seung-chul – Republica Coreea;
  • Chaouki Chemmam – Republica Algeriană Democratică și Populară;
  • Alex Wetzig Abdale – Republica Chile;
  • Amangeldy Sainov – Republica Kazahstan;
  • Phuchphop Mongkolnavin – Regatul Thailandei;
  • Yacouba Cisse – Republica Coasta de Fildeș;
  • Javier Enrique Caraballo Salazar – Republica Panama;
  • Chea Chanboribo – Regatul Cambodgiei;
  • Gabriel Orellana Zabalza – Republica Guatemala;
  • Kennedy Obed Reyes Lazo – Republica El Salvador;
  • Theresa Adjei-Mensah – Republica Ghana.

Primirea ambasadorilor agreați are loc în cadrul procedurii oficiale prin care aceștia își încep mandatul diplomatic în România.

Toate întâlnirile sunt programate la Palatul Cotroceni, începând cu ora 10:00.

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