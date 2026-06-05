Oana Roman intră în conflict deschis cu suveraniștii pe TikTok: „Niște antinaționali, niște trădători și niște scursuri”

Oana Roman a stârnit furie pe Tiktok, după ce a distribuit un videoclip în care i-a insultat pe suveranişti, numindu-i „trădători”, „scursuri” și „împuțiți”. După ce pe rețele au apărut numeroase mesaje în care a fost criticată şi acuzată de ipocrizie, vedeta şi-a șters postarea.

Un videoclip publicat de Oana Roman pe TikTok a aprins spiritele pe rețelele sociale. Totul a pornit de la insultele vedetei la adresa suveraniştilor, pe care i-a descris în termeni extrem de duri și despre care a spus că, dacă ar fi după ea, le-ar retrage cetăţenia română.

„Suveraniștii, acești anti-europeni, anti-globaliști, conspiraționiști, proruși, ce vreți voi, sunt, de fapt, niște antinaționali, niște trădători și niște scursuri la propriu, cărora eu și le-aș retrage cetățenia. Deci să vadă cum e să trăiască fără toate facilitățile și libertățile pe care le oferă în Statutul de Cetățean European. Și ei sunt de fapt niște pesediști împuțiți, niște auriști și georgiști”, a spus fiica fostului premier Petre Roman pe TikTok.

Videoclipul ei a declanşat furia internauţilor, o parte dintre aceştia atrăgându-i atenţia asupra limbajului folosit şi a faptului că ofensează milioane de români, pe care îi bagă în aceeaşi oală, în timp ce alţii i-au răspuns cam în acelaşi ton cu cel folosit de ea.

Unul dintre cei mai vocali critici a fost un bărbat care a făcut referire la tatăl vedetei, fostul premier Petre Roman, şi a acuzat-o pe Oana Roman că uită de poziția privilegiată pe care ar fi avut-o de-a lungul anilor, acuzând-o de ipocrizie şi asociind-o cu un personaj de desene animate, purceluşa Peppa.

„Doamna Purcelușa Peppa, aici ați cam sărit calul. Nu ești tu, Oana Roman, fata domnului Petre Roman, pesedistul de serviciu al României? Spune-ne tu nouă cum îți permiți să vorbești așa, doamna Purcelușa Peppa. (…) Ai uitat viața privilegiată pe care ai dus-o împreună cu toată familia ta, datorită tatălui care a avut funcții doar în statul român, a fost angajat doar al statului și plătit din banii noștri, ai contribuabililor. Spune tu, doamna Peppa, frustrată care ești, de ce ești așa frustrată? Acum nu mai ai aceleași privilegii pe care le aveai în trecut, când tatăl tău era comunist și pesedist convins?”, a spus acesta.

Comentariile nu s-au oprit nici după ce vedeta a şters postarea cu pricina de pe contul său, o utilizatoare TikTok remarcând tocmai acest aspect şi ironizând-o pe Oana Roman pentru „asumare”.

„Oana Roman, ce-ai făcut drăguța mea, ai șters videoclipul? Ce asumată ești, Oana Roman! Păi nu ți-au făcut bine românii? Nu? Bravo, respect tuturor patrioților care își iubesc țara! Tu, Oana Roman, mă abțin, că, sinceră să fiu, nu meriți niciun cuvânt din partea noastră, înțelegi? Ne-am pierdut timpul cu tine azi, ca să înțelegi și tu câți suntem”, spune femeia în materialul video.