GTA VI și momentul mult așteptat de gameri deschid discuția la emisiunea „Trends”. Mălina Irimia îl are invitat astăzi pe Alex Zlavog, creator de conținut de tip gaming, comedie și comentarii pe teme sociale sau culturale, într-o ediție cu reacții la conținutul viral și întrebări despre subiectele care animă mediul online.

Foto: Trends

Cât conținut generat cu inteligență artificială este prea mult? Unde tragem linia? Sunt întrebările de la care pornește una dintre temele ediției, dedicată conținutului AI.

Ce trebuie să faci în timpul unui cutremur și ce recomandări sunt, de fapt, mituri? Matei Sumbasacu, inginer constructor și activist român, specializat în analiza și proiectarea structurilor în zone seismice, participă la discuție pentru a demonta miturile despre comportamentul în caz de seism.

Foto: Trends

Ediția aduce în atenție și decizia privind Roșia Montană, cu o discuție despre proteste și felul în care au funcționat. Ce rol a avut mobilizarea civică? Subiectul se află pe agenda emisiunii de astăzi.

Urmăriți „Trends” astăzi, de la ora 18:00, în direct, pe canalele Adevărul de YouTube, Facebook și TikTok, alături de Mălina Irimia.