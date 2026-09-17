Cinci femei dispărute, legate de „casa groazei”. Anchetatorii verifică mii de imagini tulburătoare cu femei agresate care par să fi fost ucise

Poliția și FBI-ul analizează o arhivă uriașă de fotografii și videoclipuri găsită într-o locuință din Philadelphia aunui producăt de materiale pentu adulţi, în care apar femei supuse unor acte de violență. Cinci dintre femeile identificate în materiale sunt date dispărute de mai mulţi ani.

"Casa groazei" din Philadelphia Foto: KYW

Cea de-a cincea femeie dată dispărută a fost identificată în urmă cu câteva zile în imaginile analizate de poliție în cazul „casei groazei” din Philadelphia. Este vorba despre Nicole Fusaro, care a dispărut în 2018, la vârsta de 27 de ani. Anchetatorii cred că ea este femeia care apare într-un videoclip în care Raymond „R.C.” Horsch, producător de filme pentru adulți, o agresează, iar imaginile par să o arate ulterior fără semne vizibile de viață. Trupul lui Fusaro nu a fost găsit.

Raymond Horsch a murit în 2025, la 82 de ani. A locuit ani de zile la casa de pe West Chew Avenue împreună cu fiul său, Eugene. Horsch a realizat filme și fotografii erotice, inclusiv materiale cu scene de violență și practici sadomasochiste, potrivit phillyvoice.

În locuință, anchetatorii au găsit o arhivă digitală uriașă, legată în principal de activitatea lui Raymond, cu peste un milion de fotografii și videoclipuri.

În aceste materiale apar femei în ipostaze de abuz, unele inconștiente sau rănite, iar în unele imagini polițiștii cred că apar persoane care nu mai sunt în viață. Analiza arhivei a dus până acum la identificarea a 58 de femei, cinci dintre acestea fiind date dispărute de ani buni. Anchetatorii au reușit să verifice aproximativ 30% din fișiere.

Cum a ieşit la iveală totul

Ancheta a început pe 19 iunie, după ce un ranger al poliției federale a oprit în Philadelphia un BMW în care se aflau Eugene Horsch, fiul producătorului de filme pentru adulţi, și o femeie. În mașină au fost găsite arme și droguri, iar Eugene Horsch avea asupra lui documente false prin care se prezenta drept agent federal. Femeia care îl însoțea avea asupra ei actul de identitate al lui Blair Tonzelli, o femeie dată dispărută în 2023.

Eugene Horsch a fost reţinut. Foto: Philadelphia Police

Toate aceste elemente i-au determinat pe anchetatori să verifice locuința de la 417 West Chew Avenue, unde Eugene Horsch locuia în continuare, şi după moartea tatălui său. În urma perchezițiilor, polițiștii au găsit arme, muniție, droguri, recipiente cu substanțe necunoscute și echipamente electronice pe care se aflau cantități uriașe de fotografii și videoclipuri. În subsol au fost, de asemenea, descoperite și recipiente și instalații care au atras atenția anchetatorilor.

Printre obiectele ridicate din casă s-au numărat hard diskuri, calculatoare, telefoane și alte dispozitive de stocare. Volumul materialului digital a făcut ca analiza să dureze luni de zile și să necesite sprijinul unui număr mare de agenți FBI.

Până acum, anchetatorii au identificat 58 de persoane care apar în fotografii și videoclipuri. O parte dintre ele au fost găsite în viață și au fost intervievate sau urmează să fie audiate.

Ce apare în fotografii și videoclipuri

În unele materiale apar femei care sunt agresate, imobilizate sau își pierd cunoștința. În alte imagini, polițiștii cred că apar femei care nu mai sunt în viață.

Unul dintre videoclipurile analizate de anchetatori îl arată pe Raymond Horsch alături de o femeie în vârstă de 27 de ani. Potrivit poliției, femeia consumă droguri, primește bani de la Horsch, apoi este încătușată de pat. În continuarea filmării, Horsch îi pune în jurul gâtului o legătură din plastic și o strânge până când aceasta își pierde cunoștința. Poliția crede că femeia din videoclip este Nicole Fusaro.

Poliţia a luat legătură cu familia tinerei şi i-a comunicat faptul că se crede că ea fost ucisă de Raymond Horsch. Trupul ei nu a fost însă găsit.

În cazul altor femei, imaginile analizate de poliție par să le arate mai întâi în viață și apoi într-o stare care indică faptul că au murit. Tocmai de aceea, autoritățile încearcă să stabilească identitatea tuturor persoanelor din materiale și să verifice ce s-a întâmplat cu fiecare dintre ele.

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Cele cinci femei date dispărute

Printre femeile pe care poliția le-a legat până acum de locuința din West Chew Avenue se află Gabrielle Amarando, Amy McHale, Maribel Fresses, Nicole Fusaro și Blair Tonzelli.

* Gabrielle Amarando a dispărut în 2012, când avea 22 de ani. Imaginile analizate de poliție au fost asociate ulterior cu ea, iar autoritățile au spus că materialele par să o arate moartă.

* Amy McHale a fost văzută ultima dată în 2016 la casa de pe Chew Avenue. Ea fusese căsătorită cu Raymond Horsch. În cazul ei, poliția continuă să caute informații despre dispariție și nu a anunțat că a găsit trupul femeii.

* Maribel Fresses a dispărut în 2018, la 27 de ani. Și în cazul ei, poliția a găsit materiale despre care spune că par să o arate moartă în locuință. Trupul ei nu a fost recuperat.

* Nicole Fusaro a dispărut tot în 2018, la vârsta de 27 de ani. Identificarea ei a venit după analiza videoclipului în care poliția crede că Raymond Horsch o agresează.

Nicole Fusaro a fost dată dispărută din 2018. Foto: Philadelphia Police

* Blair Tonzelli a dispărut în 2023. Ea a fost prima dintre femeile legate de anchetă a cărei identitate a apărut în investigație, după ce actul ei de identitate a fost găsit în mașina în care se afla Eugene Horsch. Tonzelli fusese văzută ultima dată la locuința de pe Chew Avenue.

Poliția nu a confirmat, însă, că toate cele cinci femei au fost ucise. În cazul unora există, însă, imagini pe care anchetatorii le consideră dovezi puternice că femeile au murit.

O arhivă de peste un milion de fișiere

Anchetatorii estimează că în casa familiei Horsch se află peste un milion de fotografii și videoclipuri. Cantitatea este atât de mare încât poliția și FBI-ul verifică în continuare materialele și încearcă să stabilească cine apare în fiecare dintre ele și când au fost realizate.

Până la cea mai recentă informare, aproximativ 30% din arhivă fusese analizată, iar autoritățile identificaseră 58 de persoane. Unele au fost găsite în viață și au discutat cu anchetatorii, în timp ce alte persoane urmează să fie intervievate. Poliția a spus că zece dintre persoanele identificate au murit ulterior, în urma unor supradoze, fără ca decesele să fi avut loc în casa de pe Chew Avenue.

Anchetatorii verifică și cine a realizat filmările și cine a avut acces la arhivă. Materialele analizate până acum sunt asociate în principal cu Raymond Horsch. Poliția a precizat că materialele examinate până acum nu îl arată pe Eugene Horsch.

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Cinci urne cu cenușă

În timpul perchezițiilor, polițiștii au găsit și cinci urne care conțin cenușă. Se crede că una dintre ele conține rămășițele lui Raymond Horsch, iar alte două ar conține cenușa surorii sale și a unui prieten. Conținutul celorlalte două urne nu a fost identificat.

Până acum, autoritățile nu au confirmat că în aceste urne se află rămășițele vreuneia dintre femeile date dispărute. Nici în locuință nu au fost găsite trupuri. Poliția continuă să verifice dacă există vreo legătură între obiectele descoperite în casă și femeile pe care anchetatorii le caută.

Eugene Horsch a fost reţinut

Eugene Horsch, în vârstă de 44 de ani, se află în custodie federală în urma dosarului deschis după oprirea din iunie. El este acuzat în legătură cu arme, droguri și documente false. Până în prezent, poliția nu l-a pus sub acuzare pentru dispariția sau moartea vreuneia dintre femeile care apar în imagini.

Autoritățile au anunțat că intenționează să revină la locuința de pe West Chew Avenue spre sfârșitul lunii septembrie pentru noi verificări.

Presa americană scrie că este posibil, însă, ca Eugene Horsch să fi fost cel care a filmat o parte dintre videoclipurile în care apare tatăl său agresând femeile, deoarece unele dintre acestea au fost filmate cu două camere, una fixă şi una care se mişca. Autorităţile nu au confirmat însă aceste informaţii.