Video Zalăul, scos din izolare de Autostrada Transilvania. Zeci de kilometri de autostradă și un tunel gigant îl apropie de Cluj și Oradea

Aflat aproape la mijlocul distanței dintre Cluj-Napoca și Oradea, municipiul Zalău ar putea beneficia din plin de noile investiții în infrastructura rutieră din nord-vestul României. Până în 2027, Autostrada Transilvania se va apropia de oraș cu zeci de kilometri din ambele direcții.

Aflat la mai puțin de 100 de kilometri de Cluj-Napoca, Satu Mare și Baia Mare și la aproape 120 de kilometri de Oradea, municipiul Zalău este reședința unuia dintre cele mai puțin populate județe din România. Județul Sălaj numără puțin peste 210.000 de locuitori, iar un sfert din populația sa trăiește în Zalău.

Orașul Zalău, mai accesibil din 2027

Istoric, așezarea din nord-vestul României se afla în apropierea frontierei de nord a Daciei romane. Aici se încheia drumul imperial care urca de la Dunăre, traversa Banatul Montan și Transilvania, lega principalele orașe ale provinciei antice (Tibiscum, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Apulum, Potaissa și Napoca) și ajungea la Porolissum, unul dintre cele mai importante centre militare romane, al cărui sit se află la zece kilometri de Zalău.

Companii ca Michelin, TenarisSilcotub și Cemacon au susținut, în ultimele decenii, economia municipiului Zalău, oferind localnicilor stabilitate și mii de locuri de muncă, iar investițiile publice în infrastructură, regenerare urbană și modernizarea unor coridoare de mobilitate urbană au contribuit la revitalizarea sa.

În următorii ani, orașul Zalău ar putea beneficia de unele dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră derulate în prezent în România. Până în 2027, Autostrada Transilvania se va apropia de oraș dinspre Cluj-Napoca și Oradea, iar, în anii următori, Tunelul Meseș ar urma să completeze legătura directă, prin Zalău, dintre cele două mari orașe ale regiunii.

70 de kilometri de autostradă spre Oradea, din 2027

Aproape 70 de kilometri din cei circa 110 kilometri dintre Zalău și Oradea ar putea fi parcurși pe autostradă în 2027, odată cu finalizarea segmentelor Suplacu de Barcău–Chiribiș, de 26,35 kilometri, și Chiribiș–Biharia, de 28,55 kilometri.

→ Imaginea 1/14: Orasul Zalau Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg

La acestea se adaugă cei aproape 14 kilometri deja deschiși între Nușfalău și Suplacu de Barcău. Termenul pentru lotul Chiribiș–Biharia este 2027, iar deschiderea tronsonului Suplacu de Barcău–Chiribiș este estimată pentru toamna anului 2026.

Șoferii vor continua să folosească drumul național între Zalău și nodul rutier de la Nușfalău, aflat la 45–50 de kilometri de municipiu.

42 de kilometri noi de autostradă spre Cluj-Napoca

Distanța dintre Zalău și Cluj-Napoca va putea fi parcursă într-un timp mai scurt odată cu finalizarea, așteptată în 2026, a segmentelor de autostradă Nădășelu–Mihăiești–Zimbor–Poarta Sălajului, cu o lungime totală de 42,84 kilometri. Primii 13 kilometri ai acestui traseu vor fi inaugurați în iulie, pe secțiunea Zimbor–Poarta Sălajului, iar deschiderea circulației pe întregul traseu depinde de finalizarea viaductelor de la Nădășelu și Topa Mică, cu o lungime cumulată de 3,2 kilometri, estimată tot pentru 2026.

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Odată cu finalizarea secțiunilor dintre Cluj-Napoca și Zalău, nodul de la Românași (Poarta Sălajului) va aduce autostrada la aproximativ 20 de kilometri de Zalău. De la intrarea pe Autostrada Transilvania, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe aceasta pe o distanță de 155 de kilometri, până la Târgu Mureș.

În perioada următoare va începe construcția celor aproximativ 41 de kilometri de A3 dintre Poarta Sălajului, Zalău și Nușfalău. Proiectul are o valoare de 6,62 miliarde de lei, fără TVA, și include 65 de poduri, pasaje și viaducte, cu o lungime cumulată de circa 13 kilometri. Cea mai complexă lucrare va fi Tunelul Meseș, lung de 2,89 kilometri, proiectat la sud-vest de Zalău.

Tunelul Meseș va lega Zalăul de Autostrada Transilvania

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a explicat pentru Adevărul că lucrările la Tunelul Meseș nu au început încă, proiectul aflându-se în etapa obținerii autorizației de construire. Potrivit acestuia, constructorul a depus documentația necesară și a realizat un studiu geotehnic extrem de amplu.

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→ Imaginea 1/15: Zalău Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg

„Acolo se proiectează. Au depus proiectul pentru autorizația de construire și au făcut cel mai complex studiu geotehnic realizat vreodată în România. Sunt dealuri sensibile, iar Tunelul Meseș va fi cel mai lung din România. Au făcut foarte multe foraje de adâncime, inclusiv de 100 de metri, deci suntem ceva mai liniștiți, fiindcă traseul este foarte bine studiat”, a afirmat Horațiu Cosma, pentru Adevărul.

El a adăugat că proiectul include consolidări suplimentare, ziduri de sprijin pe mai mulți kilometri și coloane adânci, pentru ca autostrada să poată traversa în siguranță zona cu teren dificil. Tunelul Meseș va trece la câteva zeci de metri de centura Zalăului, la ieșirea din tunel, și va fi conectat la aceasta prin actualul sens giratoriu construit odată cu varianta ocolitoare a municipiului, inaugurată în 2025.

Centura municipiului Zalău are o lungime totală de 14 kilometri și a fost construită în două etape. Primul tronson, de opt kilometri, a fost finalizat în 2010, însă nu putea prelua eficient traficul de tranzit fără segmentul dintre Aghireș și DN 1F. A doua etapă, lungă de 5,5 kilometri, a fost începută în 2021 și a fost deschisă circulației în decembrie 2025. Noul segment al variantei ocolitoare cuprinde cinci viaducte, două poduri și sensuri giratorii la legăturile cu DN 1F și DJ 191C. Investiția s-a ridicat la aproape 180 de milioane de lei și a fost propusă pentru scoaterea traficului de tranzit din oraș.