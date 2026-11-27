Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr de 20 de ani, cercetat pentru omor, după ce ar fi lovit cu mașina, intenționat, motocicleta condusă de un adolescent de 17 ani, în localitatea Stroiești, județul Suceava. În urma impactului, minorul a suferit răni grave și a murit la o săptămână de la producerea accidentului.

Procurorii cer arestarea preventivă a tânărului de 20 de ani acuzat că a lovit intenționat cu mașina Foto: Captură Video

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 8 noiembrie 2026, în jurul orei 14:53. Tânărul se afla la volanul unui autoturism și ar fi intrat intenționat în motocicleta adolescentului, care circula în aceeași direcție.

Conform referatului prin care se solicită arestarea preventivă, impactul i-a provocat adolescentului leziuni traumatice grave, pentru care medicii au estimat inițial că ar fi necesare între 95 și 100 de zile de îngrijiri medicale. Viața victimei a fost pusă în pericol.

În ciuda eforturilor medicilor, adolescentul a murit pe 15 noiembrie, la șapte zile după accident.

Procurorii susțin că rănile provocate în urma coliziunii au dus la decesul minorului, motiv pentru care fapta este cercetată ca omor.

„La data de 08.11.2026, în jurul orei 14.53, în timp ce conducea un autovehicul într-un sat din județul Suceava, inculpatul a acroșat cu intenție persoana vătămată (minor), din spate, în timp ce aceasta conducea un motociclu, pe același sens de deplasare, coliziune care i-a provocat victimei leziuni traumatice cuantificate inițial la 95-100 zile de îngrijiri medicale și punerea în primejdie a vieții, iar ulterior, la data de 15.11.2026, au provocat decesul acesteia”, au transmis procurorii Parchetului General.

Ancheta a fost preluată de Parchetul General pe 26 noiembrie 2026, prin ordonanță, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, notează publicația ziarobiectiv.ro.

În aceeași zi, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea tânărului în vârstă de 20 de ani, acesta fiind cercetat pentru infracțiunea de omor.

Ulterior, pe 27 noiembrie, procurorul de caz a înaintat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Tânărul nu a fost arestat preventiv în acest moment. Judecătorul urmează să analizeze solicitarea procurorilor și să decidă dacă se impune luarea acestei măsuri.

Cazul a stârnit reacții în comunitatea locală, în contextul informațiilor apărute în spațiul public potrivit cărora tânărul cercetat ar fi fiul unui politician local. Primele relatări despre accident indicau posibilitatea unui conflict în trafic, însă procurorii susțin acum că motocicleta adolescentului ar fi fost lovită intenționat, ancheta fiind desfășurată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.