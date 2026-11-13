De ce i-a interzis Nicușor Dan jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni și ce se află în spatele conflictului dintre cei doi? Ovidiu Vanghele a vorbit la „Trends” despre cum s-a ajuns la această situație și a răspuns acuzațiilor președintelui.

Primarii din București, comparați cu edilul New Yorkului. De ce nu reușesc să ajungă la cetățeni prin social media

Mălina Irimia și Alex Negrici au analizat și modul în care edilii din București comunică în mediul online, observând că postările acestora pe rețelele sociale nu reușesc să aibă același impact precum cele ale unor reprezentanți ai administrației locale din străinătate.

Mălina Irimia a făcut o comparație între Ciprian Ciucu și Zohran Mamdani, primarul New Yorkului, despre care a spus că reușește să ajungă mai eficient la public prin comunicarea online.

Discuția a vizat relația dintre administrația locală și cetățeni, dar și felul în care primarii sectoarelor 1, 2, 3, 4 și 5 din București își transmit mesajele și își fac cunoscute activitatea și deciziile în mediul digital.

Ovidiu Vanghele, despre criticile la adresa lui Nicușor Dan: „Nu îndulciți realitatea”

Invitat la emisiune, jurnalistul Ovidiu Vanghele consideră că scăderea susținerii pentru președintele Nicușor Dan poate fi explicată prin diferența dintre promisiunile făcute înainte de a ajunge la Cotroceni și acțiunile sale de după preluarea mandatului. Acesta a afirmat că șeful statului a ajuns într-o situație fără precedent, în care a făcut exact contrariul celor promise în campania electorală.

„Nimeni n-a mai fost în această situație în care, odată ajuns la Cotroceni, să nu facă nimic din ce a promis. Să facă fix invers față de ce a promis”, a declarat Ovidiu Vanghele la „Trends”.

Întrebat dacă schimbarea de atitudine a președintelui îi ridică semne de întrebare, jurnalistul a evitat să speculeze asupra motivelor din spatele comportamentului acestuia. El a subliniat însă că faptele și deciziile pot fi analizate și comparate cu angajamentele asumate public.

„Probabil că nu o să aflăm niciodată de ce face asta. Nu știm. Ce putem însă să spunem este ce face. Omul ajuns acolo face tot ce spunea că nu va face, spunând cu liniuță de la capăt ce va face în România onestă”, a afirmat jurnalistul.

Vanghele a vorbit și despre argumentul potrivit căruia criticile la adresa lui Nicușor Dan ar putea contribui la creșterea AUR în sondaje. El consideră că un președinte poate și trebuie să fie criticat atunci când există motive concrete, iar atacurile trebuie să aibă la bază fapte verificabile.

„Atâta timp cât atacurile au o bază factuală, corectă, lucrurile ar trebui să fie foarte simple. Hai să criticăm atunci când avem”, a spus jurnalistul.

Acesta a recunoscut că formulările sale anterioare au depășit uneori limitele unui limbaj potrivit și că și-a cerut scuze pentru acestea. A făcut însă distincția între forma criticii și fondul ei, susținând că eventualele excese de limbaj nu ar trebui să ducă la ignorarea faptelor care stau în spatele unei întrebări sau acuzații.

„Din noianul ăsta mare de critici la adresa președintelui, multe sunt baliverne, dar unele sunt foarte, foarte corecte, prin sâmburele criticii, prin faptele din spate”, a explicat Vanghele.

Mesajul lui Ovidiu Vanghele pentru tinerii jurnaliști

Întrebat ce le-ar recomanda tinerilor jurnaliști care ar putea deveni mai reticenți în a adresa întrebări incomode după controversa sa cu președintele, Ovidiu Vanghele i-a îndemnat să își controleze limbajul, dar să nu atenueze realitatea și să nu evite subiectele dificile.

„Primul lucru e ce am spus deja: nu faceți asta, controlați-vă limbajul, pentru că se întoarce împotriva voastră. Viața mea, ca om care nu și-a controlat limbajul, a fost mai grea (...) Mi-am plătit prețul pentru fiecare exces”, a declarat jurnalistul.

El a subliniat că întrebările pot fi formulate ferm atunci când sunt susținute de fapte, fără ca jurnaliștii să recurgă la insulte sau expresii jignitoare.

„Dacă faptele sunt lângă voi, puteți să puneți întrebarea cât de contondent vreți voi, fără cuvinte din astea pentru care v-ar bana și hoții de pe rețele. Dar nu îndulciți faptele. Realitatea nu trebuie îndulcită”, a transmis Ovidiu Vanghele.

Ovidiu Vanghele explică de ce l-a susținut pe Nicușor Dan

Jurnalistul Ovidiu Vanghele a explicat de ce a avut încredere în Nicușor Dan și ce anume l-a determinat să îl considere o alternativă potrivită în alegerile prezidențiale. Acesta a afirmat că, dincolo de comparația cu ceilalți candidați, a văzut în actualul președinte un om integru, fără suspiciuni legate de corupție și cu un parcurs care inspira încredere.

„Eu am avut încredere în omul politic Nicușor Dan. Ăsta e motivul pentru care l-am considerat fără rezerve, nu doar sigur, mai bun în turul doi. (...) Eu l-am considerat mai mult decât răul cel mai mic. L-am considerat un om OK, fie și doar pentru că până la momentul ăla asupra sa nu plana niciun fel de suspiciune legată de corupție, de integritate, până la urmă”, a declarat Vanghele.

Jurnalistul a explicat că a apreciat și imaginea unui om care provenea din zona societății civile și a protestelor, fără să fie asociat cu averi sau cu suspiciuni de îmbogățire. În opinia lui, Nicușor Dan a beneficiat de încrederea unor alegători care își doreau reformă, justiție și meritocrație.

Vanghele a făcut o distincție între imaginea publică a președintelui și deciziile sale politice. El a spus că a avut și înainte de alegeri anumite rezerve față de Nicușor Dan, menționând două episoade care i-au ridicat semne de întrebare.

Primul a fost ruptura de USR, partidul fondat de Nicușor Dan, în contextul poziționării formațiunii în favoarea drepturilor omului, în disputa privind referendumul pentru familie. Jurnalistul a spus că a considerat discutabilă poziția adoptată atunci de actualul președinte și că aceasta l-a făcut să îl perceapă drept un politician cu viziuni conservatoare.

A doua rezervă a vizat renunțarea la Primăria Capitalei, după ce Nicușor Dan își exprimase anterior intenția de a continua proiectele administrative și de a candida pentru un nou mandat. Vanghele a considerat că această schimbare de direcție a fost greu de înțeles în raport cu angajamentele asumate față de alegători.

„Astea sunt cele două mari probleme pe care le-am identificat. Și ar mai fi fost una, dar pur și simplu e imposibil să adun gândurile. Dar, cumva, în fața unei bucăți de hârtie, care e buletinul de vot, mie mi s-a părut că, în ciuda acestor probleme evidente, Nicușor Dan e un om OK”, a explicat jurnalistul.

Reacția jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce a fost interzis de Nicușor Dan la Cotroceni

Acesta a mai afirmat că alegătorii care l-au susținut pe Nicușor Dan au pus în balanță promisiunile sale privind reforma și justiția, dar și alternativele politice disponibile în acel moment.

„Nicușor Dan vorbește de reformă, justiție, meritocrație, lucruri de-astea, și, culmea, e și un personaj care pare interesat să le facă și predispus la a le face”, a mai spus Ovidiu Vanghele.

Vanghele: „Pentru prima oară, acest gen de conduită îmi afectează meseria”

Jurnalistul Ovidiu Vanghele susține că reacția președintelui Nicușor Dan în urma criticilor sale privind numirea procurorului general ridică probleme care depășesc un conflict personal și pot afecta activitatea presei.

Vanghele afirmă că nu îl preocupă recuperarea acreditării de la Palatul Cotroceni, ci respectarea regulilor de către instituția prezidențială și dreptul jurnaliștilor de a-și exercita meseria.

Vanghele a explicat că trebuie făcută o distincție între Nicușor Dan, în calitate de persoană fizică, și funcția de președinte al României, care presupune anumite prerogative și responsabilități.

Jurnalistul a spus că unele dintre formulările sale la adresa șefului statului au fost nepotrivite și că acesta ar fi meritat scuze pentru limbajul folosit, însă a subliniat că criticile sale vizau deciziile luate în exercitarea funcției prezidențiale.

„Mi se pare o chestie de absolut bun-simț să îmi ceri iertare față de el pentru folosirea acelor cuvinte și să explic, în egală măsură, că nu persoana fizică Dan Nicușor o vizau, ci măsura pe care o are președintele. Eu cred că e obligatoriu să facem această diferență”, a declarat jurnalistul.

Acesta a criticat și argumentul potrivit căruia un cetățean nemulțumit de o situație se poate adresa justiției sau poate protesta, susținând că președintele nu poate utiliza prerogativele funcției pentru a reacționa la criticile care îi sunt adresate. În opinia sa, Nicușor Dan ar fi trebuit să facă distincția între drepturile sale ca persoană și atribuțiile pe care le are în calitate de șef al statului.

Întrebat dacă se așteaptă la un proces pentru defăimare, Vanghele a spus că este pregătit să se apere în instanță și că ar invoca jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

„Dacă va urma, nu am decât să mă duc în acel proces și să mă apăr, sigur, folosind jurisprudența CEDO, care, după părerea mea, e foarte clară”, a afirmat jurnalistul.

Ovidiu Vanghele spune că nu îl interesează recuperarea acreditării

Jurnalistul a precizat că principala sa preocupare nu este să își recupereze acreditarea de la Cotroceni, ci să se asigure că regulile sunt respectate în relația dintre instituția prezidențială și reprezentanții presei.

Referitor la decizia care a dus la conflictul cu președintele, jurnalistul a spus că, din informațiile pe care a reușit să le adune discutând cu alți reprezentanți ai presei prezenți la Cotroceni, nimeni nu părea să se fi așteptat la ceea ce s-a întâmplat. Acesta a precizat însă că nu dorește să alimenteze speculații și că își bazează concluziile pe informațiile pe care le-a verificat.

„Apelul la invectivă nu este ceva ce recomand”

Ovidiu Vanghele a recunoscut că episodul l-a făcut să își reevalueze modul în care se raportează la oamenii politici și a transmis un avertisment colegilor de breaslă să nu recurgă la un limbaj jignitor, chiar și atunci când sunt nemulțumiți de deciziile autorităților.

„Nu face asta, pentru că greșești. Genul ăsta de abordare nu este cea corectă. (...) Apelul la invectivă nu este ceva ce recomand, deși, practic, am practicat”, a spus jurnalistul.

„Pentru prima oară, acest gen de conduită îmi afectează meseria și deja este ceva foarte important pentru mine. Până acum m-a afectat pe mine și imaginea mea. (...) Însă acum e meseria și asta e nasol”, a afirmat Vanghele.

Alexandru Negrici: Nicușor Dan riscă să crească AUR prin deciziile sale politice

Alexandru Negrici consideră că președintele Nicușor Dan riscă să favorizeze creșterea AUR prin modul în care gestionează actuala situație politică și prin dezamăgirea pe care o provoacă în rândul unei părți a electoratului. În opinia lui, șeful statului era perceput drept o alternativă moderată la partidele tradiționale și la formațiunile radicale, însă această poziționare riscă să se schimbe.

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Negrici susține că, pe fondul frustrării din societate, alegătorii aveau de ales între o variantă politică moderată, reprezentată de Nicușor Dan, și o orientare către AUR, însă președintele nu reușește să consolideze PSD și nici nu va contribui la creșterea acestui partid, indiferent de eventualele înțelegeri politice.

Mai mult, el consideră că o eventuală reconciliere între Nicușor Dan și USR sau PNL nu ar aduce beneficii acestor formațiuni. Dimpotrivă, o apropiere politică ar putea să le afecteze și mai mult imaginea și susținerea electorală.

Acesta avertizează că, dacă președintele nu înțelege capcana politică în care a intrat, efectele s-ar putea vedea în următorii doi-trei ani, perioadă în care AUR ar putea deveni principalul beneficiar al nemulțumirii publice.

„În momentul de față nu face decât să crească AUR. El nu realizează că nu crește PSD, nu va crește niciodată PSD-ul. (...) Dacă situația s-ar reconcilia, tot ce face în momentul de față și dacă nu realizează capcana în care a intrat, în următorii doi-trei ani de zile tot ce va face va fi să crească AUR”, a declarat Alexandru Negrici.

Jurnalistul Ovidiu Vanghele vine la „Trends”, de la ora 18.00

De ce i-a interzis Nicușor Dan jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni și ce se află în spatele conflictului dintre cei doi? Ovidiu Vanghele povestește la „Trends” cum s-a ajuns aici și pentru a răspunde acuzațiilor președintelui.

Foto: Adevărul

Mălina Irimia îi are invitați pe Ovidiu Vanghele, Alexandru Negrici și Katia Pascariu.

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